體驗撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘　星空下享受營火晚會

走進撒哈拉沙漠，是許多旅人夢寐以求的體驗。而來到摩洛哥旅遊，絕對不能錯過住進金黃沙丘之間舒適又奢華的帳篷，在滿天星空下入睡、迎著曙光醒來，這不只是電影裡的浪漫畫面，而是真實存在的人生清單。這一晚，我們選擇入住「Merzouga Glamping」，豪華摩洛哥沙漠帳篷提供一泊二食，還有多種豐富體驗：騎駱駝漫步沙丘、駕駛沙漠 ATV、挑戰滑沙或參加越野車之旅，用最浪漫的方式，親身感受摩洛哥的神祕與壯麗！

摩洛哥沙漠帳篷怎麼選？

最靠近撒哈拉沙漠的是梅爾祖卡（Merzouga），附近的沙漠營區有超多選擇，從平價的帳篷到五星級豪華帳篷通通有，而選擇時可以依以下幾點評估：是否含獨立衛浴／熱水淋浴、床鋪舒適程度與內部裝潢、是否包含接駁（騎駱駝或4×4）、是否有晚餐／早餐供應、是否提供免費活動，如沙板、音樂表演。

摩洛哥沙漠團怎麼訂？

我們這次是透過摩洛哥當地旅行社安排九天的摩洛哥行程，其中包含了兩天一夜的沙漠團，從 Fes 出發，沿途還會經過托德拉峽谷、達德斯谷地等壯麗景點。旅行社也有提供四天三夜、三天兩夜或兩天一夜的沙漠團方案，可依照個人時間與需求自由選擇，非常彈性。

Merzouga Glamping 摩洛哥沙漠帳篷 介紹

我們這次住的是中高階等級的Merzouga Glamping，提供全包式服務，包括免費停車、日落駱駝騎行、晚餐跟早餐。帳篷附設獨立衛浴跟冷暖氣，除了氣溫較高的 7～8 月建議避開之外，其他時節都相當舒適。

▲帳篷內以溫馨的粉色系為主調，雙人床也非常好睡，整體環境既舒適又充滿浪漫氛圍。

▲貼心設有雙人桌椅，並提供花生、堅果等小點心和礦泉水，肚子餓的時候可以隨時享用，十分方便。

▲廁所跟淋浴是乾濕分離，中間是洗手台，24小時提供熱水，住起來真的很舒適。

使用的是歐式插座，電壓為 220V。用單一款式的歐式轉接頭，使用上非常剛好，但若是用萬用轉接頭，尺寸就不合。建議大家來摩洛哥時，最好準備單一歐式插座會比較安全。

騎駱駝看夕陽

最讓人期待的活動就是騎駱駝了！綁好防風沙的頭巾，整裝出發，準備踏上沙丘，一起前往沙漠深處欣賞那絕美的夕陽景色。騎駱駝的過程很有趣，隨著駱駝高低起伏，有種坐雲霄飛車的感覺，全程都要抓緊緊，駱駝小哥還會不定時停下來幫忙拍照錄影，服務真的很好。

▲最後我們登上沙丘欣賞夕陽，與可愛的駱駝一起靜靜佇立在金色沙海中，共度這片寧靜又美好的傍晚時光。

ATV沙灘車

我們把 ATV沙灘車安排在隔天一早體驗，出發前會先簽署一份安全協議。早上八點的沙漠天氣還不會太曬，跟著教練一路在沙丘上奔馳，那種飛馳的速度感真的超級過癮，讓人一試就上癮！

滑沙／越野車之旅

Merzouga Glamping還提供滑沙和越野車之旅等豐富活動，皆可另外加購參加，讓旅人能盡情暢玩沙漠、感受不同風貌的撒哈拉魅力。

沙漠日出

隔天一早一定要早起看日出，當太陽從地平線緩緩升起的那一刻，真的讓人感動不已。我們還特地帶了在舍夫沙萬買的小沙瓶，裝了一點撒哈拉沙漠的細沙作為紀念，把這段旅程的回憶帶回家珍藏。

晚餐

走到餐廳就會有工作人員主動送上熱騰騰的餐點，進沙漠之前，我們的包車司機特地帶我們去採買紅酒和啤酒，讓我們可以帶進沙漠營地，一邊享用美食，一邊小酌，氣氛更加愜意放鬆。

晚餐的餐點相當豐盛，有麵包、茄汁肉醬義大利麵、雞排搭配馬鈴薯等主食，份量十足、味道也不錯。飯後還準備了滿滿一盤新鮮水果，讓我們吃得飽飽的，完全感受到沙漠裡的熱情款待。

晚會

營火晚會聚集了來自世界各地的旅人，大家齊聚在撒哈拉沙漠的星空下，一邊欣賞柏柏爾原住民熱情的非洲鼓表演，一邊隨著節奏跳起當地傳統舞蹈，整場活動氣氛熱鬧又有趣，讓人完全沉浸在這片沙漠的魅力之中。

早餐

看完日出之後，我們直接前往用餐區享用早餐。餐點選擇相當豐富，有番茄炒蛋、優格、鬆軟的蛋糕，以及一種口感類似蔥油餅的烤餅，搭配各式果醬一同享用。飲品則有現榨柳橙汁和熱騰騰的咖啡，為清晨的沙漠時光畫下溫暖的起點。

在戶外美景的環繞下享用早餐，是一天最療癒的開始。6月的撒哈拉沙漠早晨氣溫微涼，格外舒適宜人，意外還遇見一隻超可愛的小貓咪陪伴在旁邊，整個心都要被牠融化了！

心得

如果你正計劃摩洛哥自由行，很推薦安排一晚在 Merzouga 沙漠帳篷的體驗，騎著駱駝走入無垠沙海，夜晚還有閃爍星河相伴，絕對會成為你一輩子最難忘的旅行畫面！

Merzouga Glamping 官網

地址：6X7M+W79, Hassilabied, 摩洛哥

