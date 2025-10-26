沙漠綠洲感酒吧藏身台中勤美！布滿療癒綠植＆還是寵物友善

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

台中PARK2草悟廣場是台中必逛的特色地標，而 「Petit Petit Bar 沛提沛提台中酒吧」就隱身在其中。白天是咖啡香圍繞的悠閒角落；到了夜晚，則搖身一變成小酌微醺的秘密小天地，專為需要片刻喘息的人準備。酒吧設有戶外露天座位，也主打寵物友善，周末還有駐唱表演，非常適合與姊妹或朋友一起來，享受沒有拘束、只有自在的用餐與微醺時光。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

怎麼去？

「PARK2草悟廣場」是勤美集團在 2022 年打造的新據點，就位在台中草悟道的正中心。被譽為「台版表參道」，多家品牌進駐其中，從咖啡廳、異國餐廳、餐酒館、甜點店，到選物小店通通有，走進園區內就會發現，周圍種滿綠色植栽，給人一種沙漠綠洲感的氛圍，這裡也是在地人愛逛的特色新地標。

位置

酒吧就位在PARK2草悟廣場一樓，延續了草悟廣場「沙漠綠洲」的氛圍，走進店裡就像在城市中找到一片微型綠洲，開車來的話，可停台灣聯通停車場－台中草悟廣場。

餐廳環境

這裡擁有戶外露天座位區，周圍綠意盎然的植栽，讓人彷彿隱身於都會叢林之中。店家同時也是寵物友善餐廳，無論室內或室外皆可陪伴毛小孩。店名「Petit」源自法文，意指「微小」，讓來訪的客人，在這微小的空間中，都能享受到浪漫慵懶的微醺氛圍。

室內空間

室內用餐空間是溫潤木質色調，低調卻帶著質感，搭配木質桌椅、金屬線條與柔和燈光，營造出慵懶又不失精緻的氛圍。白天適合喝咖啡小憩，夜晚則搖身一變成浪漫微醺的調酒空間，小而講究卻充滿魅力。

吧台

室內吧台區有一整排酒牆裝飾，客人可以現點現試喝。吧台旁也設有高腳椅座位，即使一個人來，也能悠閒享受小酌氛圍。再加上店員親切好聊，這裡也成了不少人下班後或周末放鬆的小去處。

餐點分享

這次跟朋友相約來這裡聚會，開幕以來已經成為不少在地人的口袋名單。這裡提供各式葡萄酒與調酒，搭配多款輕食餐點，讓我們第一次來就深深愛上這個小天地。

調酒－真紅

這款調酒「真紅」以琴酒為基底，加入覆盆子、洛神與伯爵茶，口感酸甜平衡又帶有淡雅茶香。上層搭配炙燒的月桂葉，散發出迷人的香氣，入口後層次豐富，酸甜果香與草本氣息交織，喝起來清爽又有特色。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



調酒－梔子

另一杯調酒「梔子」以蘭姆酒為基底，加入鳳梨心、玉蘭花與黑核桃，口感層次豐富，果香與堅果香氣交織。上層搭配炙燒的糖漬蘋果，散發迷人的甜香，入口酒香濃郁且帶有微微果甜，整體喝起來溫潤順口又有特色。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



葡萄酒

店內的葡萄酒選擇相當豐富，並且提供單杯跟整瓶的選擇，店員也會依照每個人的口味，推薦適合的酒品，來到這裡沒有壓力，就能自在沉浸在葡萄酒的魅力。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



伊甸園粉紅氣泡蘋果酒 Sorre Cidre Le Rose

炎炎夏日最適合來款清爽的氣泡酒，店員推薦這款伊甸園粉紅氣泡蘋果酒，使用整顆成熟的布列塔尼紅肉蘋果釀製，一入口沁涼又清新，蘋果酸甜味在嘴裡慢慢散開，氣泡細緻且酸度剛好，酒精濃度只有3％，當餐前酒或是搭配甜點都很適合。

