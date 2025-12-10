ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜　麻油麵線＋鴨丸老饕激推

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

在粉絲頁請大家推薦台中好吃的薑母鴨，網友丟了這間「三豐薑母鴨」讓我很有興趣。其實豐原一向不是我們的生活圈，不過想想從北屯過去三豐薑母鴨的話也不是很遠，所以就約了朋友一起去了！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地址
之前有到「葫蘆墩公園」看今年的花燈，想說三豐路就在「葫蘆墩公園」附近而已！我們這天都提早出門了，結果感覺快開到太平洋去了還沒到。後來才知道，雖然是在三豐路，不過卻是在比較靠近后里的地方了。「三豐薑母鴨」的後面就有停車場喔！不過路邊停車也還滿方便的就是，因為這裡算是在豐原的邊緣而不是鬧區，附近的住家也不是那麼密集。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

菜單
前一天才去吃了三民路的霸味薑母鴨，雖然好吃，但是菜色比較少。這裡的東西明顯多出很多，至少蔬菜類的選擇性也比較多。我相信一定有很多人跟我一樣，吃薑母鴨的時候其實不是真的在吃鴨肉，反而喜歡吃鍋裡的配料。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境
其實門口不大，而且有些低調，本來以為裡面的空間也不大，不過一進門被這個氣勢給嚇到了。環境很寬敞不說，桌數也很多，難怪賣薑母鴨的業者可以一年休息4個月，羨慕啊！

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲飲料在冰箱自己拿取，但是結帳的時候記得要跟服務人員說一聲喔！

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲使用的是炭火而不是爐火，多了點古早味。只是有帶小朋友的要特別小心。

沾醬

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這個辣椒看起來很辣，可是其實還好，連我這種幼稚園嗜辣級的都覺得可以接受。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲蔬菜類我幾乎都沒沾醬，鴨肉的話就有沾一點提味，增加香氣。

品項

高麗菜

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲薑母鴨必備，冬天的最甜！

鴨腸

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲這個是朋友加點的，其實我不是很敢吃這種東西。

茼蒿

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲我冬天吃薑母鴨和火鍋的最愛。

麻油麵線

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲非常好吃，不會過於軟爛，而且油膩度也不會太高，單純的麻油香氣和薑母鴨湯頭再加上一點油蔥酥的味道。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲其他加點的配料，像是豆皮、玉米筍、筊白筍、米血、鴨丸、杏鮑菇等。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲和其他薑母鴨店比起來，一人份的鴨肉不算少，我們三個大人吃也足夠。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲蔬菜的部分都很不錯，隨便煮一煮就很甜了！

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲另外推薦必點的就是鴨丸了，口感很Q彈。

湯頭鮮甜
湯頭很鮮美，酒味不會過於厚重，而且越煮越甜，我覺得這裡的湯頭很適合想吃薑母鴨又怕酒味的人。像我媽媽煮的薑母鴨，湯頭就是比較厚重的，所以酒味也會比較明顯一點。

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

鴨腸
鴨腸另外用濾網煮，才可以避免煮完之後撈不到，不過煮完之後的鴨腸對我來說還是腥味偏重了一些，我不太敢吃，其他人幫忙吃！

▲▼三豐薑母鴨。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

用餐心得
這天三大一小才吃了1000元左右，整體來說，食材很新鮮，價格也合理，我們吃得還滿開心的。寫文的時候上了店家的FB看了一下資訊，發現很多人留言東西好吃但是服務不佳，至少我們這天是沒有碰到服務不佳的情形就是了。

三豐薑母鴨

地址：台中市豐原區三豐路二段389號
電話：04－25286105
營業時間：16：00－00：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

►瓦納卡湖畔賞雪山！超寬敞公寓式酒店開箱　一晚只要台幣8000
►訪札幌必看藻岩山夜景！纜車登頂只要7分鐘　停車交通完整攻略
►佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

關鍵字： 三豐薑母鴨 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

推薦閱讀

台中無印風老宅享受隱密早午餐！入口藏二樓、綠意窗景讓人秒放鬆

台中無印風老宅享受隱密早午餐！入口藏二樓、綠意窗景讓人秒放鬆

開箱紐西蘭庫克山最美步道！沿途欣賞雪山冰川、夢幻牛奶藍溪流

開箱紐西蘭庫克山最美步道！沿途欣賞雪山冰川、夢幻牛奶藍溪流

享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！台中無菜單日料＆席次限量

享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！台中無菜單日料＆席次限量

步道盡頭是皚皚雪山！紐西蘭庫克山新手友善步道　來回只要1小時

步道盡頭是皚皚雪山！紐西蘭庫克山新手友善步道　來回只要1小時

莊嚴「石窟佛雕」藏身基隆天然海蝕洞

莊嚴「石窟佛雕」藏身基隆天然海蝕洞

雲嘉南每月辦音樂會「李竺芯、玖壹壹開唱」　還可賞煙火逛市集

雲嘉南每月辦音樂會「李竺芯、玖壹壹開唱」　還可賞煙火逛市集

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

台南奇美博物館埃及展推「快速通關」

台南奇美博物館埃及展推「快速通關」

老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

全台第3家「島語」12/29開幕

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

民生輝11月底改賣麻辣鍋

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

熱門行程

最新新聞更多

莊嚴「石窟佛雕」藏身基隆天然海蝕洞

雲嘉南每月辦音樂會「李竺芯、玖壹壹開唱」　還可賞煙火逛市集

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

台南奇美博物館埃及展推「快速通關」

老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

怕酒味必試！豐原炭火薑母鴨越煮越清甜

貴族世家mini首度插旗金門

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366