住一晚巴塞隆納市中心！高空泳池遠眺聖家堂、地鐵走路只要3分鐘

如果你跟我一樣喜歡住市中心、走路就能到巴塞隆納景點，那這間「NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón」絕對要收進巴塞隆納住宿名單，這間飯店是NH Hotel Group（NH酒店集團）旗下的高端酒店品牌，五星飯店位置超讚，位在旅客最愛的擴展區（Eixample），離巴特略之家（Casa Batlló）和米拉之家（La Pedrera）都是步行距離，距離地鐵站Passeig de Gràcia走路只要3分鐘，不管是觀光、逛街還是找餐廳都超方便。

飯店的頂樓無邊際泳池，視野超好，能直接看到整個巴塞隆納市景，包含知名的聖家堂，尤其黃昏時超浪漫。房間設計簡約又舒適，隔音很好，睡起來完全不會被吵到，如果你想找一間交通方便又近景點的巴塞隆納住宿，我真的很推這間！

交通方式

NH Collection是西班牙NH集團的「升級版」品牌，比一般NH Hotels更著重設計感、細節服務與高階設施，主打「優越地點、獨特體驗、舒適高雅」的住宿理念，而擴展區內就有兩間NH Collection飯店，五星級的Hotel NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón跟四星級的Hotel NH Collection Barcelona Pódium，兩間的地段都相當不錯，價位也只相差一點點。

飯店地理位置優越

這次來巴塞隆納旅遊，選擇入住這間「Hotel NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón」，飯店的地理位置很方便，鄰近景點大多走路就能到，然後想要搭公車或地鐵都很近，這趟來五天就跑遍在地景點，我們一下飛機就搭機場接送，直達飯店相當快速，只是一到門口，飯店接待人員會再次確認我們是入住這間，主要因為附近還有一間NH Collection飯店，大概是很常有人搞錯吧！

飯店大廳

飯店大廳的色系是紅白為主，辦理入住的櫃台旁，有提供免費的迎賓飲品，一旁也有沙發休息區跟吊椅，整體風格蠻新潮的。

房型

這次我們預訂的是高級房（Superior Room），一共入住三晚，室內坪數大約是六坪，但因為入口處，還多了一個落塵處的設計，總體的空間我們覺得蠻大的，也能放得下兩個29吋行李＋1個25吋行李。

▲辦公桌的桌上有提供水杯跟紅酒杯，還有貼心附上開瓶器，牆壁上有附設插座，西班牙都是歐標插座。

▲Mini吧有提供膠囊咖啡機跟熱水壺，飲用水是玻璃瓶裝的，我們入住期間也會到櫃台要瓶裝水，都可以免費供應。

▲衣櫥裡有衣架、浴袍跟室內拖鞋，很貼心的是有掛燙機喔。

衛浴空間

衛浴位在臥室旁，寬敞的洗手台面跟大面浴鏡，可以擺得下女生的保養品跟化妝品等等，備品部分還有提供自家品牌的洗浴用品、洗手乳跟身體乳。

房間精緻舒適

整體住宿體驗相當不錯，房型處處展現質感與精緻細節，唯一可惜的是這個房型沒有景觀。這次剛好遇到飯店推出「減少一次客房清潔即可獲贈飲品」的活動，兌換地點就在飯店正前方的露天餐廳。我們有換一晚的券，晚上就在餐廳小酌一番，感覺也挺愜意的。

泳池＆酒吧

▲頂樓露天泳池也太美了吧，加上今天的好天氣，可以遠眺城市的無敵美景！

▲頂樓同時也有附設餐廳酒吧，從頂樓就能看到知名景點聖家堂。

▲晚上的頂樓酒吧也相當有氣氛，免出飯店也能在這裡小酌看夜景。

▲頂樓能俯瞰整片巴塞隆納的城市燈火，那份迷人氛圍真的會讓人捨不得離開。

附近美食

▲飯店正前方就是一整排的露天餐廳，傍晚在街頭散步有夠舒服，西班牙的黃昏非常漂亮。

Ciutat Comtal

飯店櫃台推薦這間Tapas餐廳，Ciutat Comtal評價破2萬，餐點都還不錯吃，有海鮮跟牛肉鵝肝等等，搭配西班牙在地啤酒，讓我們抵達西班牙的第一晚就很享受。

評價

這次住宿的感想，飯店從房型到設施都很不錯，鄰近生活機能很方便，逛街跑景點吃美食通通能滿足，可以列入巴塞隆納住宿的口袋名單，如果你是喜歡高質感住宿的朋友，這間一定要收藏起來！

Hotel NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón

地址 ：Rambla de Catalunya, 26, Eixample, 08007 Barcelona, 西班牙

入住退房時間 ：15：00＆12：00

