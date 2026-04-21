板橋50樓「和牛吃到飽」限時登場！多國跨界料理滿足肉食控

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於板橋高空餐廳的「50樓Café自助餐廳」，即日起至6月26日限時推出和牛吃到飽！內容主打美澳和牛製作的多國跨界料理，像是爐烤和牛、日式壽喜燒及握壽司，還有台式現沖牛肉湯與炒飯，以及西式的慢燉和牛頰、炙烤牛肉串及千層麵等等。另外，多樣的湯品與甜點，也是不可錯過的內容選擇，並同時推出兒童、敬老及壽星的優惠！

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環境

餐廳本身空間居高臨下，所以可以在此將新北景色盡收眼底，另外還有提供親子遊憩空間；樓下的ASIA49料理酒水也很棒，喜歡南洋料理的饕客不可錯過！

來此用餐的客人，可以得到一次轉轉樂的摸彩活動，每張帳單可抽一次，可享有二人免費、紅酒乙瓶及限定美食等好禮，這真的要拚人品和手氣了！

料理台的空間呈L型格局

內含熱食區、飲料吧、甜品區、生食沙拉區及日料區共五個區域，當中飲料吧除了咖啡茶飲及可樂果汁外，還有罐裝可樂汽水等等。

和牛吃到飽主打品項

▲▼照燒和牛番茄串及慢燉和牛頰奶油洋芋我蠻喜歡的，份量十足且做得也不錯。

▲▼焗烤和牛千層麵及墨西哥辣椒和牛披薩要趁熱吃，是許多大人小孩子的最愛！

▲▼和牛壽喜燒與黑松露和牛炒飯很搭，鹹香的滋味與顆粒分明的炒飯很有飽足感。

▲▼和牛麻婆豆腐與川味水煮和牛夠香夠辣很開胃，味道也不會輸給單點餐廳。

主打的爐烤和牛份量十足，本身可與多樣沾醬佐料搭配享用；取餐時，可要求不同的厚薄度，但我個人覺得薄切口感較佳，並可與相鄰的香料火腿一起享用。

特色菜色內容推薦

在現煮熱食區部份，現沖的和牛牛肉湯是必嚐的首選，本身湯頭清甜還有厚片牛肉可享用；另外還有藥蟲花燉玉排、酥皮濃湯及現做的客家油蔥擔仔麵都好吃。

生食沙拉區及日料區內容提供自家的經典品項

有多樣沙拉組合，例如蝦卵義大利麵沙拉、橙汁雞胸沙拉、黑藜麥水果沙拉等，以及牛蹄蟹、白蝦、鳳螺及小章魚等，還有生魚片、手捲、茶泡飯及現做炙燒握壽司，而這一區也受到許多年長者的喜愛。

冰品部分

除了知名的哈根達斯外，另外還有本土品牌春一枝冰棒，以及自取的牛奶霜淇淋，這些可與相鄰的蛋糕水果一起享用。

甜點一直都是餐廳的強項

這回推出的芒果慕斯蛋糕、焦糖巧克力蛋糕，以及現點現做的原味、巧克力卡士達菠蘿泡芙都很好吃！其它像是草莓起司磚、芒果塔、藍莓蛋糕、輕乳酪蛋糕及蜂巢蛋糕等小巧點心，也相當地受到歡迎，與咖啡茶飲一起享用，很能滿足餐後的味蕾。

必點品項

▲這回的餐點陣容算是相當豪華，而且不分平假日，供應的內容都一樣。

▲爐烤和牛我嚐了兩回，我自己偏愛較帶肥肉的薄切口感，再配上熱食區裡的瓜綿豆醬蒸鱸魚及酒釀乾燒蝦佐鍋巴，都是很不錯的組合。

▲日料區裡的生魚片、手捲與炙烤握壽司，都是現點現做很新鮮，再加上多樣的湯品及甜點做組合，吃得滿足又開心！

▲時段價格及折扣優惠可參考官網。



交通資訊

捷運

板南線板橋站（3A出口）由地下通道經大遠百前往百揚大樓

環狀線板橋站（4號出口）朝大遠百方向前往百揚大樓

台鐵／高鐵

板橋站（東出口）由地下通道經大遠百前往百揚大樓

高速公路

國道3號中和交流道／接64號快速道路（往板橋民生路出口）

公車

新北市府站／縣民大道站／板橋公車站

51、57、99、234、245、264、265、307、651、657、667、701、705、812、813、982、藍37

特約停車場

百揚大樓地上停車場4F～8F（中山路入口／無機車停車位）、板橋大遠百停車場（漢生東路入口）

其它停車資訊（皆需自費）

市民廣場停車場、光仁停車場、板橋車站停車場

▲從板橋車站步行到相鄰新北市府，以交通便利性而言相當高，很適合親子家庭前往。



50樓Café自助餐廳

地址：新北市板橋區新站路16號50樓

電話：02－77059723

營業時間：11：30－14：00、18：00－21：00／周日11：00－13：00、13：30－15：30、18：00－21：00（周一休息）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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