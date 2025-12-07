前米其林二星料理長來台中開懷石料理！免飛日本就能吃到職人手藝

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者蘇相云

台中無菜單日本料理「船艙せんしつ」是近期討論度極高的高級餐廳，由日本米其林二星餐廳出身的料理長池田剛先生，帶來日本正宗懷石料理，以船艙形象打造台中日本高級料理風格，全預約制讓你感受最棒的料理饗宴，一同登上懷石美味之船，感受台中無菜單懷石料理的優雅美味。

池田剛主廚簡介

為了將日本正宗懷石料理帶回台灣，船艙せんしつ用心邀請曾任日本米其林二星餐廳「金澤錢屋」料理長的池田剛主廚，擔任料理長一職。超過41年的職人手藝，池田剛料理長曾任職於日本、上海、新加坡等多間高級日本料理餐廳，不用再特地飛到國外，在台中就可以品嚐料理長為我們帶來的日本懷石料理饗宴。

環境店面介紹

位於台中市北屯區松竹五路一段65號，在餐廳周邊有著許多不同類型的台中日本料理店家，船艙せんしつ以正宗日本懷石料理，開創台中高級料理餐廳全新風貌。醒目的船艙店面形象，彷彿登上一艘開往時令美味的美食之船，全預約制用餐服務，每日提供中午與晚上兩個餐期，如果大家想要用餐體驗，一定要記得提早預約，並在餐期開始前抵達。

餐點介紹

無菜單方式出餐，每人一組套餐，從前菜到甜點，皆選用當令食材製作，所以每次回到船艙用餐，都會吃到不同的船艙特色料理。

太刀魚北海道紫海膽茗荷紫蘇花

太刀魚也就是我們平常熟悉的白帶魚，將太刀魚切成厚度適中刺身，搭配北海道紫海膽、茗荷、紫蘇花等食材。這道料理不單純是食材的相互堆疊，在配色上也有其講究，由淺至豔的絕妙搭配，真的令人不捨得入口，味道部分自然也相當講究，紫海膽的鮮甜滋味，搭配口感細緻帶有彈性的太刀魚，甜度與鮮味相互堆疊，最後是紫蘇花的獨特香氣隨之散出。

真鯛茶泡飯椀物

這道料理是參考日本鯛魚茶泡飯製作，沿襲日本貴族過去用餐的習慣，在送餐前會在碗上噴上水珠，代表餐點是精心製作未經他人之手。將日本真鯛做薄切處理，以日本真鯛熬煮的高湯沖熟，看似簡單裡頭卻使用了豐富的食材製作，有真鯛、米果、鮑魚菇、蕪菁、龍鬚菜等，湯頭喝起來淡雅清甜。

我覺得最特別的是使用米香入菜，在品嚐真鯛的細緻口感時，還可以吃到淡淡的米香味，鮑魚菇口感帶脆軟度剛好，蕪菁的甜度也十分足夠，味道一層一層堆疊，是一碗風味溫潤不會有過多負擔的清爽碗物。

長尾濱雕魚生魚片

長尾濱雕魚先經過昆布醃製，讓魚肉帶著淡淡的鹹度，大家在品嚐時，可以酌量沾點醬料即可，醬料的部分是由船艙自製的開心果醬油，帶有濃郁的堅果香氣，大家可以搭配長尾濱雕魚一起品嚐。

日本黑鮪魚中腹生魚片

這道日本黑鮪魚中腹，絕對跟平常吃到的生魚片不同，料理長先使用醬油醃，再用稻草煙燻，讓黑鮪魚中腹生魚片帶有醬味與煙燻香氣，將鮪魚常見的血味做完美去除。獨特的波浪狀切法，是為了讓魚肉可以斷筋表面積更大，口感更加鮮甜細緻，只要輕抿魚肉就可以輕易化開，相當好吃。

御式胭脂蝦備長炭炙燒壽司

獨特的空心壽司作法，入口時壽司會在口中化開，吃起來的負擔較小，胭脂蝦經過備長炭炙燒，吃起來帶有淡淡的香氣，而兩貫壽司分別使用不同的食材搭配，第一貫搭配的是鹹蛋黃入口會吃到胭脂蝦的鮮甜味與炭香，鹹蛋黃的鹹度，讓蝦肉的自然甘甜更加突出。

