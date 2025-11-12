手控過山車穿梭雲霧森林！巴拿山一日遊最佳動線懶人包

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

越南峴港最值得花上一天探訪的地點，絕對就是「巴拿山」。巴拿山一日遊不僅有舉世聞名的佛手橋與浪漫的法國村，還能搭乘世界最長的纜車、俯瞰山林雲霧、品嚐豐盛的自助餐，這篇文章統整交通、門票、穿著、餐飲到天氣與住宿，一次搞懂巴拿山的所有重點，讓你輕鬆完成完美的一日遊行程！

介紹

巴拿山位於峴港西部山區，海拔約1,487公尺的高山，早在法國殖民時期就被開發成避暑勝地。如今由越南Sun World太陽世界集團接手經營，打造成集觀光、休閒、主題樂園與歐式建築於一體的巨大度假園區，融合了中世紀城堡、花園、教堂與現代遊樂設施，被譽為「越南版小歐洲」。

▲巴拿山距離峴港市區約35公里，車程約45～60分鐘，一般來說自由行旅客可以選擇包車或參加一日遊，這次我們是選擇包車前往。

門票資訊

巴拿山門票包含纜車、花園、法國村與遊樂設施入場，現場或線上皆可購買，票價是成人約85萬越南盾（約台幣1000元）、兒童約70萬越南盾（約台幣824元），門票已含纜車費，但若要體驗餐飲或室內遊戲館部分項目，需另外付費。

地圖＆建議路線

園區範圍相當廣，主要可分為三大區域：入口區C區、中層（B2月亮之地）與山頂層的（B1月亮之地跟A區太陽之地），初次造訪建議先熟悉整體動線，避免錯過重點景點。建議停留約6～8小時，我們是約莫9點抵達，下午4點離開，這樣行程剛剛好。

▲我們一抵達停車場之後，還需要轉乘接駁車，才會抵達C區的入口區，這時候就是跟著人潮一起走，大家都是要去搭纜車。

▲驗票處旁邊還有客服中心跟兌票處等等，我們只要出示KKday的電子憑證即可入場，不用換票很方便。

巴拿山纜車

是世界上最長、落差最大的纜車之一，全長超過5公里，乘坐時間約20分鐘，從纜車上能俯瞰整片山林與峴港海岸線，晴天時可遠望大海，雲霧天則彷彿穿梭仙境。纜車共分數段，可中途換乘至不同區域，這天我們搭乘的只有開放從C區直達佛手橋的纜車，記得如果要搭纜車前往其他地方，可以再口頭跟服務人員確認一下，以免搭錯，最後要留意最後下山時間，大約預留半小時的纜車回程＋搭接駁車至停車場。

佛手橋

是巴拿山最具代表性的地標，整座橋由兩隻巨大的石手托起，象徵「神之手托起金橋」，橋長約150公尺，蜿蜒在雲霧之間，氣勢相當壯觀。我們大約9點半抵達，人潮真的相當多，建議可以8點半前到，人潮最少且光線柔和，因為怕下午天氣不好容易起霧下雨，建議大家第一個景點直奔佛手橋，若天氣晴朗可拍出整片藍天與金色欄杆對比，若有霧氣，更添夢幻氛圍，第一個拍照點是橋上，再來也可走到一旁的花園區，也可以跟佛手拍照。

B2月亮之地（中層）

▲佛手橋旁邊的月亮之地，這裡也有販售美食跟飲品，以及星巴克，可以在這稍作休息，或是順著佛手橋，再繼續前往愛情花園逛逛。

▲前往愛情花園的路大多是斜坡，因此建議要穿好走的休閒鞋或布鞋。

B2愛情花園Le Jardin D’Amour

▲這裡可以走走拍照留念，現場布置得也很美。

德拜酒窖Debay Wine Cellar

酒窖是需要額外付費的，最便宜的票價是10萬越南盾，參觀結束之後可以換一杯酒，但老實說裡面參觀頗無聊，這個點沒有一定要買票來，給大家參考。

A區太陽之地

接下來搭乘纜車（3波爾多站－4羅浮站）前往A區太陽之地，這裡有必去的法國村、過山車、泡泡瑪特、室內遊樂園、寺廟區跟自助餐，我們是安排先去玩過山車之後，可以再去四季餐廳自助餐吃午餐，避開12點的用餐人潮，早一點去的餐檯也相當完整，可以悠閒的吃午餐。

會聚廣場

纜車站出來之後這邊就是會聚廣場，一旁有餐廳美食、過山車的二號跟三號滑道也在附近，而四季餐廳自助餐就位在4羅浮站的樓下，我們打算趁天氣好先玩過山車，再去吃午餐。

泡泡瑪特Pop Mart

位於法國村中央廣場旁的泡泡瑪特快閃店，是近期最受年輕旅客喜愛的打卡點之一，外觀延續法國村的歐風石造建築，搭配繽紛的泡泡瑪特Logo，整體氛圍相當可愛。店內販售多款人氣角色盲盒，包括Molly、Dimoo、Skullpanda、Pucky等限定系列，還有部分越南限定包裝。

過山車Alpine Coaster

巴拿山另一個超人氣的刺激設施，就是能親自操控速度的高山過山車，這項遊樂設施結合山林地形，蜿蜒穿梭在雲霧與森林之間，被譽為最美的山中雲端過山車。如果沒有線上加購也可以現場買票，可刷卡或付現，依照玩的次數，分別是1次7萬越南盾（約台幣81元）、2次13萬越南盾（約台幣150元）、3次18萬越南盾（約台幣208元）、6次30萬越南盾（約台幣348元），我們這次因為趕時間只玩一次，但因為過山車設有兩條路線，建議可以買2次，一次玩完全部路線。

