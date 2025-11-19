千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳品勻

「南投慎重開華莊園民宿」是南投埔里相當知名的森林獨棟民宿，由民宿主人親手栽種的綠樹植栽，讓旅客自然地放慢腳步，享受隨風搖擺的樹梢，表達最盛情的入住迎接，如果你追求的是與自然共存，這裡一定是你不能錯過的森林系南投民宿，森林、湖水、小徑，每一處都是慎重開華為旅人打造的美好南投秘境民宿。

交通

自行開車建議使用Google Map導航，我今天使用汽車導航是指引導到民宿後門，還需要繞一圈才會到民宿門口，如果大家跟我一樣是使用汽車導航，也可以抵達後再使用「Google Map導航」。

停車場

提供入住旅客專屬停車場，空間也相當寬敞，不管是休旅車或是一般轎車都可以輕鬆停車，在停車場旁還有提供行李推車給旅客使用。

設施介紹

►房間設備：美國蕾絲King Size床墊（涵碧樓指定用床）、液晶電視、陽台、分離式冷氣機、冰箱、熱水壺、浴缸、洗浴用品。

►公用設施（設備）： 交誼空間、景觀庭院、Wi-Fi 無線網路、防蚊液、停車場。

環境介紹

民宿位於南投縣埔里鎮中心路107號，鄰近台灣體驗飛行傘熱門景點，虎頭山觀景平台旁，從民宿開車十分鐘左右，就可以抵達埔里市區，熱門埔里美食、埔里老店美食、埔里咖啡廳等，都在慎重開華莊園民宿周邊，南投埔里吃喝玩樂行程一應俱全。

隱於埔里鎮上的自然莊園，當你初次走進民宿，映入眼中的是綠樹成蔭，整齊成排的落羽松，雖然不是披上橙黃與棕紅漸層時期，但依然有其美麗的風貌，每一次的到來，都是一期一會最獨一無二的相遇。

交誼空間

如果不特別介紹，你會不會跟我一樣，以為這裡是一間隱於民宿的森林咖啡廳，慎重開華莊園民宿為旅客用心規劃獨立的交誼空間，裡頭見到的木製家具與木製吊燈，都是由民宿主人親手設計打造，為的就是讓住宿旅客，都可以在質感與自然共存的舒適空間，好好的放鬆身心。

▲在交誼空間旁的白色建築，是民宿人員的工作區域，在住宿期間有任何問題，也都可以再找工作人員協助。

房間介紹

民宿規劃有環樹四人房、隱樹雙人房、遠景雙人房三間房間，每間房間擁有絕佳的森林視野與戶外陽台，今天我入住時遠景雙人房有旅客續住，所以便直接拍攝環樹四人房與隱樹雙人房跟大家分享。

環樹四人房（一樓）

一樓的環樹四人房，是許多南投親子旅客，入住優先選擇的最佳房型，房間的空間十分寬敞，以這坪數來說，在雙北大樓都可以規劃為兩間三房兩廳的空間，但在這裡則是直接規劃成一間房間讓旅客使用，難怪會有許多旅客每年都會固定安排時間回訪。

房內空間

房間提供兩張雙人床鋪，在房間一側利用沙發桌椅等，區隔出客廳空間，保留空間的穿透感，讓入住旅客的動線更加舒適開闊，如果是四位好友一同入住，每個人都帶瑜珈墊在房間中運動，也都完全沒有問題。

戶外陽台

這間環樹四人房最讓我喜愛的地方，就是戶外的陽台空間，可以坐在陽台感受綠樹景觀與微風吹拂，帶上一本書，煮杯咖啡熱茶，靜靜的享受這得來不易的寧靜時光，就是外出旅遊最幸福的時刻。

衛浴空間

衛浴空間也是以開放式空間規劃，木質調空間採光十分良好，白天不需要開燈就已經足夠明亮，在空間的兩側規劃為梳妝台區與洗浴區，房間都還有提供浴缸、洗浴用具讓旅客使用。

隱樹雙人房（二樓）

我今天入住是位於二樓的慎重開華隱樹雙人房，房間依然是一致的木質調風格，房間大量使用手工打造原木傢俱，讓旅客可以感受到自然溫潤的質感氛圍。

採光明亮

今天因為颱風外圍環流關係，戶外天氣不太穩定，時而放晴時而昏暗，但房間中的採光依然十分不錯，只要將窗簾拉開，室內空間就已經足夠明亮，可想而知，如果是好天氣時刻，光線感會更加明亮通透。

床墊

房間使用的床鋪是美國蕾絲King Size床墊（涵碧樓指定用床），讓旅客都可以擁有舒適的睡眠空間，可以好好休息感受假期。

▲以雙人入住來說，空間真的超級寬敞，連許多台灣星級飯店，都不見得可以提供這麼開闊的住宿空間。

▲在房間一側規劃有沙發座椅、開放式衣架、穿鞋椅。

空間規劃

我很喜歡房間規劃的休息空間，可以坐在舒適的座椅上，收看電視節目，絕佳的動線規劃，真的很難想像這是一間雙人房型，我想這也是許多在都市忙碌的上班族，愛上這裡的原因之一。

▲入住會使用到的冰箱、快煮壺等，房間中都有提供。

▲房間規劃戶外陽台，大家可以在戶外沖壺熱茶，品味南投好茶與民宿為我們用心打造的庭園美景。

木質調衛浴空間

衛浴空間也是規劃為木質調風格，木頭天花板與原木傢俱，增添更多秘境渡假的氛圍感，我非常喜歡浴室中的浴缸規劃，在浴缸一旁還有提供浴鹽與蠟燭，夜晚來臨可以調暗燈光，點亮燭光好好的泡澡放鬆。

早餐介紹

民宿為旅客提供早餐套餐，大家可不要以為是一般的早餐店餐點，餐點都是由工作人員早起準備，早餐料理豐富又健康，舒肥雞胸肉、蔬菜杯、優格杯、麵包冰咖啡，一早起來就可以吃到如此營養又美味的餐點，真的是旅遊最棒的幸福享受。

住宿評論心得

「慎重開華莊園民宿」是規劃南投三天兩夜行程與南投兩天一夜景點行程，推薦入住的南投民宿推薦，超過千坪的庭院美景空間，是許多人夢寐以求的南投渡假Villa。開車十分鐘就可以抵達南投埔里小鎮，可以輕鬆開箱埔里咖啡廳與埔里美食小吃，五六日才開放的埔里城觀光夜市，通通都在民宿附近，想要規劃一場說走就走的南投旅行，推薦可以入住慎重開華莊園民宿。

慎重開華莊園民宿/Full Blossoms Garden House

地址：南投縣埔里鎮中心路107號

電話：0963－593068

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG、部落格、FB

