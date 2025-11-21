台中最美聖誕燒肉店回歸！一整排粉紅聖誕樹藏巷弄免費拍

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

說到台中聖誕節景點，每年最受矚目的免費打卡熱點，絕對是台中火車站附近的「瓦庫燒肉」！把日式老宅變裝成不同主題的聖誕村薑餅屋已成為傳統，今年更是美出新高度！

2025第一個免費聖誕景點！就是超夢幻的粉紅聖誕屋，不僅整棟老宅被粉紅霓虹燈包圍，側邊還有綿延不絕的粉紅耶誕樹海，充滿少女心的粉紅裝置一曝光，立刻在IG上造成轟動，快跟著我們到台中聖誕節限定夢幻場景免費拍。

瓦庫燒肉粉紅聖誕屋交通

粉紅聖誕屋就在瓦庫燒肉，位在民權路靠近建國路口，地點很好找。鄰近台中火車站，步行約5至10分鐘即可抵達。聖誕節期間，可以連同附近火車站、柳川、綠川聖誕燈會一起逛，絕對拍到欲罷不能！

粉紅薑餅屋全攻略

主建築：被粉色霓虹包圍的聖誕屋，瓦庫老宅變身夢幻薑餅屋真的是美極了！建築物的外牆、窗戶、門框，全部都被亮眼的粉紅色霓虹燈條精準勾勒，讓復古的老宅瞬間有了漫畫般的Q萌感，看起來就像一座巨大的粉紅薑餅屋。

▲晚上點燈後，整個好繽紛，非常吸睛，路過很難不注意到它。

▲整棟老宅被大量的黃光與粉色霓虹燈點亮，呈現出暖色調的夢幻感。

一推出就造成轟動

瓦庫燒肉每年都會根據不同主題設計出很有特色的外觀，今年耶誕節推出的粉紅聖誕屋充滿話題超好拍。大門口也有聖誕裝置，聖誕樹、燈海，每個角落都很好拍。門口還有大型打卡牆，是不可錯過的聖誕祝福合影區。

側邊巷弄：綿延不絕的粉紅耶誕樹海

不同於常見的綠色或白色聖誕樹，瓦庫燒肉今年選用吸睛度破表的粉紅色聖誕樹！一整排整齊排列、閃閃發光的粉紅色聖誕樹，營造出浪漫至極的氛圍。

▲瓦庫燒肉的側邊小巷（民權路14巷）是今年最讓人驚艷的打卡重點。

▲每棵樹上都佈滿了閃亮的燈飾和雪白的燈球，在夜色中發出柔和的粉紅光芒，宛如進入了童話世界。

▲建議大家站在巷子內，將整排粉紅樹海一起入鏡，搭配後方瓦庫燒肉特有的日式老宅紅磚窗戶作為背景，更能拍出兼具懷舊與浪漫意境的網美照。

▲二樓的窗戶特別裝飾了粉紅條紋小遮陽棚，加上屋簷下垂掛的星星燈飾，真的好夢幻。

▲今年還有聖誕老婆婆加入陣容，跟聖誕老公公一起爬上屋頂的可愛模樣，真的會讓人拍不停。

瓦庫燒肉聖誕優惠

▲今年還搭配了「穿粉色服裝到瓦庫吃燒肉送砂鍋雞湯」活動，愛吃燒肉的朋友千萬別錯過。

瓦庫聖誕歷年主題回顧！從經典薑餅屋到粉紅夢幻

2024年：巨型薑餅屋與聖誕老人出任務

瓦庫將老宅變成一座經典的巨型薑餅屋，外牆鋪滿了暖黃燈光，屋頂上還有超可愛的聖誕老人攀爬裝置，彷彿正在發送禮物，充滿了童趣和故事性！

2023年：聖誕老公公騎機車

前年的主題更是浮誇，戶外不僅有聖誕老公公騎機車的創意造型，還打造了浪漫的銀白燈海！呈現出與今年粉紅主題截然不同的雪國浪漫。

2022年：巨型薑餅屋

▲整個就是巨型薑餅屋，白天景觀就超好拍。

▲薑餅屋晚上點燈後，夜景更是繽紛熱鬧。

粉紅聖誕屋最佳拍照時機

既然瓦庫燒肉的聖誕裝置是免費景點，大家當然要把握好時間，拍出最有氛圍感的大片！

魔幻時刻（傍晚）

建議下午5點左右抵達，這時天空還帶有一點藍色調，但室外燈飾已經開始點亮。此時拍攝的照片會呈現出最豐富的色彩層次，稱為「魔幻時刻」（Magic Hour）。



避免路中央

瓦庫燒肉位於民權路與民權路14巷口，大馬路車流較大，拍照時請務必注意來往車輛，安全第一！



如果想用餐：

瓦庫燒肉本身就是一家超人氣燒肉店，如果想在充滿聖誕氛圍的環境下享受美食，強烈建議您提早訂位，尤其是周末和聖誕節、跨年等特殊節日，常常一位難求！

整體心得

今年的瓦庫燒肉粉紅聖誕屋真的美得太犯規了！大家快約上姐妹、情侶、家人，來台中火車站附近捕捉這股超夢幻的粉紅聖誕氣息。

瓦庫燒肉粉紅聖誕屋

地址： 台中市中區民權路16號

電話： 04－22231188

裝置期間： 期間限定 (通常會持續到農曆年後，建議提早去拍喔！)

點燈時間：17：30－22：00 (夜間拍攝最佳時段)

交通方式：建議搭乘火車至台中站，步行5至10分鐘。

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

