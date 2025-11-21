ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中最美聖誕燒肉店回歸！一整排粉紅聖誕樹藏巷弄免費拍

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

說到台中聖誕節景點，每年最受矚目的免費打卡熱點，絕對是台中火車站附近的「瓦庫燒肉」！把日式老宅變裝成不同主題的聖誕村薑餅屋已成為傳統，今年更是美出新高度！

2025第一個免費聖誕景點！就是超夢幻的粉紅聖誕屋，不僅整棟老宅被粉紅霓虹燈包圍，側邊還有綿延不絕的粉紅耶誕樹海，充滿少女心的粉紅裝置一曝光，立刻在IG上造成轟動，快跟著我們到台中聖誕節限定夢幻場景免費拍。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

瓦庫燒肉粉紅聖誕屋交通
粉紅聖誕屋就在瓦庫燒肉，位在民權路靠近建國路口，地點很好找。鄰近台中火車站，步行約5至10分鐘即可抵達。聖誕節期間，可以連同附近火車站、柳川、綠川聖誕燈會一起逛，絕對拍到欲罷不能！

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

粉紅薑餅屋全攻略
主建築：被粉色霓虹包圍的聖誕屋，瓦庫老宅變身夢幻薑餅屋真的是美極了！建築物的外牆、窗戶、門框，全部都被亮眼的粉紅色霓虹燈條精準勾勒，讓復古的老宅瞬間有了漫畫般的Q萌感，看起來就像一座巨大的粉紅薑餅屋。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲晚上點燈後，整個好繽紛，非常吸睛，路過很難不注意到它。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲整棟老宅被大量的黃光與粉色霓虹燈點亮，呈現出暖色調的夢幻感。

一推出就造成轟動
瓦庫燒肉每年都會根據不同主題設計出很有特色的外觀，今年耶誕節推出的粉紅聖誕屋充滿話題超好拍。大門口也有聖誕裝置，聖誕樹、燈海，每個角落都很好拍。門口還有大型打卡牆，是不可錯過的聖誕祝福合影區。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

側邊巷弄：綿延不絕的粉紅耶誕樹海
不同於常見的綠色或白色聖誕樹，瓦庫燒肉今年選用吸睛度破表的粉紅色聖誕樹！一整排整齊排列、閃閃發光的粉紅色聖誕樹，營造出浪漫至極的氛圍。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲瓦庫燒肉的側邊小巷（民權路14巷）是今年最讓人驚艷的打卡重點。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲每棵樹上都佈滿了閃亮的燈飾和雪白的燈球，在夜色中發出柔和的粉紅光芒，宛如進入了童話世界。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲建議大家站在巷子內，將整排粉紅樹海一起入鏡，搭配後方瓦庫燒肉特有的日式老宅紅磚窗戶作為背景，更能拍出兼具懷舊與浪漫意境的網美照。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲二樓的窗戶特別裝飾了粉紅條紋小遮陽棚，加上屋簷下垂掛的星星燈飾，真的好夢幻。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲今年還有聖誕老婆婆加入陣容，跟聖誕老公公一起爬上屋頂的可愛模樣，真的會讓人拍不停。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

瓦庫燒肉聖誕優惠

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲今年還搭配了「穿粉色服裝到瓦庫吃燒肉送砂鍋雞湯」活動，愛吃燒肉的朋友千萬別錯過。

瓦庫聖誕歷年主題回顧！從經典薑餅屋到粉紅夢幻

2024年：巨型薑餅屋與聖誕老人出任務
瓦庫將老宅變成一座經典的巨型薑餅屋，外牆鋪滿了暖黃燈光，屋頂上還有超可愛的聖誕老人攀爬裝置，彷彿正在發送禮物，充滿了童趣和故事性！

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

2023年：聖誕老公公騎機車
前年的主題更是浮誇，戶外不僅有聖誕老公公騎機車的創意造型，還打造了浪漫的銀白燈海！呈現出與今年粉紅主題截然不同的雪國浪漫。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

2022年：巨型薑餅屋

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲整個就是巨型薑餅屋，白天景觀就超好拍。

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲薑餅屋晚上點燈後，夜景更是繽紛熱鬧。

粉紅聖誕屋最佳拍照時機
既然瓦庫燒肉的聖誕裝置是免費景點，大家當然要把握好時間，拍出最有氛圍感的大片！

魔幻時刻（傍晚）
建議下午5點左右抵達，這時天空還帶有一點藍色調，但室外燈飾已經開始點亮。此時拍攝的照片會呈現出最豐富的色彩層次，稱為「魔幻時刻」（Magic Hour）。

避免路中央
瓦庫燒肉位於民權路與民權路14巷口，大馬路車流較大，拍照時請務必注意來往車輛，安全第一！

如果想用餐：
瓦庫燒肉本身就是一家超人氣燒肉店，如果想在充滿聖誕氛圍的環境下享受美食，強烈建議您提早訂位，尤其是周末和聖誕節、跨年等特殊節日，常常一位難求！

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中必打卡聖誕免費景點。（圖／部落客商妮提供）

整體心得
今年的瓦庫燒肉粉紅聖誕屋真的美得太犯規了！大家快約上姐妹、情侶、家人，來台中火車站附近捕捉這股超夢幻的粉紅聖誕氣息。

瓦庫燒肉粉紅聖誕屋

地址： 台中市中區民權路16號
電話： 04－22231188
裝置期間： 期間限定 (通常會持續到農曆年後，建議提早去拍喔！)
點燈時間：17：30－22：00 (夜間拍攝最佳時段)
交通方式：建議搭乘火車至台中站，步行5至10分鐘。

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

【你可能也想看】

►豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳！台南商旅超高CP值一泊三食
►台中浮誇系巨無霸燒肉盤！重達1公斤小肉山　還提供單人吧台燒肉
►台中高CP值燒肉吃到飽600有找！還有華麗宮廷服能免費穿

關鍵字： 瓦庫燒肉粉紅聖誕屋 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 商妮吃喝遊樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

推薦閱讀

台中「日本A5和牛牛肉麵」入口即化！濃郁牛骨湯驚豔味蕾

台中「日本A5和牛牛肉麵」入口即化！濃郁牛骨湯驚豔味蕾

正宗韓式炭烤鰻魚插旗台中！全程專人代烤　小菜湯品生菜吃到飽

正宗韓式炭烤鰻魚插旗台中！全程專人代烤　小菜湯品生菜吃到飽

中部首座水族館8月登場！五層展區亮點、周邊順遊景點一次掌握

中部首座水族館8月登場！五層展區亮點、周邊順遊景點一次掌握

台中火車站旁爆汁臭豆腐評論超過2千則　內用免費飲料熱湯喝到飽

台中火車站旁爆汁臭豆腐評論超過2千則　內用免費飲料熱湯喝到飽

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

桃園仙草花節11/22登場！最美花期曝

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

「甜點界香奈兒」草莓季12/1登場

中壢「499元甜點吃到飽」太狂！

「客美多」進駐台北民生社區11/24試營運

熱門行程

最新新聞更多

極千葉冬季進補　麻油雞羊肉爐無限供應

桃園華泰名品城「20米飄雪聖誕樹」點燈

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

新社花海正盛開　商圈推季節限定扭蛋體驗

看菊展順便吃飯店下午茶　士林萬麗「平日4人同行1人免費」

浪漫「海中鳥居」最大潮差可達6公尺

過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

台中最美聖誕燒肉店回歸！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366