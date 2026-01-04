大阪心齋橋「深夜爆汁肉餃」開箱！每天手工包製　下酒必點燉菜

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳品勻

大阪自由行時，為了購物方便，我們選擇入住J HOTEL 心齋橋。民宿就位在心齋橋商圈裡，每天幾乎都是逛到很晚才慢慢步行回房間。因此每天晚上都會經過巷口這家「餃子と唐揚げの酒場。しんちゃん アメ村店」，這家店門口每天總有很多年輕日本人排隊候位，熱鬧的景象自然讓人忍不住多看幾眼。但是，看到招牌主打的是餃子，對於「日本餃子」本來就沒有太高期待的我們，再加上每天外出行程滿檔、晚餐早已吃得很飽，始終一次次從門口經過，都沒有走進去用餐。

直到回台灣的前一晚，洗完澡都準備躺平了，心裡卻突然有點不甘心，總覺得既然都來大阪了，這家每天排隊的店要是不試試看，好像會留下遺憾。於是臨時換上衣服，再次步行出門。結果這一吃，真的讓人完全改觀。沒想到住宿附近步行不到五分鐘，就藏著這麼厲害的一間店！

餃子顆顆飽滿、咬下去直接爆出肉汁，完全顛覆對日本餃子的印象，其他幾道餐點也都很有水準，讓人一吃就記住。當下就默默在心裡把這間店收藏起來，也暗自決定，下次再來大阪，一定要留一個晚上，好好再來吃一次。

在心齋橋商圈內、步行就到的熱鬧酒場

用完餐回民宿後一查才知道「餃子と唐揚げの酒場」在日本有多家連鎖分店，我們民宿附近這家是「しんちゃん アメ村店」，它距離心齋橋商圈主要逛街路段很近，搭地鐵或從心齋橋筋商店街步行過來都很方便。店面不大，但氣氛屬於典型大阪居酒屋，燈光不刺眼、座位略緊湊、熱度十足，整體不會讓人有壓迫感，反而非常適合結伴一起來吃，三五好友邊喝酒邊吃點東西，享受熱鬧的歡樂夜晚。

菜單介紹和點餐方式

菜單設計很清楚，以肉汁餃子為核心主角，再延伸出多款不同吃法與變化口味，像是蒜蓉、湯餃子、起司等，適合多人分食、一次嘗試多種風味。除了餃子，菜單也完整涵蓋日式酒場常見配置，包含唐揚げ與各式炸物、燉煮料理、刺身類、冷菜小品與熱食，選擇多但不雜，搭配性很高。

飲品部分是一大特色，主打多款檸檬沙瓦，從清爽型到偏甜、酒感較重的都有標示，讓客人可以依照喜好選擇；另外也有啤酒、Highball與飲み放題方案，整體非常適合聚餐或小酌。菜單最後還能看到烤飯糰與甜點，即使不喝酒、當作一餐正餐來吃也沒有問題，是一間從下酒到吃飽都能滿足的居酒屋。紙本菜單為日文，提供手機點餐，手機上則有中文註解。

檸檬沙瓦也是亮點

菜單另一亮點就是檸檬沙瓦種類非常多，而且標示清楚。主打使用日本國產和歌山發酵熟成的黑檸檬，依照酸度、甜度與酒感強弱分成不同選項，從清爽型、微甜型到酒感偏重的都有，第一次來也能依照圖示快速選到適合自己的口味。人多還可以點上視覺感十足的「鍋檸檬沙瓦」，邊喝邊加檸檬，氣氛感超強。

特色餐點推薦

招牌肉餃（肉汁餃子）

店內的招牌料理是每日新鮮現做的「肉餃」。內餡選用特製伊比利亞豬肉餡，每天在店內手工包製，確保口感與新鮮度。肉餃經過多次測試與調整比例，成功將肉汁完整鎖在餃子裡，一口咬下時肉汁會瞬間湧出，入口前建議稍微留意溫度，以免燙口。不同於一般煎餃多半煎面朝上，這裡特別將煎面朝下放置，是為了減少肉汁流失，讓每一顆餃子都能保有最佳狀態。外皮微酥、內餡多汁，塊頭很大，飽足感好，是最推薦的品項。

▲店內的肉餃有提供粗磨蘿蔔泥＋柚子醋、店家自製肉味噌、雞湯等可搭配使用。

三道菜燉菜拼盤

這道「三道菜燉菜拼盤」是店內的人氣熱菜之一，使用獨家秘製調味料，以大鍋慢火燉煮而成。湯底結合豬背脂與雞湯熬製，風味濃郁卻不厚重，與一般清爽路線的關東煮截然不同。燉菜中的紅燒五花肉燉到軟嫩入味，肥瘦比例剛好；白蘿蔔則充分吸收湯汁，口感多汁、味道層次豐富，搭配蒜末一起吃更對味。

鐵板煎蛋

由店員拿著滾燙的鐵板在桌邊倒入蛋液，煎到滋滋作響，煎到你喜歡的熟度即可食用，裡面有加入豬皮和蔥花，吃起來超香，很下酒。

日式炸雞塊

店內的日式炸雞選用雞肉以特製醬汁醃製24小時，醬汁由12種精選食材調配而成，讓風味完整滲入肉質之中。醃製完成後再以兩次油炸的方式處理，外層酥香、內裡仍保有水分與彈性，吃起來鮮嫩多汁而不乾柴，吃完一盤會很想再續。

雞肉刺身加山葵



▲炙燒表皮的雞肉刺身搭配山葵一起吃， 帶點爽脆的口感，不過雞肉有點乾，不夠濕潤。

蝦仁蜂蜜蛋黃醬

炸至酥香的蝦仁裹上蜂蜜蛋黃醬，甜鹹比例拿捏得剛好。蛋黃醬的濃郁感中帶點蜂蜜的柔和甜味，搭配蝦肉本身的彈性口感，不會過於膩口。

▲點了可愛檸檬沙瓦，只有3%的酒精真的很可愛，覺得他們的檸檬沙瓦可以調整酒精濃度還滿棒的。

以肉汁餃子為主軸的實力派居酒屋

整體來說，「餃子と唐揚げの酒場。しんちゃん アメ村店」是一間主題明確、料理完成度穩定的居酒屋。從招牌肉汁餃子、大鍋燉菜、日式炸雞，到蝦仁蜂蜜蛋黃醬等下酒料理，每一道都圍繞在「耐吃、適合配酒」的定位上，沒有過多花樣，但細節處理得很到位。

菜單選擇豐富卻不雜亂，無論是想簡單吃幾樣配酒，或是當作一餐正餐來用，都能找到合適的搭配。加上地點位於心齋橋商圈，行程安排上相當方便，也難怪每天晚間都有不少客人排隊等候。如果行程中想找一間口味實在、不容易踩雷的居酒屋，會是一個值得列入名單的選擇。

餃子と唐揚げの酒場。しんちゃん アメ村店

地址：1 Chome-10-17 Nishishinsaibashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0086日本

營業時間：周一至周五17：00－02：00、周六12：00－01：00、周日及例假日12：00－00：00

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

