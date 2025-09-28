ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
朝聖高第夢幻建築！巴塞隆納公園俯瞰整個市區　交通＆門票一次看

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

「奎爾公園（Parc Güell）」原本是高第受富商奎爾先生委託設計的住宅社區，最後雖然未如預期開發成功，但留下的公共空間與建築藝術，卻成為世界各地旅客爭相朝聖的地標。整座公園坐落在巴塞隆納的高地，不僅可以俯瞰整個市區，還融合了馬賽克拼貼、自然曲線、加泰隆尼亞傳統技法與高第獨有的美學視角，猶如夢幻版的童話小屋，來到西班牙很值得造訪。

交通
有以下幾種方式前往：搭乘地鐵L3（綠線）到Lesseps 或 Vallcarca 站，再步行約15－20分鐘至公園正門口（如圖紅色標示）； 搭乘公車24和V19到C N Catalunya – Park Güell下車，步行約3分鐘至公園東面入口（如圖紅色標示）；若人多同行，可以從市區直接叫計程車抵達公園更省體力。

這天我們是搭乘V19公車，從聖家堂附近搭車，約莫半小時抵達，因為公園有多個入口，如果從正面入口進入，離著名蜥蜴雕像最近，再從另一個出口離開，或是從東面入口進，從正門離開，如果跟我們一樣後續還想要去山頂看夕陽的話，建議可以從東面入口離開，可以順路搭公車上山。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲位於巴塞隆納市區北邊的山坡地， 因為公園多坡道，建議要穿好走的鞋。

門票資訊
成人18歐元、7－12歲13.5歐元、65歲以上13.5歐元，6歲以下免費，可線上提前購票。奎爾公園分為一般免費開放區與核心紀念區（Monumental Zone），而著名的「蜥蜴樓梯」、「波浪長椅」等景點都在收費區內，因此建議要購票入內參觀。

地圖
附上園區地圖給大家參考，進園後記得索取實體地圖，或是下載官方App有導覽功能，也能直接用Google Map標記必拍點。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

奎爾公園特色＆必拍點推薦

三座高架橋 The Three Viaducts
第一個會遇到的是這個三座高架橋，是由高第設計的一系列石造通道，分別為低橋、中橋跟高橋，因為高第善於運用天然地形，這三座橋都沿著山坡建造，順著地勢蜿蜒前進，讓人行走時不用爬太陡的坡。

而原本設計是讓馬車能通行的山道，如今變成遊客穿梭公園的森林步道，也可作為遮雨走廊，橋體使用未經加工的石材與自然色系建造，與整個公園的自然氛圍完美融合，拱門設計也成為熱門的拍照背景。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

波浪狀長椅 Serpentine Bench

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲世界最長的彎曲長椅，坐在這裡可以俯瞰整個巴塞隆納市區，天氣好時甚至可以看到遠方地中海，這裡也是熱門必拍點。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

多柱廳 Hypostyle Hall
觀景平台的正下方是多柱廳Hypostyle Hall，多達86根柱子撐著，廳內壯觀的柱子與屋頂圓形馬賽克圖案，很適合建築特寫拍攝，走在廊下也相當涼爽又舒適。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

蜥蜴雕像 El Drac
奎爾公園最有名的打卡地標就是這裡！色彩繽紛的陶瓷馬賽克拼貼成一隻栩栩如生的大蜥蜴，是大家爭相合照的超人氣拍照點。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

糖果屋風格守衛小屋 Porter’s Lodge Pavilion
彷彿童話故事裡的糖果屋，正門一進門就會看到兩棟超可愛的建築，一間是守衛的住處，設有接待室、小辦公室與候客空間。另一間原為行李室與等候區，後來成為公園的紀念品商店，目前都有對外開放參觀。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

停留時間建議
如果只是拍照走馬看花，建議預留1.5－2小時，想深入探索、拍美照、慢慢走的話，建議可以預留2.5－3小時。提醒大家奎爾公園需要長時間步行，也沒有什麼遮蔽處，建議一定要做好防曬，戴遮陽帽或洋傘，以及要自備飲用水，東側入口有販售瓶裝水，但需要自備歐元現金。而早上或傍晚時段前往人潮較少、光線也比較不曬跟美，拍起來更出片。

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

鄰近景點
我們從餐廳 Restaurant Terra Mía 出來到公車站搭乘V19上山，在Ctra del Carmel – MühlbergParc del Carmel下車，從這邊開始要一路爬坡，大約走11分鐘，才會抵達山頂。這邊原本有一個觀景公園，但西班牙夏季日落時間是21點，此時公園已經關閉，可以沿著路走到旁邊的觀景平台，這邊當地人非常多，不少人還會帶啤酒上來喝，相當悠閒！

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

鄰近美食
可以試試這間 Restaurant Terra Mía，他們家的龍蝦義大利麵跟伊比利豬料理都很有水準，搭配一杯西班牙在地啤酒，真的非常對味，吃完超滿足！

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼奎爾公園。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

總結
奎爾公園也是巴塞隆納市區景點，不管你是喜歡建築、藝術，還是單純想拍美照發IG，都會被這裡的氛圍迷住，還可以順道跟巴塞隆納夕陽景點安排在一起。強烈建議要提早訂票、穿好走的鞋、記得帶水，慢慢走、慢慢拍，才不會錯過每一個高第隱藏的小細節。

奎爾公園 Park Güell

地址：恩典區08024 Barcelona, 巴塞隆納西班牙
營業時間 ：09：00－20：00

關鍵字： 奎爾公園 巴塞隆納旅遊 達人旅遊 旅遊情報 西班牙特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

