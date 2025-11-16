我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳品勻

嘉義中埔「這里民宿」是許多嘉義在地阿里山遊客，推薦入住的嘉義親子住宿，現代質感建築設計，房間寬敞設備齊全，還有超大戶外庭院，假日入住享每人一客早餐服務，車程20分鐘就是嘉義市區，可以輕鬆開箱嘉義美食，想要體驗阿里山景點行程，安排兩天一夜阿里山住宿，可以參考入住。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車場

▲這里民宿戶外規劃有寬敞的停車空間，方便入住旅客停放汽車。

設施介紹

房間設備：液晶電視、分離式冷氣機、浴缸（依房型）、洗浴用品。

公用設施（設備）：交誼空間、Wi-Fi 無線網路、飲水機、停車場。

環境介紹

這間民宿是許多喜歡前往阿里山森林遊樂區、阿里山森林小火車、奮起湖老街的嘉義阿里山旅客，固定回訪的嘉義民宿。嘉義中埔鄉間道路旁的現代建築，是由民宿主人參與設計規劃的嘉義質感民宿，民宿少見的開放式戶外空間，是許多嘉義親子旅客與嘉義團體旅客，喜愛這里民宿的重要原因之一，家長們可以帶著小朋友在戶外打羽球放風箏，坐在戶外野餐，享受嘉義溫暖日光，度過在城市無法感受的悠然與自在。

交誼廳

這里民宿一樓是規劃為交誼廳空間，民宿主人非常注重旅客的住宿品質，所以沒有開放電動麻將桌、廚房等讓旅客使用，為了就是讓每一位入住旅客，都可以感受嘉義自然的寧靜與蟲鳴鳥叫。

飲水機

飲水機是設置在一樓大廳，也有咖啡茶包等可以自由取用，房間沒有提供瓶裝礦泉水，大家可以直接使用水壺盛水飲用。

清水模廊道

在二樓可以見到以清水模打造的獨特廊道，這裡也是許多入住旅客喜愛拍照打卡的質感空間，在另一側規劃有戶外休息區，旅客可以坐在戶外享受手沖咖啡、或是迎著夜晚微風，星星陪伴享受嘉義美食小吃。

房間介紹

這里民宿規劃有「浴缸雙人房」、「標準雙人」、「標準三人房」、標準四人房、以及使用榻榻米打造的「家庭通鋪房」。

浴缸雙人房

我今天入住的是浴缸雙人房，房間的空間規劃為近8坪左右，以雙人入住來說空間相當足夠寬敞，帶兩個大行李箱都不怕會影響人流動線。

空間寬敞明亮

房間規劃為一張雙人大床，單面採光設計，使用大面積窗戶，引入充足戶外光線，白天不需要開燈，室內就足夠明亮。

擺設簡約

房間沒有規劃太多的家具擺設，主要都是提供旅客會使用設備為主，像是衣櫃、梳妝桌椅等，將空間充分保留給旅客使用。

▲我很喜歡房間中的木質調搭配，以恰到好處的木作家具搭配，營造出簡潔卻又不失溫度的房間風格。

衛浴空間

浴室空間是規劃為乾濕分離，還有浴缸可以使用，因為民宿建築體較大，所以洗澡時熱水需要稍待片刻，這部分提醒大家可以稍作注意。

▲浴室中提供洗髪精、沐浴乳、肥皂，讓旅客自由使用，不需要自行攜帶相當便利。

評論心得

嘉義人推薦的「這里民宿」，是許多喜愛嘉義阿里山與嘉義景點行程的旅客，真心推薦入住的嘉義民宿Villa，有許多民宿客人都會固定回訪嘉義住宿放鬆，甚至有許多嘉義新人結婚迎娶，會選擇直接下榻在這里民宿住宿，入住可以使用寬敞的戶外空間與舒適的公共大廳。如果你是假日入住，還有每日現做的豐盛早餐可以享用，是想要遠離都市塵囂卻想開箱嘉義市區美食與嘉義市區景點的旅客，推薦入住的嘉義獨棟民宿。

這里民宿

地址：嘉義縣中埔鄉義仁村15鄰田寮仔20－7號

電話：05－2533355

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG、部落格、FB

【你可能也想看】

►60坪大空間每天只接待一組旅客！埔里灰調風包棟民宿

►睜眼醒來就是藍海、坐躺戶外草皮夜眺星空 台東海景別墅住一晚

►陽台享受半露天溫泉池！窗外就是翠綠山谷景 卑南鄉平價溫泉民宿