一次集結超過40道經典韓食！台中大份量百元韓館　小菜免費送

台中科博館周邊的韓式料理霸主「阿里郎韓式小館」終於開二店了！全新的「阿里郎食堂」就在一店隔壁擴大營業，帶來更大更舒適的用餐環境。二店主打韓國人最愛的道地韓式麵食，而且最讚的是，兩家店的菜單現在可以共通點餐！

用百元出頭平價的價格，一次享受到超過40道以上的高CP值經典韓式料理，想找台中平價韓式料理推薦、免服務費又美味的阿里郎食堂，絕對是科博館美食最新名單。

阿里郎食堂位置

位在台中西區博館路靠近健行路口，對面就是科博館停車場，交通很便利。阿里郎食堂二店的地理位置超級棒，就在一店「阿里郎韓式小館」的隔壁！這對於想品嘗道地平價韓食的朋友們來說簡直是福音。不僅交通便利，最棒的是，兩家店的菜單可以互相點餐！

阿里郎食堂菜單

▲餐點不少，以韓式麵食為主，冷麵、拌麵、湯麵通通有，價位大多只要100多，免服務費更加分。

兩店菜單互通

從經典的韓式麵食、豐富的石鍋拌飯，到BBQ烤肉、特色炸雞年糕、各式湯鍋，菜色加起來超過40道，等於一次把所有經典韓式料理一網打盡。重點是價位不貴還免服務費，以科博館周邊餐廳來說，這裡的價位非常平價，CP值蠻高的。

▲隱藏版菜色，在台北賣了18年銅盤烤肉獨家在二店復出。



▲個人獨享銅盤烤肉＋辣豆腐煲只要300出頭，大胃王也能花小錢吃飽喝足。

▲門口就有自助點餐機，投現金或是LINE PAY都可以，可內用可外帶也有外送平台配合，相當方便。



阿里郎食堂環境

走進全新的「阿里郎食堂」，立刻能感受到環境的升級！ 二店的空間比一店更大、更寬敞、也更舒適。一樓是單人吧台座位，很適合一個人用餐；二樓則是多人方桌，家庭用餐也沒問題。以往在一店可能需要排隊或座位較緊湊，現在二店的開幕大幅提升了用餐彈性。

▲整體空間更明亮、座位配置也更人性化。



▲無論是個人用餐、朋友聚會、家庭用餐，都能輕鬆自在的享受韓食。



推薦餐點

阿里郎食堂主打韓式麵食，一店的招牌菜像是韓式炸雞、海鮮煎餅、石鍋拌飯等也都可以在二店點到，一家店就能吃到多元的韓國道地美食，重點是超平價只要100多還免服務費。

韓國碳酸飲料 40元、柚子氣泡飲 70元

這裡的飲料有可樂、雪碧、綠茶、韓式飲料、真露燒酒、還有柚子氣泡飲。我們選了韓國碳酸飲料以及特調柚子氣泡飲，兩款都有果肉跟果泥，我個人比較愛柚子氣泡飲，柚子清香以及氣泡滋味喝起來很爽口，一邊吃辣一邊喝剛剛好。

雞肉石鍋拌飯 附小菜 150元

熱騰騰的石鍋拌飯一上桌就香氣四溢，豐富的蔬菜配料加上嫩口的雞肉，在石鍋的溫度下滋滋作響，喜歡吃鍋粑口感，可以稍等一下再攪拌。雞肉都是去骨雞腿，份量不少，香辣帶甜又軟嫩多汁，好好吃！150元的價格能吃到這麼大份量的石鍋拌飯，CP值超高。



▲只要點主食鍋物或飯類就有小菜免費招待。



▲老闆每天自己做6至7樣小菜隨機出餐，今天吃到的是豆芽、韓式豆干，兩種小菜都好吃。



▲攪拌後米飯Q彈、醬汁香濃，配上爽脆的蔬菜和入味的雞肉、溏心蛋。



帶骨牛小排湯麵 附炸魚 220元

一大碗韓式湯麵加上一盤牛小排、炸魚，這樣只要220元，這道是湯麵控必點的人氣招牌，韓式湯麵有大量蔬菜及蛤蜊、半顆溏心蛋，湯頭清甜濃郁好好喝。麵條份量不少，單單是吃這一碗就很有飽足感。

▲一整盤帶骨牛小排分量很有誠意，牛小排煎過味道特別香，肉質非常軟嫩，越咬越出汁，搭配Q滑的韓式麵條，視覺味覺都滿足。

我們選炸魚

點韓式湯麵，小菜可以選韓式小菜或炸魚，炸魚會出現香魚或是竹筴魚，今天是竹筴魚。一整尾竹筴魚肉質比想像中還要厚實，外酥內嫩香甜好吃，這樣一份湯麵真的很超值。

雞肉韓式冷麵 附小菜 200元

這一道非常道地，韓國麵條浸泡在清涼酸甜的冰鎮高湯中非常入味，入口冰涼又彈牙。一入口馬上感受到酸甜的湯頭，瞬間打開味蕾清爽解膩，吃起來非常舒服過癮！

海鮮煎餅 160元



▲海鮮煎餅外層非常香酥，裡頭料好多，大塊的魷魚圈、蝦仁，隨便咬每一口都有料。



▲每一口都有滿滿海鮮，用料真的很豪邁。



▲麵糊不會太乾，整個外酥內綿，料多實在一份160元，兩三個人分食也很有飽足感。



春川辣炒雞 200元

個人獨享春川辣炒雞也是店內的人氣招牌！底下還有韓國泡麵，充分吸收香辣醬汁很入味，加上濃濃起司吃起來特別好吃。不論是雞肉、年糕、魚板還是蔬菜等食材都充分入味，隨便夾都能吃到香辣夠味的醬汁。

▲尤其是去骨雞腿肉軟嫩多汁又入味，甜辣風味讓人一口接一口停不下來，很過癮。



釜山煮（湯） 70元

韓國知名街邊小吃魚板都是一串一串下鍋煮，但是阿里郎老闆注重食安，特別改良去掉竹籤更加分。直接一整條韓國魚板夾起來吃，QQ的口感加上甘甜的滋味，越吃越涮嘴。



▲重點是只要70元，比在韓國街邊攤位吃還划算。



▲我個人超愛這道的湯頭，湯頭溫潤鮮甜，暖心又暖胃。



整體心得

自從有了二店「阿里郎食堂」後，用餐體驗又更升級了！環境更舒適寬敞，兩店菜色互通，享受超過40種道地韓食不必花大錢，真的很超值。

我們這次點的雞肉石鍋拌飯、帶骨牛小排湯麵、雞肉韓式冷麵都表現亮眼，經典的春川辣炒雞和海鮮煎餅也維持了高水準，價格親民還免服務費真的很佛心！台中科博館周邊平價又好吃的韓式料理，阿里郎食堂及阿里郎韓式小館絕對是首選！

阿里郎食堂

地址：台中市西區博館路159號

電話：04－23235866

營業時間：11：00～21：00（下午不休息）

