每間房都能看到雲海星空！清境山景別墅　坐躺大草皮遠眺山群

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳品勻

南投清境是許多外國旅客與台灣親子旅客，規劃國內旅遊兩天一夜行程首選，琳琅滿目的清境民宿選擇，只要搜尋相關文字，一定會挑出許多網路推薦南投清境平價住宿，或是南投清境親子民宿推薦。而「清境駿亦景觀民宿」是我近期安排南投旅行，相當喜愛的清境景觀民宿，入住享一泊一食與無敵山景，房間寬敞舒適，還可以在超大戶外草地，感受清境溫暖陽光。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

設施資訊
►房間設備：電視、冷暖空調、冰箱、除濕機、吹風機、乾濕分離衛浴、免治馬桶、洗浴用品、Wi-Fi、陽台。
►公用設備：飲水機、電動車充電樁（需付費）。

餐飲資訊
►早餐：入住旅客皆享早餐服務。
►晚餐：每人350元，可預約晚餐用餐，餐點以中式料理為主。

停車場介紹

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲民宿提供入住旅客專屬的停車場空間，大家開車抵達時，只要將汽車停至有劃設停車格的位置即可。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲如果是駕駛電動車，在館內也有提供一組充電樁可以付費使用。

環境介紹

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲位於南投縣仁愛鄉榮光巷41號，鄰近清境農場、清境高空觀景步道、合歡山武嶺牌樓、合歡山等，清境景點推薦。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

彷彿置身世外桃源
從南投市區出發，車程約一個多鐘頭，即可抵達隱於山林的清境駿亦景觀民宿，就像走進一處與世隔絕的南投秘境。主建築是規劃為兩層樓空間，每一間房間都擁有面山的無敵美景，這也是許多南投親子旅客，愛上清境駿亦景觀民宿的主要原因，可以遠離都市塵囂，享受南投清境最棒的自然環境的擁抱。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

櫃檯／餐廳
大家停妥汽車後，可以先到一旁的報到櫃檯完成資料登記，完成check-in之後，民宿也會介紹附近必訪景點，像是清境農場的綿羊秀時間等，都會為旅客做詳細的介紹。如果對於清境景點行程安排有任何問題，也可以隨時詢問館方，非常專業貼心。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲早餐跟晚餐地點，也是在此用餐。

飲水機

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲民宿響應環保，目前沒有提供瓶裝礦泉水，在走廊都有提供飲水機讓旅客自由使用。

溜滑梯
小朋友與家長最愛的戶外溜滑梯，來到南投清境度假，一定要放下手機電腦，好好的感受這得來不易的自然風光，這裡為旅客用心規劃戶外溜滑梯，家長們可以帶小朋友們在此玩耍跑跳，好好的享受假期。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

戶外草地
山中民宿少見的寬敞戶外草地，是清境駿亦景觀民宿，成為人氣超高南投清境親子民宿推薦名單的主要原因之一。煮杯手沖咖啡，坐在戶外座位，看著遠方的山巒秀色，讓自己的步調自然的慢下，享受在駿亦景觀民宿，才能體驗到的戶外時光。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

早餐介紹
這裡是以中式自助餐型式出餐，主要是以熱粥搭配清境小農蔬菜，還有豐富的小菜、水果可以自由選擇，如果想要吃吐司麵包，早餐也有提供，還有烤箱與果醬讓大家使用。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

料理豐富多元
大家可不要想說只吃熱粥、時蔬好像很簡單，我今天只是夾部分餐點，就默默地擺滿一桌，看著陽光慢慢的灑落在遠方山巒，靜靜地享用豐盛又營養的早餐料理，就是最棒的生活幸福儀式感。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

晚餐介紹
我個人推薦一定要在這裡享用晚餐，一人只要350元，就可以吃到由主廚熱騰騰的現做料理，像我今天預約的兩人份四菜一湯，還附白飯、熱茶、水果。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

選用在地食材
不跟大家講客套話，直接跟你們說，我覺得每一道都很好吃，主廚選用山上自行栽種蔬菜等食材料理，融入不同的料理元素，簡單跟大家介紹我今天的餐點，有山當歸葉煎蛋、日式醬汁佐去骨雞腿排、紅燒白蝦、高山高麗菜、當日湯品、水果、熱茶，一人350元，兩人700元，我覺得CP值超高。

房間介紹
房型是以兩人房與四人房型為主，相當適合情侶旅客與家庭旅客入住，房間數也相當充足，不怕人數過多難以訂房，詳細的房型介紹，大家可以參考民宿官網資訊喔。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

205公主房
我今天入住的是相當熱門的205公主房，一走進房間便會被寬敞的空間吸引目光，坦白說以這樣的房間坪數，規劃為四人房甚至是六人房，是完全沒有問題的，以雙人入住來說，人流動線相當舒適，居住感受也相當愜意。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

木質調配色
房間是以木質調暖色系為主，雙人床鋪搭配鄉村風公主床架，今天我入住時，戶外飄著陣陣細雨，但房間的整體氛圍，卻依然保持溫暖質樸，可以好好放鬆度假。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲在床鋪一側設置雙人沙發組，讓入住房客可以休息小憩，想要在房間享受南投美食小吃，或是吃點餅乾零食，都相當方便。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲我很喜歡房間搭配的木頭桌板，可以省去使用傳統傢俱的空間，也可以兼顧旅客的使用需求。

木製桌板
雖然房間中沒有特別提供梳妝桌，但不用擔心，在桌板一側規劃有鏡子與椅子可以使用，不管是要整理妝髮儀容，或是使用筆電處理公事，都完全沒有問題。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲入住會使用到的冰箱、除濕機、吹風機、快煮壺、咖啡茶包等，都已經為大家準備齊全。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間沒有提供大型衣櫃而是以掛衣架取代，讓旅客方便收納衣物外套，也可以節省房間空間。

180度遼闊山景
每間房間都規劃外陽台，都可以欣賞180度的清境山景與湖景，多霧的午後享受迷人咖啡香，夜晚可以見到星星高掛閃耀，清晨可以見到雲海在眼前齊聚，上午感受陽光的溫暖擁抱，這就是來到清境駿亦景觀民宿，最令人著迷的旅行體驗，讓你想要不斷回訪，感受生活。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

心得
「清境駿亦景觀民宿」是我最近安排南投旅行，最喜愛的清境民宿推薦，入住享一泊一食，房間設備齊全寬敞舒適，還有戶外草地可以散步放鬆。入住期間有任何需求，館方也會立即協助，居住品質與服務內容都相當優秀，從民宿開車十分鐘，可以抵達清境農場與清境高空觀景步道，是來到南投清境旅遊，不能錯過的清境景觀民宿。

▲▼清境駿亦景觀民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

清境駿亦景觀民宿

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷41號
電話： 04－92803113
營業時間：07：30－22：00

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG部落格FB

清境駿亦景觀民宿 南投旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態

