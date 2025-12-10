怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜　麻油麵線＋鴨丸老饕激推

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

在粉絲頁請大家推薦台中好吃的薑母鴨，網友丟了這間「三豐薑母鴨」讓我很有興趣。其實豐原一向不是我們的生活圈，不過想想從北屯過去三豐薑母鴨的話也不是很遠，所以就約了朋友一起去了！

地址

之前有到「葫蘆墩公園」看今年的花燈，想說三豐路就在「葫蘆墩公園」附近而已！我們這天都提早出門了，結果感覺快開到太平洋去了還沒到。後來才知道，雖然是在三豐路，不過卻是在比較靠近后里的地方了。「三豐薑母鴨」的後面就有停車場喔！不過路邊停車也還滿方便的就是，因為這裡算是在豐原的邊緣而不是鬧區，附近的住家也不是那麼密集。

菜單

前一天才去吃了三民路的霸味薑母鴨，雖然好吃，但是菜色比較少。這裡的東西明顯多出很多，至少蔬菜類的選擇性也比較多。我相信一定有很多人跟我一樣，吃薑母鴨的時候其實不是真的在吃鴨肉，反而喜歡吃鍋裡的配料。

環境

其實門口不大，而且有些低調，本來以為裡面的空間也不大，不過一進門被這個氣勢給嚇到了。環境很寬敞不說，桌數也很多，難怪賣薑母鴨的業者可以一年休息4個月，羨慕啊！

▲飲料在冰箱自己拿取，但是結帳的時候記得要跟服務人員說一聲喔！

▲使用的是炭火而不是爐火，多了點古早味。只是有帶小朋友的要特別小心。

沾醬

▲這個辣椒看起來很辣，可是其實還好，連我這種幼稚園嗜辣級的都覺得可以接受。

▲蔬菜類我幾乎都沒沾醬，鴨肉的話就有沾一點提味，增加香氣。

品項

高麗菜

▲薑母鴨必備，冬天的最甜！

鴨腸

▲這個是朋友加點的，其實我不是很敢吃這種東西。

茼蒿

▲我冬天吃薑母鴨和火鍋的最愛。

麻油麵線

▲非常好吃，不會過於軟爛，而且油膩度也不會太高，單純的麻油香氣和薑母鴨湯頭再加上一點油蔥酥的味道。

▲其他加點的配料，像是豆皮、玉米筍、筊白筍、米血、鴨丸、杏鮑菇等。

▲和其他薑母鴨店比起來，一人份的鴨肉不算少，我們三個大人吃也足夠。

▲蔬菜的部分都很不錯，隨便煮一煮就很甜了！

▲另外推薦必點的就是鴨丸了，口感很Q彈。



湯頭鮮甜

湯頭很鮮美，酒味不會過於厚重，而且越煮越甜，我覺得這裡的湯頭很適合想吃薑母鴨又怕酒味的人。像我媽媽煮的薑母鴨，湯頭就是比較厚重的，所以酒味也會比較明顯一點。

鴨腸

鴨腸另外用濾網煮，才可以避免煮完之後撈不到，不過煮完之後的鴨腸對我來說還是腥味偏重了一些，我不太敢吃，其他人幫忙吃！

用餐心得

這天三大一小才吃了1000元左右，整體來說，食材很新鮮，價格也合理，我們吃得還滿開心的。寫文的時候上了店家的FB看了一下資訊，發現很多人留言東西好吃但是服務不佳，至少我們這天是沒有碰到服務不佳的情形就是了。

三豐薑母鴨

地址：台中市豐原區三豐路二段389號

電話：04－25286105

營業時間：16：00－00：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

