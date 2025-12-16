釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

這次釜山自由行，我在釜山吃到的第一餐就是「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，聽說他們家的海鮮鍋超威的，所以行前我也很期待。結果我發現最令我難忘的是韓式年糕，很Q很好吃，小菜也很好吃，只是超級辣，然後煎餅也很好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲位於海雲台松亭車站附近，餐廳上面的扛棒寫著韓文我看不懂，不過31cm我是看得懂的。

▲還沒進門就看到門口有《綜藝玩很大》的照片，才知道原來吳宗憲有來出過外景，台灣人看到應該會覺得備感親切。

環境

▲店裡生意很好，滿滿的客人，還好我們有先預約。

菜單

▲紙本菜單上面有簡體中文。

▲蘿蔔泡菜可以免費續，不過要請服務人員幫忙。但是只有蘿蔔泡菜是免費的，泡菜是不能續的，據說泡菜是有對外販售，所以很多人會專程買回家。

▲阿姨叮嚀泡菜是辣的，蘿蔔泡菜是不辣的。我想說辣的會有多辣，所以就吃了一口，差點沒噴火，這可能是我至今吃過最辣的泡菜了！

海鮮煎餅13000韓元（約台幣276元）

裡面是滿滿的蔥和章魚，這個蔥吃起來和台灣的蔥不太一樣，比較不會那麼嗆，所以我們一度還分不出它到底是蔥還是韭菜。海鮮煎餅外皮煎的有點恰恰，不過口感大致是偏軟的，和我們以前的煎餅不一樣，不過很好吃，覺得蔥很鮮甜，而且海鮮也很新鮮。

31公分海鮮刀削麵2人份19,000韓元（約台幣403元）

31公分原來指的是碗的直徑，2條年糕2,900韓元（約台幣61元）、2支魚糕2,500韓元（約台幣53元）和整隻章魚23,000韓元（約台幣488元）都是另外加點的。

▲魚板真的很像我們在韓劇看到的這種波浪形用牙籤串起來的樣子，蠻好吃的。

▲年糕超好吃的，因為比較大的關係所以相對也比較有嚼勁。

▲海鮮就是扇貝和章魚，章魚是一整隻的，非常新鮮。



▲原來刀削麵是這種細麵，我本來以為是那種粗的，不過滿好吃的，吸附了很飽滿的湯汁，很滑順。湯頭也因為煮過海鮮的關係，非常清甜。

▲釜山果真是海港城市，海鮮都很新鮮，海雲台31cm海鮮刀削麵是海雲台的人氣排隊美食，有到釜山的話真的很推薦可以來試試哦！

海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店

地址：158-2 Songjeong-dong, Haeundae-gu, Busan, 南韓

營業時間：11：00～21：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►瓦納卡自駕皇后鎮必經「紐西蘭十大最美公路」 必逛隱藏版觀景台

►紐西蘭最古老飯店！淘金時期建立超過150年 還是魔戒靈感來源

►朝聖日劇《First Love初戀》札幌鬆餅店！口感細緻軟Q 奶香濃厚

