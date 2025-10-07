1882年動工至今仍在興建中！西班牙聖家堂交通＆票價懶人包

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

來到西班牙巴塞隆納，「聖家堂（Sagrada Família）」絕對是每位旅人必訪的地標之一。這座由建築鬼才安東尼·高第（Antoni Gaudí）所設計的天主教教堂，不僅是世界文化遺產，更是融合信仰、建築美學與自然靈感的傑作。但你知道嗎？聖家堂至今仍在興建中，已超過百年還未完工，門票類型也不少，還有彌撒、登塔、服裝規定等細節需要注意。這次整理了聖家堂的購票優惠、交通指南跟登塔建議，從進場到拍照一次搞懂！

交通

教堂地處巴塞隆納市中心，交通非常方便。可搭乘地鐵L2紫線或L5藍線至「Sagrada Família」站，出站即到。而公車路線也很多，如果是搭計程車或包車，可直接在正門或側門下車，這次我們是先安排巴特略之家，結束之後約莫下午三點才抵達聖家堂，提前買好了門票，只需要在時間到之前抵達即可。

介紹＆完工日期

聖家堂（Sagrada Família）是高第最具代表性的建築之一，也是世界上少數還在興建中的世界遺產。自1882年開始動工，截至目前仍未完工，會這麼久的原因除了建築本身極其複雜之外，高第在設計上結合了自然、宗教與幾何美學，需大量人工雕刻與資金支持。加上西班牙內戰曾導致設計圖遺失，整體工程進度受到很大影響，聽說預計將在2026年左右正式落成，吸引不少建築迷來朝聖！

門票

門票分為多種，最基本的是「一般入場票」，也有包含導覽、語音導覽跟登塔等選項。票價大約介於 €26至€40（約新台幣900至1400元）之間，建議務必提前在網路上購票，現場購票不僅價格較高，也可能會遇到當天售罄的情況。熱門時段（早上10點前或傍晚）門票非常搶手，我這次用KKday提前訂購西班牙巴塞隆納聖家堂門票，包含快速通關＋語音導覽，出示電子憑證即可輕鬆入場，目前都是採用手機掃描QR code下載語音導覽。

登塔

登塔是參觀聖家堂的體驗之一，目前開放兩座塔樓「誕生立面塔」和「受難立面塔」。登塔需額外加價購票，並安排特定時段入場。塔上可俯瞰整個巴塞隆納市景，風景壯觀；塔樓上去是搭電梯，但下來需走樓梯。

彌撒時間

每周都會舉辦國際彌撒，主要安排在09：00跟20：00，因為是免費入場，所以需提早排隊且名額有限，可開放給來自世界各地的信徒參加。想參加彌撒，建議提前一周上官網查詢日期喔。

▲照片取自聖家堂官網。

服裝＆拍照規定

雖然這是巴塞隆納觀光熱點，但本質仍是宗教聖地，因此服裝需符合基本禮儀。建議避免穿無袖上衣、短褲、短裙、露背裝等過於清涼的衣物。如果要參加彌撒或進入祈禱空間，更需要保持肅靜與莊重，我們當天也親身遇到因拍照逗留過久而被工作人員提醒的情況，所以不論是拍照或參觀，都記得保持禮貌。

建築特色

巴塞隆納最期待的景點就是這裡，聖家堂的外部主要由三個立面構成，每一面皆代表耶穌生命的重要階段，風格與氛圍截然不同。

東側誕生立面（Nativity Façade）

是由高第親自設計並監工的立面，象徵「生命與希望」。滿布細緻雕刻的表面描繪耶穌誕生的故事，像是一個立體聖經。植物、動物與天使等自然元素錯落其間，呈現出一種歡樂與光明的氣氛，給人很溫暖的氛圍。

教堂內部

一踏進來，就會瞬間被絢爛的光影、仰頭看不盡的天花板與幾何結構所震撼，這裡完全跳脫傳統教堂的刻板印象，轉而呈現出如森林般清新、神聖的空間感。

會呼吸的建築

高第以「森林」作為空間的靈感，室內柱子如同樹幹向上延伸，分枝般的天花板則如林葉交織，營造出莊嚴卻不壓迫的氛圍。陽光從彩繪玻璃灑入，隨著一天不同時段呈現出冷暖光影的變化，讓教堂本身成為一座「會呼吸的建築」，牆上的帶翅膀的獅子圖案，是四福音書象徵之一：聖馬爾谷（St. Mark）的代表圖騰，是內部裝飾中極具宗教意涵的一部分。

東側冷色調

內部彩繪玻璃設計別具巧思，東側是冷色系為主，象徵清晨與新生。當陽光穿透這些玻璃灑落地面，整個教堂像是被神聖的光擁抱，每一刻的色彩都不一樣，這天我們是大約是15：00至16：00過來，陽光照進室內的模樣，真的美到難以言喻。

▲這裡是主祭壇上方，耶穌被釘十字架，象徵耶穌為世人贖罪而受難、死亡，並最終復活，也是教堂中最重要的宗教象徵之一。

西側暖色調

西側則以暖色調呈現，呼應日落與信仰的成熟，每一面都美到讓人驚豔，但要注意的是無時無刻人都非常多，因此拍照建議都用朝上的角度。

從下往上拍更驚豔

內部拍攝角度可嘗試往上仰拍，捕捉彩色玻璃的光影感。注意禁止使用閃光燈與腳架，拍攝時請保持安靜，若拍攝時間過長或明顯擋道，可能會被工作人員提醒，如果想要拍攝空景，建議購買開館第一場次門票或選擇平日非尖峰時段前往。

受難立面（Passion Façade）

出口的這一邊就是受難立面，由高第設計、後人完成，象徵耶穌受難與死亡的悲劇，風格大膽簡約且線條硬朗，最醒目的，是耶穌釘十字架的雕像。這一立面刻意保留空白與冷硬感，與誕生立面的繁複形成強烈對比。

來西班牙必訪

真的很推薦親自來一趟西班牙巴塞隆納的聖家堂，不只是建築壯觀，整個空間的氛圍會讓人靜下來、慢慢感受那些細節。現場真的比照片震撼一百倍，不誇張地說，是這趟旅程最難忘的景點之一！

聖家堂 Sagrada Família

地址：Carrer de Mallorca, 401, L’Eixample, 08013 Barcelona, 西班牙

營業時間：

11月－2月：周一至周六 09：00－18：00、周日 10：30－18：00。

3月和10月：周一至周五 09：00－19：00、周六 09：00－18：00、周日 10：30－19：00

4月－9月：周一至周五 09：00－20：00、周六 09：00－18：00、周日 10：30－20：00