Dettori Renosu Rosso 紅酒

▲Dettori Renosu Rosso 紅酒來自義大利，帶有莓果香氣，微微丹寧感但不澀口，很受同行友人喜愛。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



Villa Sparina Gavi 2021 白酒

這款白酒讓我們一喝就愛上，酒感偏中性，聞起來有萊姆、熟梨和一點瓜味，酒體很輕帶有香氣跟酸度，尾韻也很討喜。風味簡單卻耐喝，越喝越順口，真的很適合輕鬆小酌。

舒肥雪花豬

這道舒肥雪花豬大推必點，採用低溫舒肥的烹調方式，讓豬肉仍保持著多汁與嫩滑，入口幾乎不用費力就能咬開。煎得微脆的焦香，讓豬肉嫩中帶香、油脂甘甜的滋味更突出，一旁還有店家自製的泡菜，清脆爽甜很解膩。

德國香腸

德國香腸肉質很飽滿扎實，搭配畫龍點睛的巴薩米克醋，咬下去外皮微微彈脆，帶有自然的緊實感，酸甜醬汁更提味，既帶有鹹香又帶微微辛香，讓每一口都充滿層次感。

紅油炒手

▲外皮柔嫩有彈性，一口咬下，內餡很鮮美多汁，微微辣的紅油醬汁香氣撲鼻，每一口都是滿滿的台式經典風味。

甜滷味

有別於一般傳統滷味，店家提供的是甜滷味，豬血糕、鳥蛋和豆干都經過精心滷製，滷汁滲透每一口，油亮亮的色澤，光看就食指大動，入口後是甜香帶著淡淡鹹味，讓人一吃就停不下來。

起司拼盤

多樣化的起司拼盤，不論是當作開胃小點，還是搭配葡萄酒享用都很合適，非常適合與姊妹或朋友一起分享，邊聊天邊品嚐，氣氛滿分。

甜點

巴斯克蛋糕（焙茶）

巴斯克蛋糕也是店內人氣品項，我們點的是帶點苦味的焙茶風味，甜度感較低，且帶有濃濃的茶香，非常濃醇又好吃。

爆米花

▲爆米花讓人一口接一口，香甜又涮嘴，非常適合多人一起分享，一邊聊天一邊吃，氣氛超輕鬆愉快。

冰淇淋

▲香草冰淇淋搭配脆皮甜筒，沁涼香甜很消暑，餅乾增添口感，為這一餐畫下完美的句點。

菜單

提供12款特色調酒、葡萄酒、威士忌、啤酒與各式酒類選擇，調酒有貼心標示酒精濃度，而葡萄酒除了酒單上的，現場也有多款酒品，可請店員協助推薦，餐點有輕食下酒菜與甜點。即使不喝酒，也有多款無酒精飲品可享。在忙碌的生活中，不妨來這裡，享受片刻放鬆的微醺時光。

評價

「Petit Petit Bar」位於台中PARK2草悟廣場，空間小巧精緻，音樂好聽，氛圍自在放鬆。店內提供多款特色調酒、葡萄酒及無酒精飲品，搭配輕食下酒菜與甜點，無論是室內吧台或戶外座位都充滿綠意。店員親切好聊，還主打寵物友善，周末更有駐唱表演。未來鄰近還將再開一間以葡萄酒為主的姊妹店，不管是朋友聚會或一個人想微醺放鬆，都值得放進口袋名單！

Petit Petit Bar 沛提沛提台中酒吧－寵物友善

地 址：台中市西區英才路534號1F（草悟道廣場）

電 話：04－23028686

營業時間：18：00－02：00

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►1882年動工至今仍在興建中！西班牙聖家堂交通＆票價懶人包

►曼谷必朝聖神話博物館！走進「三頭象神」體內 天堂殿堂朝拜祈福

►西班牙天才建築師高第親手打造！夢幻「奎爾公園」俯瞰巴塞隆納