都蘭海岸藏療癒角落！聽浪放空享受180度藍海、芋泥千層必點

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

旅行有時候並不只是為了玩景點，而是為了給自己一個讓心慢下來的空間。在台東海岸線上，有這麼一處名為「藍色海灣Blue Bayou」的海景咖啡館，就像一個巧妙藏匿在藍光裡的小祕境，讓人不自覺想停下腳步，坐在戶外的露天座位，喝上一杯咖啡，一望無際的藍色海岸印入眼簾，此刻彷彿時間都慢了下來。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

位置
藍色海灣位於台東縣東河鄉都蘭村那界1之2號，導航直接輸入「Blue Bayou」就能找到，它的位置剛好在杉原灣北端，整個視野毫無遮蔽，能一次看到180度的藍色海線與天空交界。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲曾榮獲「美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）」肯定，以「建築與自然共融」的概念，讓整間咖啡廳成為都蘭海岸線上最具代表性的設計地標。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

環境
餐廳本身是挑高工業風建築，外觀簡約卻帶著設計感，內部空間採光極好，大片落地窗讓陽光灑進來。餐廳空間設計融合工業風與南洋風情，清水混凝土牆面、吊燈、窗景等等，推薦一定要坐在窗邊才能欣賞到那片海天一色的蔚藍。如果天氣好，戶外區的景色真的美得像畫，坐在露天空間就像被海風包圍，有些角度看出去，能看到遠方的海平線，甚至在天氣明朗時有機會見到綠島或蘭嶼的輪廓，很適合就這樣呆坐著，吹著海風放空一下午。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲天花板上，海鷗造型的吊燈垂落而下，感覺就像一群正要展翅飛向大海的白色海鷗，整間店都被海洋的靈魂包圍。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

鹹甜都有誠意的海邊料理
雖然是海景咖啡廳，但藍色海灣的餐點遠比想像中用心，他們家主打簡餐、披薩、炸物、甜點與飲品，不管是要吃飽還是下午茶都沒問題。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

瑪格麗特披薩

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲薄脆餅皮加上濃郁起司與新鮮番茄，一口咬下是淡淡的酸香與奶香平衡，簡單卻吃得出用心，非常適合兩人分食。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

芋泥千層
來到這裡除了看海與喝咖啡，最不能錯過的就是這款超人氣甜點芋泥千層蛋糕，光是端上桌就讓人少女心爆棚，淡淡的紫色層層堆疊，每一口都能吃到滑順的芋泥與細緻奶香交織的口感，濕潤度與柔軟度都很棒，是蠻有水準的一塊千層。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

凍檸咖／香草拿鐵
凍檸咖入口先是酸香刺激、接著是咖啡的苦韻緩緩浮出，酸中帶苦、苦裡回甘，喝起來特別清爽又解膩。香草拿鐵口感順滑，甜度自然，不膩也不厚重，是一杯會讓人想慢慢品、邊看海邊發呆的拿鐵。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲喜歡拍照的朋友，也可以跟店員借用美美的木盤拍照，更有海洋氣息。

打卡亮點與氛圍感
這裡的每個角落幾乎都能拍出明信片等級的美照，戶外露台是熱門拍照點，一邊是碧藍大海，一邊是低矮的石牆，
陽光灑在桌面、風輕輕吹過，就算什麼都不做，只是坐著看海，也是一種享受。

▲▼台東都蘭海景咖啡廳推薦「藍色海灣Blue Bayou」！180度絕美海景，一眼望去全是療癒的藍。（圖／部落客台南好Food遊提供）

藍色海灣Blue Bayou

地址：台東縣東河鄉都蘭村那界1之2號
營業時間：10：30～18：00（周三公休）

台南好Food遊
台南好Food遊

