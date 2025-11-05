ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
60坪大空間每天只接待一組旅客！埔里灰調風包棟民宿

JJ.Hsu 男⼦散步中

JJ.Hsu 男⼦散步中 JJ.Hsu 男⼦散步中

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳品勻

南投埔里包棟民宿「淺山民宿 Rolling Hills」，是許多南投旅客安排南投景點行程，優先選擇入住的南投獨棟民宿，擁有多年南投民宿經營背景的民宿主人，將旅行各國的豐富經驗，化為淺山民宿的質感灰色調空間，只使用自己喜愛的傢俱擺件，隨處可見的攝影作品，都可以感受到穩重有質感的品味呈現。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

停車場
一樓車庫可以停兩台汽車，在民宿旁白線處也可以停放汽車，停車相當便利，不需要外出尋找停車位，相當適合旅客包棟入住。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

設施介紹
►房間設備：液晶電視、Dyson 吹風機、分離式冷氣機、乾濕分離衛浴、洗浴用品。
►公用設施：客廳空間、廚房、KTV設施、戲水池、電動麻將桌。

環境介紹
民宿位於南投縣埔里鎮虎耳三街88號，臨近Feeling18巧克力工房、虎頭山觀景平台、埔里城觀光夜市等埔里景點。民宿是以獨棟透天規劃，由民宿老闆親自參與設計，從建築外觀或許看不出端倪，但只要進入民宿一樓，就會發現獨特灰色調設計，打造一間自己也想住的住宿空間，就是完成南投質感包棟民宿的最初起點。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

客廳
一般作為民宿營業使用的空間來說，都會考量旅客的使用與後續的環境維護，不會做過多的設計規劃，大部分都是整理到簡單夠用的階段，但這棟民宿主人秉持自己喜歡才會提供給旅客使用。當你走進一樓客廳空間，一定會被這特殊塗料打造的灰色質感空間吸引目光，圓弧造型沙發區，是許多旅客指定拍照的淺山民宿打卡景點，Sony電視、KTV設施、知名品牌造型燈具等，只要靜下心觀察，每一處都可以感受到用心的規劃。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

廚房
入住的優點之一，就是有廚房空間可以使用，廚具與碗筷民宿都有提供，準備好食材就可以一同齊聚煮火鍋，完全不怕半夜肚子餓找不到東西吃。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

戲水池
在民宿頂樓，特地設計了戲水池空間，天氣炎熱時期，南投親子旅客可以帶小朋友玩水消暑，喜愛拍照的旅客，也可以準備換裝衣服拍照紀念。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房間介紹
全館60坪空間，規劃有四人房一間，雙人房三間，全館最多可容納十人入住，相當適合南投多人包棟住宿，或是南投少人數包棟民宿，都相當適合。

四人房
四人房是少人數入住，最受歡迎的住宿房型，跟我們印象中的南投民宿四人房型截然不同，房間主要是規劃為客廳區、麻將桌區、睡眠區等三大區域，以整體空間來說，規劃為六人房也完全沒問題。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

圓弧隔間
為了將空間的動線做出完美規劃，以圓弧造型打造房間隔間，可以完美的做出空間區隔，卻不會影響光線在室內的流動。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲選擇包棟住宿詢問度最高的電動麻將桌，就設置在這間四人房中，不用擔心夜晚找不到娛樂可以放鬆舒壓。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間提供兩張雙人床舖，位置也相當寬敞，不會過於擁擠，影響到旅客的住宿體驗。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲牆面上的畫作，都是由民宿主人遊歷各國拍攝的照片，如果有機會大家可以花點時間，了解每張照片之後的旅遊故事。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間規劃為乾濕分離，也是全館唯一提供浴缸的房型，入住會使用到的洗髮精與沐浴乳也都準備齊全。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

雙人房A
這間雙人房是人氣相當高的房型，走進房間映入眼中的是以原木桌板規劃的桌面設計，讓旅客收納行李或是整理妝髮等，都更加便利。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

擁有獨立休息空間
這間房間最大的特色，就是將窗邊空間地坪拉高，規劃為獨立的休息空間，不管是要收看電視節目或是享用南投埔里美食，都相當適合。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間規劃一張雙人床舖，左右兩側規劃有木質床邊桌，讓灰色調空間可以增添更多溫暖的氛圍。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間規劃為乾濕分離，洗浴用品等也都一應俱全，大家有沒有發現房間中都是使用Dyson吹風機。

雙人房B
民宿規劃的第二間雙人房型，房間也是跟另一間雙人房一樣，是採取L型雙邊開窗與落地窗設計，可以引入戶外的自然光線。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

雙人沙發座椅
房間依然是提供一張雙人大床，讓入住旅客可以擁有舒適的睡眠空間，在落地窗旁規劃有雙人沙發座椅，讓旅客可以享受埔里小吃美食，如果要使用筆電處理工作也沒問題。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲在房間一側也有規劃原木桌板讓旅客使用，衛浴空間也是做乾濕分離設計，讓旅客使用更加安全便利。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

單人床房
這間房型是規劃上下鋪單人床房型，如果是朋友包棟住宿，這間房型就相當方便，不用擔心同睡一張床會影響到彼此休息。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房內規劃舒適
雖然房間空間較小，但入住會使用到的設備與空間規劃都一應俱全，在房間中央特地規劃座椅讓旅客使用，整理行李也更加方便，不會顯得過於擁擠難以行動。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲在床邊規劃有原木桌板區域，不管是要整理妝髮或是使用筆電都沒有問題。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間依然是規劃為乾濕分離，洗髮精沐浴乳等也都準備齊全。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

評論心得
「淺山民宿 Rolling Hills」是許多南投旅客，規劃南投景點美食旅行，優先選擇入住的南投包棟Villa，一天只接待一組旅客，不管是少人數包棟入住或是十人包棟入住都相當適合，設計感十足的民宿空間，豐富的公用設施，不管是要KTV歡唱、打麻將、聚會吃火鍋都沒有問題，如果想要規劃南投兩天一夜輕旅行，可以參考入住位於南投埔里的淺山民宿。

▲▼淺山民宿 Rolling Hills。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

淺山民宿 Rolling Hills

地址：南投縣埔里鎮虎耳三街88號
電話： 0912－151983

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG部落格FB

