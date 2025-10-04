曼谷必朝聖神話博物館！走進「三頭象神」體內　天堂殿堂朝拜祈福

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

來泰國自由行，不只逛市集、吃美食，這次我們走進一座藏在曼谷郊區的景點「三頭象神博物館 Erawan Museum」。外觀看似一尊巨大的三頭象雕像，實際上裡面是一座融合宗教信仰、建築藝術與玻璃彩繪的夢幻空間。不誇張地說，這裡不只適合拍照，更是一場視覺與心靈的洗禮，很適合曼谷近郊安排一日遊！

交通

曼谷包車前往

人數多的話建議可以包車前往，從曼谷市區搭 Grab 或包車前往只需約50分鐘，長途搭計程車的話比較不划算，包車平均下來每人不到千元，就能免去塞車轉車的麻煩。

大眾交通工具

搭乘 BTS 輕軌至E17 Chang Erawan站（綠線／Sukhumvit Line），車程約莫一小時，下車後從二號出口出站，步行大約10分鐘即可抵達博物館。雖然是最省錢的方式，但單趟可能就要花費1小時以上，加上我們還想順道玩暹羅古城，因此對於國外旅客而言，時間真的很重要，省下來的時間可以多玩一點！

門票

非泰國護照旅客：成人門票400泰銖、6－14歲兒童門票200泰銖、6歲以下門票免費。開放時間為每日上午09：00至下午06：00，建議早上前往拍照與參觀比較舒適。建議大家可以提前在旅遊平台購票享折扣，我們是購買KKday套票，含暹羅古城、三頭象神博物館、自助午餐／晚餐（非泰國籍旅客），一次可以參觀兩個景點跟享用午餐。

行程安排

建議一大早前往象神博物館，之後再前往暹羅古城，入場之後會有專人開高爾夫球車接駁到餐廳吃飯，吃完飯再開始參觀。建議可以預留整天時間，我們早上10點從曼谷包車出門，一路玩到下午4點才離開，回到曼谷按摩已經是下午5點多了，這樣行程還有點趕，建議可以更早出門，或晚上行程排得更寬裕一點。

環境

▲來到這裡找到售票處換票，這一區是供品領取處。

▲往前走就會看到指示牌售票處，但因為我們已經買好票券，所以是要前往旅行社票券兌換處。

▲沿路都會看到販售的攤販，還好包車車上都有冰涼的礦泉水，炎炎夏日要多補充水分。

▲跟著指示牌來到旅行社服務處，這裡也是咖啡廳跟泰服租借處。

▲這裡租借泰服比暹羅古城便宜，成人只要350泰銖，小朋友才200泰銖。

▲在這裡出示票券憑證即可，但這裡只有英文窗口，拿到票券即可入內參觀。

空間導覽

博物館主要分成三層，1樓地下世界是信仰根源的收藏寶庫，照片取自官網。這裡有許多古董藝術品與宗教文物，包括佛像、陶器與來自泰國各地的歷史展品。

2樓是人間世界，這裡有最美螺旋階梯與玻璃穹頂，這一層是最令人驚艷的打卡區！挑高空間搭配超夢幻的玻璃彩繪天花板，螺旋樓梯的細節令人目不暇給。陽光透過彩繪灑落下來，相比歐洲教堂毫不遜色。

3樓天堂世界是神聖靜謐的佛像殿堂

從螺旋梯一路登頂，也可以搭電梯，這裡就是三頭象體內的天堂殿堂，雖然空間較小，但這裡有冷氣，氛圍莊嚴安靜，供奉著多尊神像與禪修空間，許多旅客會在這裡靜坐冥想，感受一份來自信仰的寧靜與平衡。

戶外區域

三頭象神來自印度教神話，是主神因陀羅的坐騎，象徵神聖、智慧與保護，這尊高達29公尺的青銅巨象，光是從外面看就非常震撼。象身坐落在蓮花造型的建築之上，整體結構象徵「宇宙三界」：地下世界、人間與天堂。整個建築底座與主體結構是粉嫩的玫瑰粉紅色，其實它是蓮花的顏色，因為粉紅蓮花是佛教與印度教中最高等級的神聖花卉，代表開悟、光明與慈悲。用粉紅色來作為建築底色，是希望參觀者進入這座神殿時，能懷著純淨的心與尊敬的態度。

在泰國，大象就像國寶一樣，大家都覺得牠是吉祥的動物。以前有個傳統習俗是，只要從大象肚子底下穿過，就能帶來好運，如果是孕婦這樣做，還會讓生產更順利！

在印度教裡，荷花池代表財富和吉祥，因為蓮花漂在水上，就像人要在紅塵中保持純淨一樣。泰國人會把蓮花放進水池裡，象徵心裡的光明，也祈求生活越來越富足。

▲這一處也是泰國人祈求的地方，進入這個區域都要脫鞋。

周圍黑色的是濕婆象，牠們是神創造出來的神獸，據說能帶來好運和富貴。很多人會向牠拜拜，希望自己身體健康、工作升官，甚至有人祈求有影響力和好人緣。

這座朱拉瑪妮佛塔是從印度教來的信仰，靈感來自一位女神的烏黑長髮。塔的造型很特別，融合了印度風格和泰國古代素可泰王朝的特色，塔下面還有七天佛像可以參拜，聽說許願很靈！

心得

參觀完三頭象神博物館，不只被壯觀的建築震撼，更從每一層樓、每一尊神像中感受到泰國宗教信仰與藝術美學的深度。原本以為只是來拍幾張美照，但實際走一趟後，反而更像是一場泰國文化的小體驗之旅，接下來我們要再前往暹羅古城76府，很適合安排曼谷近郊一日遊。

三頭象神博物館 Erawan Museum

地址：JHHQ+CH, Tambon Bang Muang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270泰國

營業時間 ：09：00－18：00

