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30年今川燒攤深藏中和巷弄內！口感綿細還有高麗菜蝦米口味

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

中和景安站附近巷弄中有間口感很不一樣的紅豆餅「李氏今川燒」，不只口感有別於台灣傳統紅豆餅，連口味都還有少見的高麗菜口味，口感鬆綿就像是日本大判燒，更鬆軟一點，查了一下資料原來今川燒傳到台灣後改名為我們熟悉的車輪餅或者是紅豆餅，只是這家的做法跟常吃的紅豆餅味道很不一樣，一定要推薦一下。

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位置環境
「李氏今川燒」位於小巷子內，巷口有個小招牌指引，老闆很熱情又客氣，小攤子看起來還蠻新的，不過老闆說已經開了三十幾年了，應該是後來才搬到現址。

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
口味有四種，紅豆、奶油、高麗菜、菜脯，均一價15元，通常鹹口味的都是菜脯跟蘿蔔絲餅，高麗菜倒是蠻少見的。下午來買客人還挺多的，沒想到藏那麼深的巷子，還是有人專程來買。

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

品項

紅豆、高麗菜
紅豆內餡吃起來帶點大紅豆的味道，味道層次豐富，不甜不膩，最主要是餅皮像是雞蛋糕綿綿細細的口感，小小一顆一次就可以吃上好幾個。高麗菜口味也好吃，有蝦米的味道還有胡椒提味，也非常有特色。

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼李氏今川燒。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得
「李氏今川燒」的口味跟口感都是之前沒吃過，所以吃了第一口就覺得完了，買太少，應該全部口味都買的，有機會來到景安站這裡可以試試這家「李氏今川燒」，只不過蠻難停車的就是了。

李氏今川燒

地址：新北市中和區景安路172巷
營業時間：11：30－19：30

水晶安蹄 不務正業過生活
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