睜眼醒來就是藍海、坐躺戶外草皮夜眺星空　台東海景別墅住一晚

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳品勻

「台東嵐海民宿」位於台東縣成功鎮重安路，是面向大海而築的南歐風民宿，Google評分近4.8顆星，坐在陽台就可以欣賞太平洋浪花捲起，享受溫暖海風吹拂，戶外擁有遼闊草地，可以讓旅客與自然接觸，席地欣賞星空夜景，嵐海民宿是許多愛上台東自然美景的旅人，真心推薦的台東人氣民宿，也是探索花蓮富里景點與台東長濱景點，推薦入住的台東親子民宿。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

民宿設施
►房間設備：電視、冰箱、吹風機、冷暖空調、乾濕分離衛浴、洗浴用品、WIFI、陽台。
►公用設備：飲水機、電動車充電樁（需付費）。

停車場介紹
民宿提供入住旅客專屬停車場空間，大家只要跟著方向指標，就可以抵達停車場位置，如果是駕駛電動車，館方也有設置電動車充電樁可以付費使用。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

交通介紹
►計程車：從玉里火車站轉乘計程車，車程約40分鐘，費用跳錶計價約700元上下（費用僅供參考以實際乘車為主）。
►搭乘8181號公車：從玉里火車站搭乘8181號公車，至「北重安站」下車，車程約50分鐘，再步行一分鐘即可抵達民宿。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

環境介紹
這裡是許多人前往石雨傘、三仙台、花蓮六十石山金針花海、玉富自行車道、台東伯朗大道、台東鹿野高台熱氣球等台東景點，推薦入住的台東親子民宿。從台鐵玉里站轉乘計程車或是開車自駕，車程約40分鐘，即可抵達與大海只有一路之隔的「台東嵐海民宿」，面朝大海的海景建築，每間房間都可以欣賞唯美的大海美景，絢麗的日出日落，都是入住台東嵐海民宿，才能享受到的台東百萬美景。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

民宿空間
一樓是規劃為報到櫃台與早餐餐廳，房間則是規劃在二樓空間，大家可以先將行李放在大門一側，完成資料登記後，再將行李帶上房間。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

戶外草地
很難像在台東臨海民宿中，還可以擁有如此寬敞的戶外草地，親子旅客可以帶著小朋友在此奔跑遊戲，也可以帶個野餐墊，坐戶外享受台東美食小吃，喜愛運動瑜伽的大家，也可以來場戶外瑜伽伸展，放鬆緊繃的身心。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

飲水機

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲為了響應環保，全館都沒有提供瓶裝礦泉水，在大廳與走廊都有提供飲水機讓旅客自由使用。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

早餐介紹
早餐是提供中式自助餐為主，選用台東在地蔬果食材，每一道都是由民宿主人一早起床準備的熱騰騰美味，早餐料理以熱粥搭配各式時蔬配菜，也有西式的吐司麵包果醬等可以選擇。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

海景早餐
大家可不要以為這裡的早餐，看似是簡單家常菜，每一位用餐旅客可都是裝得滿滿一盤，台東的在地食材真的特別好吃，如果大家有安排到這裡住宿，一定要記得早起用餐，享用最棒的台東海景早餐。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房間介紹
房型是以兩人房與四人房為主規劃，是許多台東親子旅客與自由行旅客，優先預訂的台東海景民宿推薦，如果是團體入住台東旅行，房間也相當充足，如果大家有多人入住台東民宿的需求，要記得提早預約訂房喔。

海景二人房
我這次入住的是海景二人房205房，房間規劃為9坪空間，以雙人入住來說，房間空間十分寬敞足夠，一人帶一個28吋行李箱，也不會影響室內人流動線，依然保有足夠的活動空間。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

熱氣球嘉年華就在房內
房間以恰到好處的木質調搭配簡潔白牆，床頭牆面使用享譽國際臺灣國際熱氣球嘉年華壁貼，讓入住旅客有種身處鹿野高台熱氣球盛會的氛圍感。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

落地窗
房間中央提供一張雙人床舖，落地窗設計，可以引入戶外的自然光線，白天時刻不需要開燈，室內空間就已經足夠明亮。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

簡約風裝潢
房間沒有使用過多的裝潢擺件，簡約又明亮的裝潢風格，我真的好愛他們使用的木頭桌板，可以讓住宿氛圍更加溫暖舒適。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間沒有使用傳統大型衣櫃，而是以開放式掛衣架讓旅客收納衣物外套。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲旅客入住會使用到的冰箱、快煮壺、咖啡茶包等都一應俱全。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

百萬海景
每一位入住的旅客，最喜歡的放鬆行程，就是坐在戶外陽台。欣賞180度的溫柔海景，看著遠方的釣魚客悠然的捲起釣線，彷彿有種時間慢了幾秒的錯覺。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間是規劃為乾濕分離，洗浴用品也都為旅客準備齊全。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

心得
南歐風格的「台東嵐海民宿」，是台東旅遊民眾推薦必訪台東海景民宿，入住享一泊一食，房間寬敞設備齊全，還有180度無敵海景客房，步行一分鐘就可以踏上台灣最美太平洋，是許多愛上台東旅行與大海美景的旅人，每年固定回訪的台東特色設計民宿，想要度假放鬆來場台東兩天一夜旅行，可以參考入住這裡。

▲▼台東嵐海民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

台東嵐海民宿

地址：台東縣成功鎮重安路123－2號
電話： 089－871615

＊部落客《JJ.Hsu》

關鍵字： 台東嵐海民宿 台東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 JJ.Hsu

