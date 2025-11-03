搭越南版「水上咖啡杯」穿梭茂密椰林河道　接駁＆小費攻略一次看

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

來到越南會安，除了逛會安古鎮之外，最具特色的行程，就是會安籃船遊，搭上圓滾滾的會安椰子船，穿梭在滿是椰林的河道間，看著船夫邊唱邊跳、還能表演360度旋轉秀，氣氛真的很嗨。這趟籃船之旅不僅能看到撒網捕魚，還能享用當地現做的越南料理，讓人笑著上船、滿足下岸！

免費接送

大多數的籃船體驗都位於會安的迦南島椰林村，距離古鎮約15分鐘車程，許多體驗行程都提供免費接送服務，我預訂的KKday方案，包含會安／峴港市中心酒店接送，有上午跟傍晚兩場。

價格

一般體驗價格落在約新台幣113至1100元之間，依是否含午餐、接送、相關行程而不同，而我們這次預訂的是KKday含船票＋午餐＋接送，建議現場可再準備20000－50000越南盾（約新台幣25至60元），給船夫作為小費。

行程介紹

行程時間：2小時30分鐘

►09：00／14：00：峴港酒店接載

►10：00／15：00：會安酒店接載

►10：15／15：15：乘坐竹簍船划過水上椰林，欣賞當地人的搖籃船表演和網釣

►11：00／16：00：享用當地美食

►11：45／16：45：出發前往酒店

►12：00／17：00：遊覽結束，在會安酒店下車

►13：00／18：00：送回峴港酒店

環境介紹

「會安椰子船」位在迦南島，四周被茂密的椰子林圍繞，蜿蜒的水道倒映著綠意，這裡已經是旅客必來的景點，坐上圓滾滾的竹編籃船，隨著船夫緩緩划行，河面上時不時傳來笑聲與音樂聲。

體驗過程

▲一開始上船有點不穩，坐定之後船夫會沿著河道前進，途中會停靠幾個活動點。

▲第一次搭椰子船感覺真的蠻新奇的，過程其實很穩又安全，中途也會讓我們穿上救生衣。

椰子船旋轉秀

其中會安籃船遊最知名的就是這個椰子船旋轉秀，最高潮的部分，船夫一邊唱歌一邊旋轉籃船，速度飛快且氣氛嗨到最高點，幾乎是每個人都會拍影片上傳的經典橋段，如果想要體驗，付點費用就可以體驗啦！

▲船夫將大型音響搬到水上，還有遊客上台一起跳舞，播放著韓文跟中文流行音樂，現場氣氛真的有夠嗨！

▲中途還有經過撒網捕魚秀，親眼見到漁民熟練地拋出漁網，整個網面瞬間展開，畫面非常壯觀。

體驗釣小螃蟹

船夫還會帶著我們划進椰林深處，用他們自製的竹竿釣具體驗釣小螃蟹的樂趣，我們試釣的過程充滿笑聲，讓整趟椰子船之旅更添趣味。

▲整體的體驗相當有趣，每位船夫都十分親切熱情，充滿笑容與活力，讓人深刻感受到越南人特有的溫暖與好客！

餐點介紹

KKday的會安籃船遊方案有含餐，因此體驗結束後就可在河邊享用越南餐點。餐點通常有炸春捲、香蕉花沙拉、會安乾麵跟水果等等，食材雖然簡單，但調味清爽不膩口，吃起來有滿滿的家常風味。

評價

整體來說，會安籃船遊體驗很特別，從椰林水道的風光、船夫熱情的表演，到河畔晚餐的樸實美味，都讓人深刻感受到越南人的熱情與生活節奏。很適合親子、情侶與好友同行，「會安椰子船」會成為旅程中的一段回憶。

