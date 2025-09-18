ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
鴨肉飯＋燉鴨湯只賣60元！台中低調路邊攤一盤炒青菜才30元

橘子狗愛吃糖

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「原味鴨肉飯」是在台中太平隱藏平價美食，第一次來是10年前朋友帶路，想不到10年過去鴨肉飯還在那裡，招牌不見了，價格卻驚人的只漲了5元！鴨肉飯只要25元、炒青菜才30元、蝦仁炒飯才70元！型態有點像我很愛的好小子擔仔麵，10年前就覺得很便宜，10年後在物價飛漲的現在還是相對便宜也太誇張，整個時光彷彿在這裡停滯不動了，口味一樣，份量也沒少。這條路上還有我很喜歡的紋綻潤餅，現在也一樣價格平易近人，真的是條平價美食街。

店面位置
這裡應該是台中太平在地開很多年的快炒路邊店，抬頭看不是原味鴨肉飯的招牌反而是個建材行，這家是路過都不太會注意的小店，Google多達1344則有4.2高分推薦，如果只看店名會以為這裡只賣鴨肉飯，但實際上其實是家快炒餐館，跟著導航指引就連我已經來過的人還是騎過頭了，說是餐館其實更像路邊攤，廚房餐檯就擺在戶外，座位區也是半戶外。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

環境
頭頂有遮陽棚陰影剛好遮住整個座位區，中午坐在戶外也不覺得太熱。環境有點陳舊簡陋，來就隨興自己找到位置坐下。機車停車也很方便，可以直接騎進來停在座位旁邊的空地。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲這幾年應該是有不少網路文章或短影片推薦，所以生意相比10年前好非常多，中午用餐時間基本兩個炒鍋可以說沒有停過。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

客人絡繹不絕
炒飯炒菜不停在出餐，前台接單出餐也是相當忙碌，不少勞工大哥會來這裡用餐。這裡還有個優點，出餐很快，我們這天點了有10道菜，幾乎坐下10至15分鐘內就全部都上桌了。

菜單價格
主角鴨肉飯小碗25元，我10年前來吃一碗是20元，過去這麼多年才漲價5塊錢好驚人！蔥爆牛肉10年前點是80元，現在也才100元。菜色超級多，90%都是現炒菜色，炒麵炒飯價格親民，快炒價位幾乎都在100至130元之間，這在台中市區幾乎是已經找不到的價格了。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

鴨肉飯 25元／鴨肉切盤 150元
25元鴨肉飯一直都是這裡的招牌！上面鋪上少許鴨肉，一點點滷汁，一撮醃豆棗挺鹹的還有小魚乾辣椒，料不算超多；鴨肉算可以吃，不能說很厲害但夠料還算不錯吃，幾乎每桌都有點一兩碗。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲「鴨肉切盤」有每份80元跟1／4隻150元，這盤是150元的也算便宜，鴨肉賣相蠻好的，整個色澤也不錯。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲皮Q肉嫩但每次上桌的部位好像是隨機，有帶鴨腿的會比較嫩，但整體來說柴的並不多，不過這個價格也真的好便宜了。

燉鴨湯 35元／蝦仁炒飯 70元
「燉鴨湯」賣這個價位又讓我好奇了，35元而已裡面約莫有三塊帶骨鴨肉，湯頭喝起來是微微酸醇油香，真的是蠻好喝的，特別夏天來一碗雖然熱燙但又很開胃，裡面的鴨肉每次點來的也不一定好吃。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲本來我以為鴨肉只是用來燉湯而已，但點了兩次想不到一次鴨肉很嫩另一次很柴，但35元這個價格其實喝湯就很可以了。

蝦仁炒飯
70元這個價格、這個份量也真的是找不太到了，蝦仁不會太少還有些肉絲，炒到深色的米飯入味又有鍋氣，米飯沒有整個糊爛在一起或太乾，醬香味濃，蔥也下得不少，非常意外的好吃。用餐時間是非常熱門的餐點。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

炒青菜 30元
可以選空心菜或高麗菜，本來以為我看錯，因為30元已經是外面燙青菜價格，想不到用炒的也是30元，而且份量也多（可能都比麵攤燙青菜還多），蒜香也夠，高麗菜還大火炒到脆甜，真的是省錢必點！

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

蔥爆牛肉 100元／泡菜炒豬肉 100元
10年前來原味鴨肉飯 點的也是「蔥爆牛肉」，當然10年後也要再試試，牛肉有大片微帶厚度勾芡過，口感軟嫩剛剛好的醬香，還不錯。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

泡菜炒豬肉
炒的是五花肉片，泡菜微酸，辣度輕微對我來說是無感，兩種搭在一起讓五花肉吃起來不肥膩，整體口味比較偏酸甜只有微微辣，泡菜量下蠻多的。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

酸菜炒豬肚 95元／酥炸鮮蚵 130元

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲「酸菜炒豬肚」這道我蠻喜歡的，因為豬肚放得算多，脆口新鮮，跟酸菜炒在一起蠻好吃的，除了酸香就是偏鹹了些。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲「酥炸鮮蚵」蚵仔量算是挺多的，麵衣小厚，不過炸蚵仔還是新鮮就好吃。

用餐心得
不管外面價格如何飛漲，「原味鴨肉飯」這家太平老字號快炒店依舊提供親民實惠的價格，用少少錢就可以吃得營養又飽足，在便當已經破百元定價的現在實屬難得，絕對是小資族、上班族、小家庭省錢又能滿足的好地方，快炒份量不錯但有些菜色口味實在偏鹹了些，而且位置實在有點偏遠，要是有興趣還蠻推薦可以過來試試的。

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼原味鴨肉飯。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

原味鴨肉飯

地址：台中市太平區中山路三段22號
電話：0931－223779
營業時間：11：00－14：00、16：00－20：30

橘子狗愛吃糖部落格橘子狗愛吃糖FB粉絲團

