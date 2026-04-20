淡江大橋水下歷史浮現　「滬尾宴」10道料理重現清法戰爭場景

▲淡江大橋夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

全台矚目的新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，除了帶來交通利多，更喚醒了一段沉睡水下、罕為人知的百年歷史。淡水福容大飯店攜手淡江大學USR遊宴計畫團隊，共同舉辦「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲擊」發布會，將百年前淡江大橋水域曾埋設十枚水雷的歷史背景融入十道佳餚中，即日起開放預訂。

▲「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲擊」共有10道料理，即日起開放預訂。（圖／記者彭懷玉攝）



淡江大學博士李其霖指出，回溯至142年前的清法戰爭期間，為防禦法軍進攻台北城，清廷曾於淡水河口（即今日淡江大橋水域）埋設十枚水雷。此一先發制人的防禦策略，最終引發1884年10月2日法軍對淡水的猛烈砲擊，使當地一躍成為戰火前線，在台灣歷史上留下重要的一頁。

▲10道主題料理中，「四艦連發」為第一道。（圖／記者彭懷玉攝）



此次精心設計的「滬尾宴」完美結合在地故事與飲食文化，將歷史事件巧妙轉譯為味蕾的饗宴。全套共計10道主題料理，包含「四艦連發」、「天降火雨」、「運籌帷幄」、「一飛衝天」與「聖旨駕到」等，依序呈現從戰備防務到成功擊退法軍的歷史脈絡。透過視覺與味覺的雙重饗宴，加上生動的說菜秀，為旅客帶來沉浸式的文化體驗。

「滬尾宴」主題宴席首場將於5月10日母親節午餐時段登場，即日起開放預訂，每桌10位13,800元+10%。凡於4月30日前完成預訂，加碼致贈「桐心蜜語」6吋蛋糕一個。

▲淡水油車口木棧道每到接近傍晚時，總吸引眾多旅客逗留拍照，靜待夕陽西下的魔幻時刻。（圖／記者彭懷玉攝）



福容大飯店淡水漁人碼頭店駐店總經理陳柏宏笑稱，為了完美呈現「滬尾宴」，他已親自來回試菜多達五次，他說，考量到孕育在地文化的淡水河如同「母親河」，因此特別選在母親節檔期與淡江大橋通車之際推出，未來此宴席也將成為飯店的常態性菜單。

▲▼淡水福容飯店198間客房中，約有半數房間走出陽台便可收進淡江大橋之美。（圖／記者彭懷玉攝）



座落於漁人碼頭園區內的福容大飯店淡水店，自飯店步行免10分鐘即可抵達橋畔，將迎來淡江大橋通車的觀光優勢。業者表示，飯店198間客房中，約有半數房間的陽台可直接收進淡江大橋之美；田園西餐廳內同樣能欣賞大橋的壯麗身影。

▲▼淡江大橋5月12日通車前，尚未開放通行；淡水油車口木棧道欣賞淡水夕照。（圖／記者彭懷玉攝）



淡江大橋目前除了舉辦活動的日子之外，其餘日期尚未開放通行，待5月12日通車後，淡水前往八里無需仰賴渡輪、公車，車程可望縮短約25分鐘。