永久廣場Forever Square

這裡是整個園區最熱鬧、最具歐洲氛圍的區域之一，四周環繞著石造城堡、哥德式教堂與古典拱門建築，中央噴泉搭配音樂水舞與花卉佈置，看到超巨型向日葵，就代表你抵達永久廣場了，讓人猶如置身浪漫的歐洲古鎮廣場。

聖丹尼斯教堂St. Denis Church

就位在廣場旁邊，是巴拿山最具代表性的地標之一，也被譽為越南版巴黎聖母院，整座教堂以巴黎近郊的聖丹尼斯主教座堂為靈感打造，融合哥德式與羅曼風格建築，外觀相當壯麗又典雅，教堂前廣場也常有表演演出，可入內參觀。

巴拿山宗教文化區Spiritual Zone

又被稱為「靈修園區」或「宗教文化區」，位於巴拿山的最高處，海拔約1,487公尺，是一處融合佛教文化與自然山林景觀的靜謐聖地，結合日式與越式禪風設計，是旅客靜心拍照的絕佳地點，只是因為需要爬樓梯上去寺廟，我們就在下方處拍個照留戀。

夢幻空中飛椅Swing Du Fantasie

▲以「漂浮在雲端的鞦韆」為主題，是近年來越南年輕人和旅遊網紅最喜愛的打卡熱點之一，喜愛刺激的朋友可以嘗試！

太陽旋轉木馬Carousel Du Soleil

▲這一區的遊戲相當多， 太陽旋轉木馬以「陽光與浪漫」為主題，搭配金色光輝與歐式音樂盒旋律，很適合親子家庭玩耍。

▲其他遊戲還有旋轉蓮花杯跟碰碰車等等，帶小朋友來也可以盡情玩耍。

▲經過一旁的花園，還可以跟遊樂園的花仙子拍照，整個園區慢慢逛至少能花1～2小時。

啤酒廣場Beer Plaza

這裡是歐洲啤酒節為靈感打造的大型主題餐飲區，結合音樂、美食與現場表演，整座建築採用透明玻璃穹頂設計，氣氛如同置身慕尼黑啤酒節現場。餐廳提供各式進口啤酒與現釀生啤，還能搭配越南與歐式料理，現場每日也都有樂團與舞者演出。

太陽神瀑布Helios Waterfall

也是人氣打卡地標之一，整座雕塑與瀑布景觀以希臘神話為靈感打造，瀑布中央矗立著太陽神 Helios（赫利俄斯）的巨型雕像，他駕著象徵太陽的戰車，周圍環繞著十二位奧林帕斯眾神雕像，被譽為「越南最壯觀的神話花園」。

室內遊樂園 夢幻公園Fantasy Park

▲共有三層樓，集結刺激、親子、體驗型遊戲，不論晴雨都能玩得盡興。

前往B1區的月球城堡Lunar Castle

如果不想走路可以搭乘地上纜車（Funicular），地點就位在ARAPANG餐廳的正下方，進入後可搭乘往「Land of the Moon」方向的室內纜車。纜車約3～5分鐘即可抵達。第二種方式是可以步行前往，我們在四季餐廳吃完中餐之後，一旁就有指示牌可以通過長長的走廊，剛好吃飽可以散步一下，約莫5～10分鐘就能抵達。

阿特拉斯雕像Atlas Statue

步行到終點走出門口就是阿特拉斯雕像，這裡是巴拿山很有名的地標之一，雕像高大威武，感覺像是支撐著整個世界，來這裡拍照很壯觀，也是遊客必打卡的景點。

日蝕廣場Eclipse Plaza

▲開放式廣場，視野很寬闊，可以看到整個巴拿山的美景，這裡適合散步、拍照或坐下來休息一下，氣氛很悠閒。

月球城堡Lunar Castle

▲這裡的設施其實不多，主要是來看4D跟5D電影，因此很適合安排在午餐後。

4D／5D飛艇電影院

這兩個都很值得體驗，5D坐上飛艇椅子，看電影時還會有風、震動、噴水等效果，感覺就像真的在飛行一樣，4D的故事很刺激又有趣，大小朋友都會超愛！

四季餐廳（4 Seasons Restaurant）

午餐就位在四季餐廳，用餐時間是10：30～15：00，建議可以避開中午用餐人潮，我們大約11點過來用餐，早點來餐廳的話，還可以先選窗邊的座位。這裡提供超多種菜色，融合亞洲與歐洲風味，還吃得到不少越南傳統美食，像是有越式春捲、越南米紙捲等等。

▲熟食海鮮區真的很厲害，有現蒸螃蟹跟現煮蛤蜊等等，還有德國豬腳跟烤鴨等等，讓人每種都想吃看看。

▲這一區有沙拉冷盤甜點跟水果等等，擺盤真的相當用心。

▲現煮河粉跟麵食料理區，河粉蠻好吃的，很推薦點。

▲飲品區的選擇也蠻多的，酒類需要額外加點。

▲餐點豐富程度真的嚇我們一大跳，超過百種的精緻餐點，有不少越南料理跟現煮河粉，海鮮還有現蒸螃蟹，絕對值得花上1～2小時好好享用。

心得

巴拿山就像是一座漂浮在雲端的歐洲小鎮，佛手橋很壯麗震撼、法國村浪漫迷人，是來峴港絕對不能錯過的景點，雖然人潮不少，但整體體驗仍物超所值，如果想在越南留下最夢幻的照片與回憶，那麼巴拿山絕對值得專程上山一探究竟。

巴拿山太陽世界

地址：Hòa Ninh,Hòa Vang,Da Nang 越南

營業時間：07：00～22：00

