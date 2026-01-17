ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

內行人都先電話預訂！台南40年廟口蚵嗲老攤　每天只賣4.5小時

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者蘇相云

上個周末回漚汪老家，想到吃個秀里蚵嗲，結果一到現場直接傻眼，要等待至少40分鐘起跳，只好臨時改變行程，也就是這個臨時起意，讓我意外吃到一家在地人默默吃了40年的隱藏版蚵嗲老店「馬沙溝吳家蚵嗲」。

這家在地默默的經營了40年，距離青山漁港開車也只有9分鐘，吃過之後我覺得完全不輸秀里蚵嗲，肉嗲超特別。如果大家來秀里蚵嗲也不想排隊等太久，或許可以選擇再多開9分鐘車程到馬沙溝，吃吃這家不一樣的蚵嗲。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
這家馬沙溝吳家蚵嗲就在馬沙溝李聖宮前面，位置說顯眼其實也顯眼，但如果你不是在地人，真的很容易路過就錯過。沒有浮誇招牌，也沒有觀光客排隊的熱鬧場面，但可別小看這家，就是因為沒有人排隊，所以讓人容易忽略，老客人或是在地人都知道要先電話預訂，等過幾分鐘再出門來拿，才不用等待，因為這裡的人都是從小吃到大，老客人都是一次十個十個這樣在買，第一次來買的我們就是因為不知道，所以也是等了將近20分鐘。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

介紹
吳家蚵嗲開業四十多年，如今由第二代接手，但味道完全沒有走樣，從炸功、用料到出餐節奏，依舊維持著那種老派卻讓人安心的做法。攤前油鍋保持得相當乾淨，炸好的蚵嗲呈現漂亮的金黃色澤，不油不膩，光看就很加分。炸粉配方也很有特色，除了黃豆粉與麵粉外，還特別加入雞蛋，讓外皮更酥香、不乾硬，入口多了一股自然蛋香，也難怪在地人常說，來吃吳家蚵嗲，是既吃巧，也吃得很實在。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

蚵嗲
咬下去第一口，外層薄酥，沒有油耗味，裡面的蚵仔給得完全不手軟，每一口都吃得到海味，搭配高麗菜、韭菜等蔬菜，口感依舊清脆多汁，完全沒有被炸到軟爛的問題，內餡是有水分、有層次的，吃完不會覺得負擔很重。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

肉嗲
真正讓我驚豔的是他們的肉嗲，一般市面上的肉嗲，大部分都是豬肉絲或條肉抓醃調味料跟五香粉等，但這裡的完全不同，他們直接在裡面鋪上兩三片像中秋烤肉那樣的肉片。所以每一口咬下都吃得到肉片，加上肉片本身有醃過，炸過之後香氣整個被逼出來，搭配外層酥皮與蔬菜，吃起來是一種「古早味結合創意」的感覺，重點是肉片本身吃來不柴。比起蚵嗲，我覺得肉嗲在創意與美味上更讓我驚喜，是會讓我想專程再來買的那種。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

加分小細節
還有一個我自己覺得很加分的小細節，是他們不是用塑膠袋裝蚵嗲，而是先用紙袋，再放進回收再利用的乾淨紙盒，讓你可以直接端著走，這樣的包裝方式完全可避免熱氣悶在裡面，就算帶回家再吃，也不會把蚵嗲悶軟，外皮依然可保持酥脆，這點真的很用心，也相對環保。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

真正的在地日常
如果你是那種喜歡吃在地人真的會吃的店，而不是只追觀光客名單，那「馬沙溝吳家蚵嗲」絕對值得你繞過來一趟，它沒有喧鬧的人潮，卻有四十年累積下來的味道與信任感。最後還是要提醒一下，吳家蚵嗲的營業時間不算長，雖然幾乎全年無休，但若有臨時休假並不是每次都會公告，建議要特地前往的人，可以先打電話詢問或預訂，尤其是假日或想一次買比較多的話，也不怕撲空。

▲▼將軍區在地美食「馬沙溝吳家蚵嗲」，開業四十年的老攤炸蚵嗲！肉嗲鋪烤肉片超特別。（圖／部落客台南好Food遊提供）

馬沙溝吳家蚵嗲

地址：台南市將軍區長沙里53號
電話：0919－756748
營業時間：13：30～18：00（周六周日13：00開始營業）

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

大阪心齋橋「深夜爆汁肉餃」開箱！每天手工包製　下酒必點燉菜
爬完抹茶山後的甜點補給站！超萌造型蛋糕　還能吃龍貓公車
平日深夜依然滿座！福岡自由行必收藏炭火和牛　嘗鮮西式馬肉塔塔

關鍵字： 馬沙溝吳家蚵嗲 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 台南好food遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【真山道猴】猴群集體竄出衝路中　機車女騎士急閃自摔

推薦閱讀

台南70元佛心炒麵鋪滿高麗菜肉絲！大鍋炒才能吃到的古早味鍋氣

台南70元佛心炒麵鋪滿高麗菜肉絲！大鍋炒才能吃到的古早味鍋氣

濃郁豚骨香瀰漫整條街巷！福岡泡系拉麵元祖＆車站步行僅3分鐘

濃郁豚骨香瀰漫整條街巷！福岡泡系拉麵元祖＆車站步行僅3分鐘

都蘭海岸藏療癒角落！聽浪放空享受180度藍海、芋泥千層必點

都蘭海岸藏療癒角落！聽浪放空享受180度藍海、芋泥千層必點

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

零招牌無冷氣騎樓麵攤卻大排長龍！歸仁在地人從小吃到大麻醬麵

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

北市「落羽松+白雪木秘境」2日免門票

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

大稻埕「特大號草莓大福」只賣50元！

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

天元宮櫻花季1/29開跑　走進幾米繪本

嘉義最高酒店推職人假期　入住送早晚餐

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366