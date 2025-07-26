澎湖40元炸粿塞進滿滿新鮮牡蠣！酥皮外還有炸狗母蝦能搭配吃

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「澎湖回家炸粿」是這趟澎湖旅行裡最愛的澎湖美食之一，在前往澎湖跨海大橋路上，在白沙鄉看到不少人在店門前排隊，在澎湖美食裡除了小管麵線、嫩仙草以外，炸粿店或路邊攤大概是我看過也算多的美食之一，網路查到的、朋友推薦、在地人推薦的都各有不同店家，之前吃了洪家炸粿的炸蝦炸粿覺得還不差，卻沒想到這家美味更勝洪家，品項也更多，客人也更多，飲料也好喝，幾乎想吃的完全一站滿足，炸粿口味也是更喜歡這家，真的推薦有經過要試試！

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店面位置

就在澎湖白沙鄉講美村，Google評價很誇張多達2316則有4.2高分，這一帶可以說是唯一美食店家，對面是澎湖龍德宮，從下午1點營業到傍晚6點，據說常常門口都在排隊。

人潮滿滿

我們這天經過已經四點多店裡還是坐滿人，來吃回家炸粿有一點要注意「不要亂停車！」，除了周邊都是紅線以外，警察局還在附近，千萬不要挑戰警察開單的速度（店家也有提醒）這家店是露天店面，座位區是露天，攤位／擺放食材的地方也是半露天，所以夏天來用餐還是挺熱的（冬天我猜會風大又冷），傍晚過來陽光小很多可能比較適合。

豐富多樣的炸物任君挑選

店頭有兩口大油鍋老闆與闆娘各顧一鍋，店頭的竹篩擺上滿滿預炸好的炸粿，上面也看得到裹上一隻隻澎湖特產的狗母蝦跟幾串炸物，看起來就相當療癒。

無提供紙本菜單

有個缺點是這邊沒有紙本菜單可以點餐，想吃什麼就看菜單直接口頭跟老闆點餐，老闆記憶力很好幾乎沒看到有掉單。露天座位區裝飾也很有意思，坐在矮石牆上，露天座位傍晚會比較舒服一點。

菜單價格

菜單選擇有夠多樣，除了招牌炸粿以外，不是只有米腸、蘿蔔糕、地瓜這些台灣常見的炸物食材而已，還有比較特別的像是菜丸子、四季肥腸、小卷、牡蠣酥等等，價格比我預期的還便宜些，本來以為這種觀光區應該會賣更貴的（比如洪家炸粿）。另外店家也有賣飲料，蠻好喝的。

雙拼炸粿 50元／招牌炸粿 40元

有兩種炸粿，一個是雙拼炸粿（上面有兩隻蝦），一個是招牌炸粿（上面有四隻蝦），雙拼除了上面的狗母蝦以外，內餡還有高麗菜跟牡蠣，招牌炸粿上面有狗母蝦，裡面就是高麗菜餡，外面那層麵糊酥皮是剛剛好的酥脆度，而且厚也不刮嘴。

▲上面酥脆的炸狗母蝦當然有點刺嘴要小心，吃起來也還是酥香好吃，咬開炸粿裡面是滿滿的牡蠣下料不手軟。

包入滿滿新鮮牡蠣、高麗菜

牡蠣肥美新鮮，搭配的高麗菜餡是有調味過的帶胡椒香，吃起來味道很不錯，這樣一顆50元價格很不錯，雖然比起洪家炸粿的有小顆一點點，但20元的價差我會比較愛回家炸粿。

▲另外我們還買了冰紅茶，血袋包裝但蠻好喝的，飲料口味很多蠻推薦可以順便買的。

綜合菜丸子 40元／八寶肉丸 60元

這兩個丸子串我比較推後者「八寶肉丸」，綜合菜丸子可能比較不對我的味，吃了沒感覺太特別之處，八寶肉丸在菜單上有寫著「澎湖辦桌菜」，其實以前小時候在台灣吃的辦桌菜也常會有這道（是會再更大顆一點），後來幾乎在傳統市場也都能買得到。

兒時的味道

小時候的除夕圍爐餐桌上也很常會吃到這道所以我自己是相當懷念的。以花枝漿為基底，包進豬肉餡跟蝦仁，醃料的味道也很傳統，吃起來肉香鮮味四溢，完全還是我記憶中那個味道，想不到好多年沒吃了竟然又在澎湖吃到。真的是相當推薦！

用餐心得

發現這間店已經是從跨海大橋要回馬公的路上，所以肚子有點飽實在吃不下太多東西只簡單點了幾樣，卻沒想到意外的好吃只恨肚子裝不下太多，不然菜單上有好幾樣我都想點。而來這裡之前其實同天先吃了洪家炸粿，兩家比較之下「澎湖回家炸粿」真的優秀太多，品項多、價格實惠、口味我也更愛，真心推薦來澎湖有要去跨海大橋的路上可以停下來試試。

澎湖回家炸粿

地址：澎湖縣白沙鄉講美村122號之1

電話：0918－133630

營業時間：13：00－18：00

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