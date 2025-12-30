釜山超夯鹽可頌出爐就秒殺！想吃到必鎖定「這6個時段」排隊

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

釜山「自然島鹽麵包」是超人氣鹽可頌專賣店，每天都是長長的排隊人潮，身為麵包控的我，就算排隊也要吃看看。自然島鹽麵包是在首爾爆紅的排隊名店，現在在釜山海雲台也吃得到了！只不過要有排隊的耐心跟毅力就是了。

▲位於海岸列車和膠囊列車起點站－尾浦站，從尾浦站走出來過馬路就可以看得到了。

▲我們抵達的時候門口大概有10幾個人在排隊，我們想說應該也不用等太久，所以就跟著排了。

▲建築外觀是韓屋的設計，旁邊設有內用區，可以坐在屋簷下或是坐在庭院的露天座位區。

▲這天天氣大概只有10幾度，在庭院曬曬太陽其實滿溫暖的，而且還有鴿子來來去去。

▲依照這種速度，我們覺得5分鐘內就可以輪到我們了！結果居然在輪到我們的時候說賣完了，需要等下一爐出爐，然後這麼一等就需要再等20分鐘。

▲販售就是在這小小的平房裡，大家都乖乖的排隊。

▲旁邊這條路的視野很好，在路上就可以看到海景。雖然不如青沙浦站的釜山灌籃高手平交道那麼出名，不過這裡感覺更寧靜一些。

▲櫃台上就擺放著一缸鹽，難道這就是傳說中好吃的秘訣？

菜單＆介紹

因為都寫韓文實在是很難懂，大概是說使用加拿大進口的小麥、法國AOP認證奶油和法國天然烘乾的海鹽製作。一天只有6次出爐時間：09：00、12：30、14：00、15：30、17：00、18：00。購買的鹽可頌最好是在當天就食用完畢，如果不是當天食用完畢的話，就密封冷凍保存（最多三天），如果要復熱的話，只要將烤箱預熱到攝氏180度再烤3分鐘就可以了，會像剛出爐的時候一樣好吃！

價格

這樣一包是4顆，售價是12000韓元（約台幣255元）。看它的包裝就知道多可愛了，使用紙袋搭配麻繩，濃濃的文青感，感覺麵包都變得高級了。店家有規定一次要買4顆，每4顆用一個紙袋包裝，然後我們這天就直接買了兩包，總共8顆。

▲要離開的時候門口的排隊人潮已經比我們剛來的時候還要多了2倍了，都已經快要排到馬路上了。所以我們一開始就決定要排隊是對的！

我們當天拿到就吃了，而且還是熱的

底部烤得有點酥酥的，麵包質地很軟嫩，而且入口充滿奶油與海鹽的香氣，不過它其實不是鹽可頌的口感，它比較像奶油捲的口感！熱熱的真的是好吃，有一種鹹甜堆疊和交織的口感，也難怪經過的人都會被它的香氣迷住。不過我覺得其實台灣也有很多很強的鹽可頌麵包，品質都不會輸給這間，如果不是要排很久的話，是可以試試，畢竟聞起來真的很香，但是如果要排很久的話，倒是也不用那麼執著！

自然島鹽可頌 자연도소금빵＆자연도해

地址：12-1 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓

營業時間：09：00～22：00

