全館採無接觸自助入住！工業風獨棟民宿坐落花蓮寧靜街道

JJ.Hsu 男⼦散步中

JJ.Hsu 男⼦散步中 JJ.Hsu 男⼦散步中

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者蘇相云

由設計師夫妻所創立的「山山小旅 The hills」，以旅客住宿需求結合設計美學，獨棟透天空間，溫柔的自然採光，房間寬敞設備齊全；全館採自助式入住，讓喜愛規劃花蓮旅遊的旅客，在這裡都可以擁有舒適愜意的住宿夜晚。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

停車位置介紹
如果大家是開車前往，可以將汽車停在民宿外河堤兩側的「東海一街」、「德安六街」白線處，紅線處請勿停放，附近收費停車場有東里停車場。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

交通
位於花蓮縣吉安鄉南埔一街37號，從花蓮轉運站搭乘公車，車程約20至30分鐘；從花蓮火車站轉乘計程車，車程約十至十五分鐘即可抵達。如果你跟我一樣，喜歡在花蓮街頭攝影，也可以跟我一樣選擇步行，在花蓮街頭探索巷弄景色，邊吃邊拍邊走，大概40至50分鐘，即可抵達。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

介紹
在河堤附近的寧靜街道，醒目的灰色調獨棟建築，在入住之前館方會提供大門密碼與房間鑰匙盒密碼，雖然是無接觸接待入房，但是在字裡行間中，依然可以感受到夫妻倆的親切接待，入住期間有任何需求也都可以即時協助。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲鍵入大門密碼後，大家可以先將盒中的房間鑰匙取出，退房時也是將鑰匙放入盒中即可。

一樓公共空間
一樓為茶水區與回收區，在入住期間大家都可以自由使用，雖然沒有規劃座位區讓旅客使用，但我覺得這裡的無敵採光，真的非常適合拍照打卡。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

房間介紹
這裡有雙人房、三人房、四人房等三種房型，我今天入住的是人氣最高的雙人房，走進房間便會被房間的自然採光吸引目光，我非常喜歡房間的玄關設計，可以先更換室內拖鞋，大家有沒有注意到，連飯店都不一定會提供的消毒酒精，山山小旅還有特別提供。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲空間規劃為六坪左右，以雙人入住來說，空間相當寬敞，整體風格偏向美式工業風格，鐵桶床邊桌，房間使用的露營桌椅組，讓旅客可以感受到濃厚的度假氛圍。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲房間採單面採光，只要將窗簾拉開，室內空間就可以自然明亮。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲房間中央提供一張雙人床鋪，經過我個人實測，床鋪的軟硬度適中，平常喜歡睡硬床的我，也覺得相當舒適。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲基本設備房間中都有提供，電視、快煮壺、冷水壺、冰箱、吹風機等，山山小旅都已經為旅客準備齊全。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲結合寫字桌的工業風收納組，方便旅客收納整理行李，如果需要空間使用筆電或是整理妝髮，也完全沒有問題。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲房間沒有提供傳統衣櫃，而是以開放式掛衣架取代，可以將空間保留給旅客使用，收納衣物也更加便利。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

▲衛浴空間為乾濕分離，洗髮精與沐浴乳等也都有提供。

住宿心得
這次因為花蓮工作安排，選擇入住收藏許久的花蓮民宿，文青質感系山山小旅The hills，房間空間寬敞設備齊全，自助式入住讓旅客可以彈性安排花蓮行程規劃；從民宿出發車程五至十分鐘，就可抵達花蓮熱門景點東大門夜市、花蓮鐵道文化園區，如果大家想要找到住宿品質與地點都讓你滿意的花蓮住宿，山山小旅就是你不能錯過的花蓮民宿推薦選擇。

▲▼Google評分達五顆星「山山小旅」，花蓮質感民宿開箱。（圖／部落客JJ.Hsu提供）

山山小旅The hills

地址：花蓮縣吉安鄉南埔一街37號
電話：0901－372037

部落客《JJ.Hsu》

關鍵字： 山山小旅 花蓮旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 JJ.Hsu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！

