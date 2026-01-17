內行人都先電話預訂！台南40年廟口蚵嗲老攤　每天只賣4.5小時

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

上個周末回漚汪老家，想到吃個秀里蚵嗲，結果一到現場直接傻眼，要等待至少40分鐘起跳，只好臨時改變行程，也就是這個臨時起意，讓我意外吃到一家在地人默默吃了40年的隱藏版蚵嗲老店「馬沙溝吳家蚵嗲」。

這家在地默默的經營了40年，距離青山漁港開車也只有9分鐘，吃過之後我覺得完全不輸秀里蚵嗲，肉嗲超特別。如果大家來秀里蚵嗲也不想排隊等太久，或許可以選擇再多開9分鐘車程到馬沙溝，吃吃這家不一樣的蚵嗲。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

這家馬沙溝吳家蚵嗲就在馬沙溝李聖宮前面，位置說顯眼其實也顯眼，但如果你不是在地人，真的很容易路過就錯過。沒有浮誇招牌，也沒有觀光客排隊的熱鬧場面，但可別小看這家，就是因為沒有人排隊，所以讓人容易忽略，老客人或是在地人都知道要先電話預訂，等過幾分鐘再出門來拿，才不用等待，因為這裡的人都是從小吃到大，老客人都是一次十個十個這樣在買，第一次來買的我們就是因為不知道，所以也是等了將近20分鐘。

介紹

吳家蚵嗲開業四十多年，如今由第二代接手，但味道完全沒有走樣，從炸功、用料到出餐節奏，依舊維持著那種老派卻讓人安心的做法。攤前油鍋保持得相當乾淨，炸好的蚵嗲呈現漂亮的金黃色澤，不油不膩，光看就很加分。炸粉配方也很有特色，除了黃豆粉與麵粉外，還特別加入雞蛋，讓外皮更酥香、不乾硬，入口多了一股自然蛋香，也難怪在地人常說，來吃吳家蚵嗲，是既吃巧，也吃得很實在。

蚵嗲

咬下去第一口，外層薄酥，沒有油耗味，裡面的蚵仔給得完全不手軟，每一口都吃得到海味，搭配高麗菜、韭菜等蔬菜，口感依舊清脆多汁，完全沒有被炸到軟爛的問題，內餡是有水分、有層次的，吃完不會覺得負擔很重。

肉嗲

真正讓我驚豔的是他們的肉嗲，一般市面上的肉嗲，大部分都是豬肉絲或條肉抓醃調味料跟五香粉等，但這裡的完全不同，他們直接在裡面鋪上兩三片像中秋烤肉那樣的肉片。所以每一口咬下都吃得到肉片，加上肉片本身有醃過，炸過之後香氣整個被逼出來，搭配外層酥皮與蔬菜，吃起來是一種「古早味結合創意」的感覺，重點是肉片本身吃來不柴。比起蚵嗲，我覺得肉嗲在創意與美味上更讓我驚喜，是會讓我想專程再來買的那種。

加分小細節

還有一個我自己覺得很加分的小細節，是他們不是用塑膠袋裝蚵嗲，而是先用紙袋，再放進回收再利用的乾淨紙盒，讓你可以直接端著走，這樣的包裝方式完全可避免熱氣悶在裡面，就算帶回家再吃，也不會把蚵嗲悶軟，外皮依然可保持酥脆，這點真的很用心，也相對環保。

真正的在地日常

如果你是那種喜歡吃在地人真的會吃的店，而不是只追觀光客名單，那「馬沙溝吳家蚵嗲」絕對值得你繞過來一趟，它沒有喧鬧的人潮，卻有四十年累積下來的味道與信任感。最後還是要提醒一下，吳家蚵嗲的營業時間不算長，雖然幾乎全年無休，但若有臨時休假並不是每次都會公告，建議要特地前往的人，可以先打電話詢問或預訂，尤其是假日或想一次買比較多的話，也不怕撲空。

馬沙溝吳家蚵嗲

地址：台南市將軍區長沙里53號

電話：0919－756748

營業時間：13：30～18：00（周六周日13：00開始營業）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►大阪心齋橋「深夜爆汁肉餃」開箱！每天手工包製 下酒必點燉菜

►爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕 還能吃龍貓公車

►平日深夜依然滿座！福岡自由行必收藏炭火和牛 嘗鮮西式馬肉塔塔