▲第二貫搭配的是山椒，鮮明的山椒香氣，讓壽司品嚐起來味道更加有層次，相當好吃。

▲附餐還有搭配烏魚子讓大家稍做休息，轉換一下味蕾。

甲魚金羽蒸

這道也是船艙相當有代表性的料理，湯底使用整隻甲魚熬煮，從活體到完成約需六道工序，三隻甲魚才能熬出三碗湯頭，裡頭有蒸蛋、日式麻糬，再搭配蝦夷蔥點綴，至於為何會叫金羽蒸的原因，是因為用湯匙將蒸蛋挖開的時候，會有像金色羽毛散開的效果，故取名為甲魚金羽蒸，湯頭喝起來濃郁清甜，蒸蛋口感十分軟嫩，搭配日式麻糬吃起來十分過癮。

八寸料理 五色五法五味

日本貴族料理在品嚐的豪華八寸料理，以五色、五法、五味，日本和食精神製作，光是在食材的挑選上，就需要耗費許多時間做調整，而今天的料理裝飾則是有祈求幸運與趨吉避凶意思。



色：黑、白、黃、紅、綠。

五法：生、煮、燒、揚、蒸。

五味：甜、酸、苦、鹹、旨。

由右至左分別是「艾草烤麩」、「松阪豬」、「鹽烤午魚」、「松葉蟹山藥春捲」、「玉子燒」、「玉米豆腐」、「當座煮」、「甜柿」。

八寸料理 艾草烤麩

日式烤麩點綴上田樂味噌，至於為什麼是呈現綠色，是因為裡頭有加入艾草製作，口感吃起來相當Ｑ彈。

八寸料理 松阪豬

使用傳統味噌燒方式製作，讓松阪豬保持彈性卻不過於乾柴，外層帶有彈性裡頭依然保持軟嫩狀態，可以吃到松阪豬的香氣與自然的甜味。

八寸料理 鹽烤午魚

午魚經過炙燒後香氣更加足夠，大家可以看到在午魚之間藏有神秘的醬料，這是料理長為大家安排的「隱味」，讓鹽烤午魚吃起來多了一道油脂香氣，至於味究竟是什麼就先不透露，待大家去現場品嚐體驗。

八寸料理 松葉蟹山藥春捲

最外層的春捲吃起來帶有舒爽的脆口感，裡頭可以吃到滿滿的蟹肉口感，山藥的滑順與海苔的香氣，讓味道更顯有層次。

八寸料理 玉子燒

▲傳統日式做法製作的玉子燒，口感軟嫩味道較甜，恰好可以平衡其他食材的風味。

八寸料理 玉米豆腐

這道船艙特製玉米豆腐，搭配自家醃製鮭魚卵，豆腐帶有濃厚的玉米香氣，隨著鮭魚卵在口中爆發，味道更鮮更有層次。

八寸料理 當座煮

▲選用北海道干貝製作的「當座煮」，湯頭的芡汁是使用干貝熬煮而成，可以搭配干貝一同品嚐，讓鮮味加倍。

八寸料理 甜柿

▲當季最棒的水果甜柿，搭配特製的胡麻豆腐醬，吃起來甜中帶香還有酸甜的尾韻，有解膩去味的效果。

車蝦

選用車蝦用具足煮做呈現，而具足煮的由來，則是源自於武士的盔甲，日本懷石料理等高級料理中，常見的料理手法。車蝦肉質細緻帶有甜度，搭配水蓮菜與炸豆腐，讓味道不會過於單一容易膩口，豆腐吸飽湯汁，每一口都可以吃到豐富的蝦子鮮味。

釜飯

料理長選用「笛鯛」與「新潟產越光米」製作，一開鍋就散發出濃厚香氣的釜飯，隨餐會提供海苔與芝麻讓大家自由添加，我建議大家可以先吃原味，再加入海苔與芝麻一同品嚐。

▲每一粒米飯都充分的吸收湯汁，所以每一口都可吃到完整的風味呈現，笛鯛肉質細緻，搭配越光米真的越嚼越香，相當好吃。

嫩仙草

▲北海道鮮奶油搭配嫩仙草，每一口都可以吃到濃郁的奶香味，風味清爽，很適合在餐後品嚐。

評論心得

台中懷石料理餐廳船艙せんしつ，是近期討論度極高的台中無菜單高級餐廳推薦，由前日本米其林二星餐廳「金澤錢屋」料理長池田剛主廚坐鎮，嚴選當季最佳優質食材，讓喜愛台中日本料理無菜單餐廳的饕客，可以享受原汁原味正宗日本懷石料理，推薦必訪台中餐廳推薦。

船艙せんしつ

地址：台中市北屯區松竹五路一段65號

電話：04－24365938

營業時間：12：30～14：45、18：30～21：00（周一公休）

