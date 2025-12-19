釜山超值飯店！平日雙人房2000有找含早餐　下樓就是西面商圈

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

我們這次釜山自由行，第一天晚上住的是西面商圈的「阿班飯店 Arban Hotel」（有部分訂房平台翻成阿爾班飯店），我覺得地理位置還不錯，重點是平日晚上雙人房一晚居然不到2000元！而且還有附早餐！CP值也太高了吧！

交通

這次釜山自由行我們全程都是包車，抵達釜山金海機場之後司機就來接我們了，不用自己拉著行李搭車轉車，真的是太方便了！我們這次是找「韓國City Tour旅行社」(也有釜山金海機場包車-釜山市區接送）。City Tour旅行社包車以釜山為主，全韓國亦可（客服＆駕駛都可用中文）。

地址

從釜山金海機場到西面阿班飯店大概是半小時的車程，晚上會快一點，白天上下班塞車時間可能要40至50分鐘。阿班飯店的一樓就是韓國連鎖咖啡館A TWOSOME PLACE，好像是24小時營業，因為我們當天抵達飯店已經接近半夜12點了，下去逛的時候咖啡館還在營業呢！不過阿班飯店的Check-in大廳是在13樓，需要搭乘飯店的專屬電梯到樓上大廳，如果開車的話，飯店地下室就有停車場了。

環境



▲一走出電梯發現環境還不錯，乾乾淨淨的。

▲這裡就是Check-in的大廳，服務人員英文程度還可以，我詢問簡單的問題都可以回答，入住的時候要出示護照。

▲櫃檯旁邊還有一些周邊商品可以選購，大概就是名信片和紀念品之類的。

▲飯店在Agoda上面有9顆星以上的好評！

房間

▲我的是單床雙人房，覺得房間雖然不到很新穎，不過還滿大的。

▲這是雙床雙人房，房間坪數是一樣的。

睡眠品質佳

可能因為第一天搭飛機的關係，再加上11月的釜山天氣已經是冬天的溫度，所以覺得晚上很好睡！至少淺眠的我是一夜好眠啦！

▲房間有一張個人桌椅，我剛好拿來放我的行李了，因為電視看也看不懂。

▲還有小書桌！晚上還可以在這裡修圖打卡，而且基本的插頭也都有，只要帶一個變壓器和一個延長線就夠用了。

▲衣櫃裡面有衣架、浴巾、保險箱和鞋拔等。

▲有附了兩包咖啡，我沒有泡，所以也不確定是三合一咖啡還是即溶咖啡。

▲要特別注意，房間有寫不能吸煙！

▲吹風機在抽屜裡，還不錯用，至少不是那種吹不乾的品質。

▲來看一下浴廁，雖然沒有浴缸，不過淋浴間、洗手台和廁所有分開。

備品

備品有洗髮精、潤髮乳和沐浴乳，還滿好用的！這次在釜山自由行，住到的三間飯店備品都很好用，讓我對釜山的飯店留下很好的印象。

▲牙刷牙膏要自備，不過有附沐浴巾和香皂。

附近商店

放好行李之後我們就到外面逛逛，不過抵達飯店的時候大概快11點了，放好行李再出去逛的時候已經11點多，商店也都陸續在關了。

▲最後去逛了GS25和7-11，買了零食餅乾和冰球咖啡，這就是韓國味啊！

▲接著又去A TWOSOME PLACE買了麵包，長輩們當宵夜吃。

早餐

▲隔天早餐在大廳旁邊的餐廳用餐，記得沒錯的話，早餐提供到10點。

▲食材並不多，不過吃得飽，而且還有現壓的可朗芙和泡麵！也可以自製韓式拌飯。

▲簡單的早餐，不過頗有韓國味，我吃得很開心！

阿班飯店 Arban Hotel

地址：32 Jungang-daero 691beon-gil, Busanjin District, Busan, 南韓

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

