台中超低調騎樓牛肉麵天天客滿！巨無霸牛筋滷到Q軟透嫩

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者蘇相云

「尚毅牛肉麵」是台中最被嚴重低估的牛肉麵店，講到台中牛肉麵幾乎最常被提及的無非是永興街吳家莊牛肉麵、南屯六六順牛肉麵等，某次推薦松竹路大山牛肉麵時，下面有三四個網友推薦了這家我從沒聽過的尚毅牛肉麵，網路推薦文章超少，半信半疑去看Google評價原來有463則有4.3高分，而且中午去用餐還整家店坐滿滿，所以趕緊排了時間來去看看。

位置

尚毅牛肉麵就開在台中北屯的崇德二路上，它的招牌倒是不難找，店面位置相對顯得低調許多，招牌上寫著「台北通化街35年老店」就更讓人有些期待，但有個小缺點是這附近真的不太好停車。

▲開車過來建議找好停車位再走過來，小小店面有冷氣開放，夏天用餐還是很舒服的，店面不大，座位安排得有些擁擠。

▲中午午餐時間不少上班族跟勞工大哥們都會陸續進來坐滿整家店，也有不少街坊，不過大家用餐都蠻快，等待應該也不會太久。

▲煮麵的廚房是跟用餐區有區隔的，感覺有點像是一家人自己在做，出餐速度不快，需要點耐心等待，不過店家服務還蠻親切的。

菜單

拿到菜單時有點讓我意外，價格確實不便宜，最便宜的麵食100元起跳，牛肉麵180元也不算便宜，牛肉麵分為紅燒跟清燉兩種，另外還有一碗要價390元的牛筋麵，第二貴的是半筋半肉麵320元，走進來看到價位大大超乎我的預期，除了牛肉麵以外也有榨菜肉絲麵跟麻醬麵的選擇，小菜選擇比較少只有四種。

紅燒半筋半肉牛肉麵

如果只看價格真的會嚇到，但這碗端上桌我就完全理解為什麼要這麼貴了，320元半筋半肉麵，碗比普通牛肉麵大碗一倍，裡面有兩大塊無敵巨大的牛筋，隨便一塊都抵得上別人半碗牛肉麵的肉量了，然後再加上4大塊厚切的滷牛腱肉，及些許蔥花，真的相當有誠意。

▲滷牛腱肉是切得相當有厚度，比起坊間多數牛肉麵用牛腱肉的再多厚一倍，但卻又燉滷得相當入味又透軟，吃起來軟嫩又好吃，4塊牛肉的量吃起來相當滿足！

▲另一個是滷牛筋，大塊到誇張，依舊滷到透嫩，Q軟軟的很好吃，這麼大塊的牛筋還真的很少吃過。

▲菜單上是說紅燒會辣，但是我自己吃起來沒有辣感，湯頭喝起來相當濃郁，帶有很淡的中藥香氣與紅燒的豆瓣醬香相當重，不油膩偏鹹了些，算是蠻好喝的！

▲麵條口感不錯，在湯裡泡也不會太快變軟爛，口感蠻好的，但麵量不算多，吃不夠要再加麵要＋15元。



清燉牛肉麵

這價位真的也是偏高些，這碗是正常牛肉麵份量清燉口味，想不到也是四大塊的帶筋牛肉塊，清透湯頭帶藥膳味比紅燒更明顯，筋整個有燉爛，咬下去除了肉質軟嫩還有帶筋的微黏口感，還有牛肉香氣，口味也偏鹹但好喝，是蠻順口的味道。

▲清燉牛肉燉煮得非常軟爛，一口咬下帶筋Q又嫩口，牛肉大塊又厚實所以口感很好，香氣十足，應該是台中清燉牛肉麵中相當出色的一碗！

水餃

水餃只能一次點一份，每份10顆等於1顆是7元，只有韭菜口味，裡面韭菜比肉的比例多些，算好吃，餃子皮口感也不錯，吃得出來是手工包的，可是有點偏小顆，還可以但不是非點不可。

自選小菜

小菜都在冰箱裡自取，但種類蠻少的只有四種，涼拌干絲跟涼拌小黃瓜蠻意外都不錯，份量也不會太少，我最喜歡的是滷花生，口感很軟透，白胡椒味重些，蠻好吃的。

用餐心得

來尚毅牛肉麵之前其實有點半信半疑想說「有可能像網友說的那麼厲害嗎？」果然親自到訪吃過才覺得相見恨晚，這麼好吃的牛肉麵竟然如此默默無名，價位雖然不便宜，但牛肉麵這部分真的是物有所值，該給的牛肉量半點也不小氣，但牛肉麵以外的麵食就真的有點太貴，價格接受度還是看個人，我自己是蠻喜歡牛肉麵的，有興趣的話蠻推薦可以來試試的！

尚毅牛肉麵

地址：台中市北屯區崇德二路二段39號

營業時間：11：10～14：00、17：10～19：00（周一／日公休）

