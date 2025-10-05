廟東夜市飄香80年扁食老店！每顆手工現包、獨門藥膳四神湯必喝

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「永芳亭扁食肉粽」來豐原廟東夜市這麼多年，竟然從來沒吃過這家80年老店，而是某天朋友大力推薦才讓我有了好奇心，可能只有兩坪多大小的店面，卻總有不少客人甘願擠在裡面並肩而坐。而講到廟東夜市美食，比較先想到的無非是廟東清水排骨麵、菱角酥、金樹冰果室鳳梨冰、正老牌豐原肉丸居多，所以這家真的是相見恨晚，更是嚴重被低估的80年老字號美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

店面位置

店面很小，就開在豐原廟東夜市的廟東清水排骨麵旁邊，不只是家80年老店，今年更拿下2025年500碗肯定，永芳亭扁食肉粽店面從招牌、色調到壁磚裝潢整個都非常老店的樣貌，沒有因為年代感而改裝真的讓人相當欣慰。

店面大小只有兩坪多

畢竟有太多幾十年、百年老店重新裝潢為新型文青店面後，總覺得那老味道就不太一樣了。這裡小小的約莫兩坪多的空間，人多時走進店裡都是要側身借過的那種擁擠空間，店頭是各種餐點料理的廚房，店裡幸好也有冷氣，不然以座位區那種並肩而坐的擁擠程度喝碗湯都要爆出滿身大汗。

扁食手工現包

店面裡總能見到老闆娘坐在那忙活個沒停的包著扁食，店頭則是熱氣騰騰煮著一碗又一碗扁食肉羹湯，但即便如此我覺得大姐們的服務還是相當親切的，出餐速度也快。

菜單價格

80年的歲月就賣這五種餐點，「肉粽／扁食湯／肉羹湯／四神湯／豬腳湯」，價位說不上便宜，畢竟整條廟東夜市的價格也就都這麼不便宜，目前50元上下的價格偶爾來吃吃還算能接受吧。

扁食餛飩湯 50元

扁食跟餛飩我都覺得是同一種東西，一顆顆飄逸又飽滿的扁食擠滿湯碗裡，50元大概有8顆的份量，雖然不是那種溫州大餛飩的超大尺寸，但每顆餡料還是能從薄透麵皮看的出來扎實感，一口咬下麵皮滑嫩，肉餡是用豬後腿肉而且是全瘦肉不加半點肥肉，吃起來非常鮮甜有Q彈感，咀嚼起來也不會有空虛感，第一次吃過的時候就相當喜歡。湯底是相當重的白胡椒味，還加了芹菜增香，簡單好喝，但我更推薦點乾扁食那個調味更好吃。

肉粽 45元

肉粽不是料很多的那種，顏色也偏白會以為可能口味超清淡，裡面有蝦米、油蔥酥跟拌炒過黑胡椒的絞肉，米粒吃起來軟硬適中吸附店家的特調醬汁其實很夠味也不算太小顆。加不加辣醬我覺得都很好吃，辣醬是在桌上的杯子裡，標配最愛點肉粽加扁食湯或四神湯。

四神小腸湯 50元

以前來從沒喝過，這次好奇點了其實也蠻驚豔的，有點小碗，不過蠻少見四神湯是黑色湯頭，藥膳味淡淡的，裡面沒看到薏仁或四神的藥材，但湯頭還是蠻清爽好喝的又順口。裡面小腸好多，每口撈起來都很飽嘴，小腸又新鮮又有嚼感，喜歡度不輸給扁食湯。

用餐心得

過去每來廟東夜市比較常吃就是廟東古客蒜肉飯跟菱角酥，再買杯T4清茶達人，如果偶遇上廟東清蒸蝦仁肉圓排隊人不多就順便再來一份更滿足，不過在吃了「永芳亭扁食肉粽」後，現在肚子空間就會再多留給這家了，它不一定是值得你特地來吃的美食，但是每來豐原廟東夜市不想錯過的老味道，有來這裡還蠻推薦可以試試的！

永芳亭扁食肉粽

地址：台中市豐原區中正路167巷2之12號

電話：04－25223075

營業時間：10：30－22：30（周四公休）

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團

【你可能也想看】

►Q彈腿庫飯淋上秘製滷汁！脆口筍子湯夏日限定 台中東區宵夜首選

►鴨肉飯＋燉鴨湯只賣60元！台中低調路邊攤一盤炒青菜才30元

►台中首家正宗川味罐罐米線！醃製泡椒融入熬煮雞湯香氣撲鼻