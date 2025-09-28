美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「蓮媽小擔腿庫飯炒麵」是今年台中宵夜新歡，靠近台中LaLaport跟台中建國市場，據說開了30年（但店家IG是寫20年），Google評價數只有295則有4.2高分推薦，從晚上9點營業到隔天早上7點，包辦了台中宵夜跟台中早餐，以前只有要逛台中Lalaport才會過來這區。

但自從吃過黃記飲食店後，每次路過都會看到蓮媽小擔招牌，卻總錯過營業時間相當在意，從朋友吃過後大力推薦，於是跟著腳步來一吃成主顧；店裡的腿庫飯、滷肉飯、炒麵、筍子湯、大腸豬血湯菜單上的每一樣都是我的最愛，這裡幾乎已經變成我的最愛台中宵夜。

店面位置

就開在台中Lalaport旁邊的樂業路上，我自己比較常在白天來這吃黃記飲食店，但入夜整條路打烊休息之後，晚上9點蓮媽小擔、12點友紀燒肉飯成為了最熱鬧的兩個亮點。

半夜生意依舊很好

我自己是比較喜歡「蓮媽小擔」，店面不大但開放式空間還是有冷氣，座位不多但坐起來舒服，店裡明亮還有電視新聞可看。我自己是比較常半夜一兩點來用餐，常常蠻意外深夜生意也很好，年輕人還不少。

▲雖然店名叫「蓮媽」，但幾乎店裡都是年輕男店員跟老闆，服務相當親切又快速，餐點份量也相當大方實在。

菜單價格

有賣腿庫飯、滷肉飯、炒麵、冬粉湯、筍子湯、大腸豬血湯、隔間肉豬血湯等等，品項非常豐富。價格合理不貴，給的餐點份量更是實在，也大概是因為靠近市場的關係，豬肉食材不管是豬大小腸、隔間肉、骨邊肉都相當新鮮好吃又很肯給，熬煮湯頭也喝得到用心。

古早味腿庫飯

滷蛋是另外單點的，差不多等於爌肉飯，70元看起來價位稍高，但其實腿庫肉相當大塊、飯量多，還有附兩道小菜，已經算是個小便當份量。

主角滷腿庫厚實又大塊，可以選要肥點或瘦點，我當然比較喜歡肥一點的，有時看部位口感會稍微不同。像我這碗的瘦肉比較Q一點，我自己蠻喜歡這家的滷汁，夠味鹹香不死鹹又帶點微甜，爌肉不是整個滷到透爛的那種，但瘦肉軟又帶點微微咀嚼感，完全不卡牙，肥肉Q香沒有肥膩感，而且比很多爌肉飯店都大塊厚實。

肉質軟爛入口即化

另一天來點的這塊瘦肉非常之軟爛，肥肉更是入口即化，如果可以指定的話蠻推薦的。兩種配菜之一的白菜滷份量不會太少，也不是整個煮到超級軟爛的，甜中帶著蝦米香氣。

魯肉飯

小碗份量，上面的滷肉燥非常願意給，吃滷肉飯真的很怕肉燥太少，吃完還剩半碗白飯沒滷肉；這家的滷肉燥真的給夠多，肉燥是肥瘦適中的那種滷肉丁，滷汁甜偏微鹹非常下飯，帶著罪惡的滿滿油脂香氣，根本是宵夜好夥伴！

古早味炒麵

台中小吃店必備炒麵豬血湯這裡一應俱全，古早味炒麵小碗份量也不少，麵條稍微細點，是真的有先炒過的醬色入味，上面同樣有淋上好吃肉燥滷汁，再淋點辣椒醬要不好吃都難。

筍子湯

我願給它「台中深夜最強筍子湯」稱號，只有夏天限定，裡面筍子量多到跟阿嬤裝的像不用錢一樣的多，整碗根本是清燙筍片＋一點湯，筍片大片又有厚度，而且當季相當清甜又嫩口，兩個人喝一碗也能滿足。湯頭更是完全只用筍子煮出來的清甜，喝完還能免費再加湯，又是完全筍子湯原味超好喝，每次點一碗魯肉飯＋一碗筍子湯再加一次湯就好飽又滿足。

大腸豬血湯

想喝滿足一點的湯，那就點大腸豬血湯、隔間肉豬血湯這幾碗就沒錯了！一碗60元好像比坊間小吃店貴點，但是好大碗料好多啊！裡面的大腸處理得乾淨沒異味，吃起來又Q又肥嫩，好多塊吃得好滿足！豬血也好吃不鬆散，同樣也給不少，裡面的酸菜洗得相當乾淨好吃，不會太過酸鹹，又把酸菜風味都煮進湯裡，喝起來跟上面筍子湯是不同風味的好喝，相當推薦。

骨仔肉切盤／綜合切盤

綜合切盤裡面可以一次吃到大腸、小腸、粉腸跟隔間肉四種小菜，不過店家也把「單點骨仔肉」一起擺進來了，整大盤看起來有夠多。骨仔肉份量也不小氣，但少數一兩塊有帶點微微碎骨要小心吃，肉質嫩口新鮮，有帶點軟骨跟筋好吃。

▲大腸、小腸、粉腸有各自美味跟口感，店家底部鋪墊了大量薑絲，再淋上有點像是五味醬的膏醬，吃起來超級滿足！

用餐心得

雖然離我家最近的宵夜場有夜間部爌肉飯跟烏龍路邊攤，但吃過「蓮媽小擔」以後，整個心甘情願大老遠跑來東區這也要吃上一碗，食材新鮮好吃，而且口味吃得到用心料理的功夫。真的是相見恨晚住台中這麼久現在才知道這家店，已經完全變成我的台中宵夜首選前幾名，喜歡深夜吃滷肉飯的千萬不要錯過這家店。

蓮媽小擔

地址：台中市東區樂業路77號

電話：0981－005317

營業時間：21：00－07：00

