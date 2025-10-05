ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
陽台享受半露天溫泉池！窗外就是翠綠山谷景　卑南鄉平價溫泉民宿

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

台東知本「橙品溫泉民宿」是許多熱愛台東溫泉的旅人推薦的住宿，位於台東縣卑南鄉，從知本火車站轉乘客運20分鐘就可抵達。房間就有專屬戶外湯池，可以享受浪漫星空與愜意溫泉，入住還享宵夜點心與豐盛早餐。

停車場資訊

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲龍泉路周邊都有路邊停車格可以停車，相當便利。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

交通資訊
搭乘台鐵至知本火車站，轉乘客運8129號，至清覺寺下車，再步行一分鐘就可抵達橙品溫泉民宿。知本火車站外也有排班計程車可以搭乘，單程車資約200元（僅供參考以實際車資為主），大家也可以評估是否要直接搭乘計程車。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

環境介紹
閃著亮黃色澤的獨棟建築，就是被山林擁抱的橙品溫泉民宿，寬敞的戶外空間，白煙裊裊不斷飄起的溫泉熱氣，是最令人期待的碳酸氫鈉泉，在房間浴缸與陽台湯池，就可以好好享受。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

民宿設施介紹
房間有戶外溫泉湯池（依房型）、電風扇、快煮壺、冰箱、泡湯浴缸、乾濕分離衛浴；公用設施有交誼大廳、飲水機、咖啡機。

大廳空間
橙品溫泉民宿一樓規劃為交誼大廳，同時也是入住旅客，享受自助早餐的用餐區域，提供飲水機、咖啡機讓旅客自由使用。在整體的空間規劃，可以見到許多象徵原住民文化的藝術作品，台東藝術家林先進的石頭作品、製作原住民卑南族阿拜使用的杵臼，從這些小細節就可以發現橙品溫泉民宿與在地文化結合的經營理念，讓每一位旅客，都可以從生活體驗台東文化。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

宵夜介紹
來到台東旅行，一定要吃在地最知名的台東肉包，由橙品溫泉民宿特地挑選的台東在地人必吃肉包，不用怕晚上肚子餓，時間一到就可以在房間享受到熱騰騰宵夜。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

早餐介紹
以自助餐形式出餐，餐點使用在地種植的蔬菜食材，產自台東的時蔬熱菜，光是高麗菜、龍鬚菜等，我就連續吃了三大盤，飲品部分有牛蒡茶、牛奶、豆漿、咖啡等，通通都可以自由取用。主食的部分有地瓜粥、麵包等可以選擇，還有荷包蛋、雞塊等可以品嚐。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

房間介紹
橙品溫泉民宿規劃有「綠水四人房」、「綠水雙人房」、「家庭四人房」、「青山雙人房」等四種房型，相當適合情侶台東旅遊兩天一夜，台東家族團體旅行推薦住宿。

綠水四人房
如果是家庭親子出遊，推薦可以選擇橙品溫泉民宿四人房，房間空間相當寬敞，以兩大兩小入住的行李量來說，房間空間相當足夠，不會影響人流動線。房間提供兩張雙人床鋪，房間採光極佳，多霧的下午時刻，房間依然足夠明亮，不會顯得昏暗不適。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲在房間門口，規劃有衣櫃、快煮壺、冰箱，旅客都可以自由使用。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間專屬陽台湯池，不用跟陌生人一起擠大眾溫泉池，群山圍繞知本溪流，享受溫泉與台東自然環境。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間規劃為乾濕分離，空間也較許多台東民宿來得寬敞許多，洗髮精、沐浴乳等也都有提供。

綠水雙人房
房間整體格局與綠水四人房一致，相同空間規劃為雙人房型，所以空間更顯開闊，就算一人攜帶兩個行李箱入住，空間也完全足夠舒適。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲房間沒有過多裝潢擺件，木質地板簡約風格，營造出舒適愜意的住宿環境。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲打造浪漫燭光夜晚，點亮蠟燭關上燈光，微光閃耀蟲鳴鳥叫，是在橙品溫泉民宿，才能享受到的最棒夜晚。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

家庭四人房
家庭四人房是沒有戶外陽台的房型，但在浴室湯池依然可以享受放鬆溫泉。房間提供兩張雙人床鋪，房間採單面開窗，雖然沒有像綠水房型一樣有規劃落地窗陽台，但依然可以引入剛好的自然光線。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間規劃為乾濕分離，也有提供湯池可以泡湯放鬆。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

青山雙人房
這間青山雙人房也是橙品溫泉民宿相當受歡迎的房型，有許多來到台東工作出差的台東商務旅客，都會選擇入住這間青山雙人房，空間寬敞足夠，也有浴室湯池可以泡湯放鬆。房間是單面開窗，白天不用開燈就已經足夠明亮，在窗邊設置了休息座椅讓旅客小憩。

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲▼橙品溫泉民宿。（圖／部落客JJ.Hsu授權提供）

▲衛浴空間採乾濕分離，空間大小也不會顯得過於擁擠。

心得
入住可以享受專屬陽台湯池，夜晚還有館方特地準備的宵夜點心，早上則有好吃又健康的自助早餐，可以吃到來自台東豐饒土地的蔬菜食材。如果想要感受美麗台東的風光美景，或橙品迷人溫泉的舒壓，可以參考入住橙品溫泉民宿！

橙品溫泉民宿

地址：台東縣卑南鄉龍泉路118號
電話：08－9516263
營業時間：08：00－22：00

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG、部落格、FB

關鍵字： 橙品溫泉民宿 台東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 JJ.Hsu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

