紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂　直面整片雪山湖景

「Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo」榮登這次紐西蘭自由行最喜歡的飯店第一名，當然不是因為它最便宜，也不是因為它最貴，而是各方面來說平均值都很棒。紐西蘭自由行的第二個晚上，我們在蒂卡波湖（Lake Tekapo）住一晚，我在Agoda上面研究了很久很久，最後訂了這間。沒想到旅伴們也都超愛！我們住的是渡假村裡的公寓式酒店房型，兩房一廳之外還有浴室、洗衣機和一個大客廳和大廚房，從房間就看得到蒂卡波湖的湖景喔！

▲這天的行程是從基督城到蒂卡波湖，其實車程大概只要2.5小時。

湖畔風光

不過因為我們中間還有安排一些順遊景點，再加上怕冬天下雪路況不好，所以我們早上9點就出門。抵達蒂卡波湖大概是下午2至3點，因為天氣太好了，我們在湖邊拍不停，最後才依依不捨離開。冬天可以遇到這天的好天氣，不得不說我們的運氣真的是太好了，除了感恩就是感動。

地址

▲從蒂卡波湖的牧羊人教堂到這裡大概只要5分鐘的車程。事實上用走的也會到啦！走路大概10至15分鐘而已，也很近。

環境

整個渡假村就是這麼大，分成好幾個住宿區，當然越是面湖的那面視野會越好。每個區域都會有停車場，停好車再步行到自己的房間都只要幾步路的距離。

辦理入住

車子開進渡假村之後，我們先停在大廳旁邊辦理Check-in手續。記得沒錯的話好像要先刷一筆訂金，如果退房的時候沒問題就會刷退喔！

大片景觀落地窗設計

可以清楚的看到外面的雪山，這樣的視野真的是很無敵，光是坐在這裡的沙發上都會忍不住發呆！另外窗外圓圓的那棟建築就是蒂卡波湖的天文台，也是著名的觀星景點，如果想要追星或是追極光的話，也可以報名行程，有專業的導遊帶喔！

餐廳

旁邊就是餐廳，也是有對外營業！晚上如果不知道要吃什麼的話，也可以直接在飯店的餐廳吃。如果是訂含早餐的房型的話，早餐也是在餐廳吃的喔！

▲Check-in完之後我們開車到住宿區的停車場，然後再提著行李到我們的房間。雖然不到0度，但是地上還看得到結冰。

房間

▲我訂的是兩間房間的房型，一進來左手邊是單床房，右手邊是雙床房，中間則是浴室，浴室是共用的喔！

▲單床房應該就是主臥房，所以基本上都會有落地窗，視野也會比較好。

▲雙床房的床應該就是一般的單人床，我覺得是很好睡的，也可能是旅行的時候會比較累，所以基本上每天都睡得很好。

▲中間的浴室是共用的，有浴缸也有淋浴間，不過我們好像沒有人有泡澡。

洗衣機

看到有洗衣機的時候我超興奮的，因為旅行期間只要有看到洗衣機我都會趕快把衣服洗起來！行李箱裡面有一堆穿過的衣服總是會讓我覺得很不舒服，所以就算沒有洗衣機的話，我至少當天就會把穿過的貼身衣物洗起來。其實不管是夏天或是冬天，只要房間有冷氣或是暖氣就一定會乾，不用擔心。

每人只要2500元

一晚10000元左右，4個人分的話一個人2500元，是在預算之內啊！這間真的太讚了，二樓居然還有大客廳和大廚房，而且設備很齊全！

▲坐在落地窗旁邊，看出去的就是整個雪山和蒂卡波湖的湖景，是不是超讚的！

廚房設備齊全

廚房的設備很齊全，有瓦斯爐、烤箱、微波爐、冰箱、洗碗機等。另外茶包也給得很大方，咖啡、茶、奶精和糖包都有，連膠囊咖啡也有！

▲這就是我們的餐桌，顏色很乾淨有質感，而且客廳也有冷暖氣。

▲沙發區也很舒服，如果沒看錯的話還有火爐，另外電視還可以直接連接YouTube喔！

▲天氣好的話，也可以買一些東西在陽台吃，這風景真的是無敵，到現在看到照片都還是覺得很難忘！

▲早上起床，我打開落地窗走到陽台，發現這天的天氣真好，紐西蘭怎麼會這麼美，天然又純淨，真的是太適合度假了。

超市

捨不得浪費這麼好的廚房設備，Check-in完沒多久我們就開車到附近的Four Square Supermarket去買食材回來煎牛排囉！超市就在飯店和牧羊人教堂的中間，其實用走路的也可以，不過我們因為要提食材怕太重，後來還是決定開車。只可惜這天牛排有點煎太熟了，否則一切都很完美！

牧羊人教堂

牧羊人教堂是紐西蘭很著名的看星星景點，因為四周無光害，還被聯合國教科文組織列為「國際暗空保護區」。很多神級的照片就是以牧羊人教堂為背景的星空圖，不過要拍到星空真的也是要看人品和技術啦！

這天是好天氣，所以我們很瘋狂的半夜12點出發到牧羊人教堂拍星星。因為沒有帶腳架的關係，我只能用手機拍，雖然技術不是很好，但可以想像當下有多震撼了吧？其實當天雖然已經是半夜12點多，不過現場拍星星的人仍不少喔！我們把車子開回到飯店的時候，從停車場也可以看到這樣的景象，蒂卡波湖真的是每一個地方都可以看到這樣的星空。

早餐



▲我們隔天是自己簡單準備早餐，老話一句：不可以浪費這麼好的廚房設備啊！

▲如果有訂含早餐的房型的話，早餐就是在大廳旁邊的餐廳吃。

▲我從Agoda上面下載幾張這裡早餐的照片讓大家參考，應該就是簡單的百匯，感覺還滿有質感的。

評論

再從Agoda上面下載一張冬天的照片，有雪景的「Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo」有不同的美！真的是超愛這裡的，不但地理位置好，房間也乾淨，設備也很齊全，而且價格也不會太誇張。如果有蒂卡波湖住宿需求的話，推薦！

Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo

地址：紐西蘭蒂卡波湖State Highway 8, Lake Tekapo 7945 New Zealand

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、粉絲團

