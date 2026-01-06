海雲台躲人潮必收藏下午茶秘境！不限時咖啡廳隱身五星級飯店

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

這次為了釜山煙火節，因為下午有交通管制的關係，所以我們提早抵達海雲台，距離晚上的釜山煙火節還有2至3個小時的時間，所以需要找一間咖啡館殺時間。無奈我們這麼想、其他人也這麼想，附近的海邊咖啡館幾乎都已經滿了，後來想到了附近的「釜山柏悅酒店 PARK HYATT BUSAN」，想說五星級飯店應該比較沒人？

▲11月的釜山很有秋天的感覺，連路邊的樹都已經轉成紅黃兩色，很有浪漫的氛圍。

地址

有看到兩棟大樓下面那棟比較低的大樓嗎？這裡就是「釜山柏悅酒店 PARK HYATT BUSAN」，我們要去一樓的咖啡館喝下午茶。

海雲台電影大道

酒店對面就是釜山著名的海雲台電影大道喔！只不過可能因應釜山煙火節的關係，我們去的時候海雲台電影大道是封閉的，沒有逛成，有點可惜。

環境

▲這裡就是酒店的一樓咖啡館，採光很好，下午的時間陽光照進來，多了暖意。

▲因為是一樓大廳旁邊的咖啡館，所以自己找座位！找到再去櫃台點餐就可以了。

美食

▲看櫃子裡的餐點，讓當下才吃完午餐沒多久的我們又淪陷了，也太誇張！

▲這些麵包看起來都超好吃的！事實上我發現韓國的烘焙都還滿厲害的！吃了幾間麵包都覺得不錯。

▲對面也有外帶的麵包，其實以釜山的物價來說，這裡的麵包並不算便宜，不過很好吃是真的。

菜單

▲飲料的話看這張菜單，有咖啡、茶、果汁和水。

餐點

▲才吃完午餐的我們，下午茶又當成正餐在點了，真是腦波太弱！

▲這個應該是拖鞋麵包吧？覺得很好吃！它就是歐包，吃起來很有咀嚼感，我喜歡這種很單純的麵粉香氣。

捲餅

這個捲餅有點像是披薩的感覺，外皮看起來也太好吃！它的皮很軟Q，很像拿坡里披薩的口感，裡面有火腿、芝麻葉和起司等，這款也是超好吃！

▲蒙布朗也不錯，它的栗子超大顆的，甜而不膩，只不過栗子比例太多了，感覺蛋糕的主體都被栗子搶過了。

▲長輩點的優格杯，這個真的很助消化。

美式咖啡

我們都點了美式咖啡，韓國人的美式咖啡真的是當水喝，我們當然也是入境隨俗。美式咖啡搭配甜點是最適合不過了。

評論

帳單被我拍糊了！不過可以看得出來我們這天下午茶的總價是85000元，折合台幣大概1800元，5個人的話一個人分下來其實也不到500元。如果有到海雲台，又想要找間咖啡館坐坐的話，我個人還滿推薦「釜山柏悅酒店 PARK HYATT BUSAN」的！

客人沒有一般咖啡館那麼多，然後空間也滿大的，用餐也沒有限時間，而且餐點的品質也都不錯！我個人推薦麵包一定要點，小阿姨除了在這裡吃了甜點下午茶之外，又買了紅豆麵包回飯店。如果有錢可以住一晚啦！海景房可以從房間看到廣安大橋喔！

釜山柏悅酒店 PARK HYATT BUSAN

地址：51 Marine city 1-ro, Haeundae-gu, Busan, 南韓

飛天璇

部落格、FB

