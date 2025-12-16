ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

這次釜山自由行，我在釜山吃到的第一餐就是「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，聽說他們家的海鮮鍋超威的，所以行前我也很期待。結果我發現最令我難忘的是韓式年糕，很Q很好吃，小菜也很好吃，只是超級辣，然後煎餅也很好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲位於海雲台松亭車站附近，餐廳上面的扛棒寫著韓文我看不懂，不過31cm我是看得懂的。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲還沒進門就看到門口有《綜藝玩很大》的照片，才知道原來吳宗憲有來出過外景，台灣人看到應該會覺得備感親切。

環境

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲店裡生意很好，滿滿的客人，還好我們有先預約。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

菜單

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲紙本菜單上面有簡體中文。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲蘿蔔泡菜可以免費續，不過要請服務人員幫忙。但是只有蘿蔔泡菜是免費的，泡菜是不能續的，據說泡菜是有對外販售，所以很多人會專程買回家。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲阿姨叮嚀泡菜是辣的，蘿蔔泡菜是不辣的。我想說辣的會有多辣，所以就吃了一口，差點沒噴火，這可能是我至今吃過最辣的泡菜了！

海鮮煎餅13000韓元（約台幣276元）
裡面是滿滿的蔥和章魚，這個蔥吃起來和台灣的蔥不太一樣，比較不會那麼嗆，所以我們一度還分不出它到底是蔥還是韭菜。海鮮煎餅外皮煎的有點恰恰，不過口感大致是偏軟的，和我們以前的煎餅不一樣，不過很好吃，覺得蔥很鮮甜，而且海鮮也很新鮮。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

31公分海鮮刀削麵2人份19,000韓元（約台幣403元）
31公分原來指的是碗的直徑，2條年糕2,900韓元（約台幣61元）、2支魚糕2,500韓元（約台幣53元）和整隻章魚23,000韓元（約台幣488元）都是另外加點的。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲魚板真的很像我們在韓劇看到的這種波浪形用牙籤串起來的樣子，蠻好吃的。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲年糕超好吃的，因為比較大的關係所以相對也比較有嚼勁。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲海鮮就是扇貝和章魚，章魚是一整隻的，非常新鮮。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲原來刀削麵是這種細麵，我本來以為是那種粗的，不過滿好吃的，吸附了很飽滿的湯汁，很滑順。湯頭也因為煮過海鮮的關係，非常清甜。

▲▼韓國釜山「海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店」，海雲台必吃美食，滿滿一鍋海鮮超過癮。（圖／部落客飛天璇提供）

▲釜山果真是海港城市，海鮮都很新鮮，海雲台31cm海鮮刀削麵是海雲台的人氣排隊美食，有到釜山的話真的很推薦可以來試試哦！

海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店

地址：158-2 Songjeong-dong, Haeundae-gu, Busan, 南韓
營業時間：11：00～21：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

瓦納卡自駕皇后鎮必經「紐西蘭十大最美公路」　必逛隱藏版觀景台
紐西蘭最古老飯店！淘金時期建立超過150年　還是魔戒靈感來源
朝聖日劇《First Love初戀》札幌鬆餅店！口感細緻軟Q　奶香濃厚

關鍵字： 海雲台31cm海鮮刀削麵松亭總店 韓國美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

金佳垠開箱粉絲禮物　驚見「已拆封餅乾」

推薦閱讀

瓦納卡湖畔賞雪山！超寬敞公寓式酒店開箱　一晚只要台幣8000

瓦納卡湖畔賞雪山！超寬敞公寓式酒店開箱　一晚只要台幣8000

訪札幌必看藻岩山夜景！纜車登頂只要7分鐘　停車交通完整攻略

訪札幌必看藻岩山夜景！纜車登頂只要7分鐘　停車交通完整攻略

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

台中過浪漫耶誕！5路線搭車就到

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

鶴茶樓「酪梨大王系列」推2新配料、5款飲品　限時1天第2杯半價

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366