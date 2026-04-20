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徐海莉讚基隆是滷肉飯王國　親曝2家愛店「神隊友組合」

▲YouTuber徐海莉（Hailey）基隆愛店。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile）

▲YouTuber徐海莉（Hailey）分享2家基隆滷肉飯愛店。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile

記者黃士原／台北報導

基隆除了有廟口眾多小吃，許多巷弄內還隱藏著許多平民美食，擁有43萬訂閱數的YouTuber徐海莉（Hailey）就發現這裡也是一座滷肉飯王國，不只早餐、午餐，在地人甚至宵夜也吃滷肉飯，她推薦2家愛店，同時分享最佳組合。

今年基隆滷肉飯節不再比賽名次，而是邀請大家來到合作店家用餐，享用自己的「神隊友組合」並打卡，即可領取活動限定零錢包（送完為止），到訪10間合作店家（至少包含3家不同店家），並發布10則FB或IG公開打卡貼文，即可參加抽獎，最大獎是SHARP 65吋電視。

▲YouTuber徐海莉（Hailey）基隆愛店。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile）

▲徐海莉推薦天一香肉羹順的神隊友組合是「滷肉飯+肉羹」，還可以多點一顆滷鴨蛋。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile）

知名YouTuber徐海莉（Hailey）對於基隆美食也很驚豔，更認為這裡是一座滷肉飯王國，不只早餐、午餐，在地人甚至宵夜也吃滷肉飯，而天一香肉羹順、小文魯肉飯（東信店）則是她的愛店，前者推薦滷肉飯+肉羹的神隊友組合，還建議清湯肉羹一定要加進白胡椒粉與黑醋。

▲YouTuber徐海莉（Hailey）基隆愛店。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile）

▲小文肉羹魯肉飯組合是「滷肉飯+香菇肉羹湯」。（圖／取自徐海莉IG@hsu_haile）

不少在地人都是從小吃到大的小文肉羹魯肉飯，徐海莉一樣認為最佳組合是「滷肉飯+香菇肉羹湯」，肉羹湯肉大塊，而且還有乾香菇的清香和筍絲的甜味。此外，店裡的炸排骨和紅糟肉也非常有名。

天一香肉羹順
地址：基隆市仁愛區仁三路27-1號
電話：02-2428-3027

小文魯肉飯（東信店）
地址：基隆市信義區東信路81號之2號1樓
電話：02-2468-5298

【2026基隆滷肉飯節】活動懶人包
活動日期：115年3月13日（五）至4月26日（日）
參與店家：基隆市40家以上合作滷肉飯名店
好康攻略：
・打卡即贈：至合作店家點購「神隊友組合」並打卡，送限量零錢包。
・集點抽大獎：走訪10間店並完成打卡，抽65吋電視、5000元現金。
活動官網/社群：https://pse.is/8pybls
 

關鍵字： 美食雲 基隆滷肉飯節 滷肉飯 基隆美食 基隆滷肉飯王者爭霸

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