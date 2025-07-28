台中平日限定499元燒肉吃到飽！爽嗑17種肉　還有韓式醬魷魚

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「愛烤愛對囉燒烤吃到飽」是台中受到好評的燒肉吃到飽，店名很有趣，經過都會記得，Google評價有4.5星高分。多達近100種食材，還有兩小時可以開心吃，開到半夜12點。聽說近期更換了全新團隊接手，服務跟菜色都更好，還有吃到飽少見的桌邊代烤服務，要吃日式、韓式還是台味燒肉食材都點得到，平日最便宜499元起。

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位置

▲在台中公園對面，離一中街不遠，周邊的機車停車位不少，最近可以停在日曜收費停車場，走過來非常近。

環境

店面跟招牌都相當顯眼，走進店內有兩層樓的座位空間，裝潢有點年代的痕跡。營業時間相當長，從中午12點一路開到深夜12點，所以不想要太多人的話，也可以選擇下午來用餐！桌面寬敞，要坐四人、六人或八人的位置都沒問題，加上烤爐夠力，價位也實在，食材選擇更是多。平日最便宜499元起，還有639元和839元兩種消費價位，相較於許多燒肉吃到飽來說平易近人許多。

▲使用傳統炭火烤爐，烤出來的肉品或海鮮都更有燒烤炭香。

店內比較不忙碌時，或是有比較不好烤的肉品，店員會提供桌邊代烤服務，以這種價位的吃到飽來說是相當少有的服務，而且店員對於每種食材的燒烤熟度跟時間都相當專業，交給他們烤相當放心！

價格

平日周一到周四12：00－16：00只要499元，是最划算的時段，肉品有豬梅花、雞腿切片、美國牛五花等可以點，海鮮也有秋刀魚、韓式醬魷魚等，真的相當經濟實惠！639元方案適用全天，可以吃到牡蠣吃到飽，還有熟成特厚牛排、安格斯沙朗牛等等。

甚至還有多樣韓式燒肉，海鮮更有一夜干、生烤魷魚、野生海魚跟絲瓜蛤蠣等，海陸食材選擇更加豐富滿足，CP值相當不錯！839元方案也適用全天，除了前兩種消費金額的食材都能點到以外，更多了冷藏熟成頂級牛排、安格斯雪胭和牛、3A級軟絲、松阪豬、虎斑蝦跟鹽烤牛舌，都是更加好吃的食材！

▲進入夏天正是牡蠣肥美當季，只要639元就可以吃到嘉義東石新鮮直送鮮蚵吃到飽！

點餐方式

▲採用紙本畫單的點餐方式，不同消費價格會有不同內容的點餐單，畫完送給店員就好。

自助吧



▲有提供汽泡飲料機、兩種冰沙跟無糖綠茶，冰品有六種口味，都能無限吃。

▲旁邊的冰箱裡還有提供六種小菜自取，想吃韓式泡菜、毛豆等等也都能無限量取用。

餐點

安格斯雪胭和牛

839元的招牌肉品美國安格斯雪胭和牛相當大片，油花也很漂亮，略帶點厚度不會薄到透光，快速兩面翻烤後七分熟就能吃。肉質軟嫩到入口輕輕咀嚼就化開，油脂非常豐腴、香氣濃郁，不沾醬也覺得很有甜味，店家推薦可以再包進剝皮辣椒會更好。

冷藏熟成頂級牛排

牛排肉相當大塊又有厚度，目測大概有個6－8盎司份量，這個就交給店員代烤比較放心，外層烤到變色後就會分切，烤熟裡面再剪成小塊，隨著炭火熱度整個香氣逼人，牛排相當有厚度，高溫炭火鎖住肉汁。約莫在5－7分熟上桌，肉質非常軟嫩好吃，肉汁四溢，帶有厚度的口感相當滿足，不過有部分帶筋比較耐嚼些。

黑牛橫膈膜

是我最愛的部位，不過屬於內臟部位肉味會比較重些。烤完肉汁飽滿、肉香濃郁，軟嫩又帶點微微咀嚼感的嚼勁，安格斯雪胭和牛之外我最喜歡這個肉品。

嚴選美國和牛

639元方案就吃得到的肉品，相較於839元的美國安格斯雪胭和牛，雖然小片些，但油花比例也不錯，烤完後肉質也很軟嫩，比起雪胭和牛的柔嫩來說更有稍微咀嚼感一點點，也是相當好吃的牛肉。

漁港鮮活牡蠣

特別從嘉義東石新鮮直送的當季牡蠣現烤現吃，想不到烤出來每顆牡蠣都是這麼肥美又飽滿多汁，每顆都新鮮爆汁，滿滿海洋鮮味！

虎斑蝦／藍鑽大蝦

▲兩種蝦都推薦，蝦子都很大隻、新鮮，虎斑蝦較有甜度，藍鑽大蝦口感更有脆彈感，甜度少一點點。

四色韓式豬五花肉

喜歡韓式烤肉這裡也有！四種口味分別是韓式大蒜、韓式蜜糖、韓式薑汁、韓式咖哩，韓式咖哩跟韓式大蒜是我的最愛，烤到剛剛好的焦香程度，讓五花肉有微微焦香氣又帶點脆感，咖哩口味夠重，大蒜口味香氣溫和。

▲除了單吃以外，包生菜的吃法也不能少，店家有提供生蒜片、青龍辣椒、韓式泡菜，再夾進兩片豬五花肉。

女兒紅骰子牛

▲骰子牛有夠大顆，女兒紅口味很特別，烤過的肉質軟嫩好吃，女兒紅醬料也相當有特色，是其他地方吃不到的口味。

三杯雞腿肉

▲雞腿肉軟嫩好吃，三杯的九層塔香氣很足。

3A級軟絲

▲在吃到飽比較少吃到，但也要請店員代烤比較好，因為還要處理內臟，軟絲相當肥厚好吃，吃起來鮮甜又嫩Q。

生烤魷魚

▲吃起來口感比較緊實點，鮮甜度還是有的。

甘露煮深海石斑

▲這個我也蠻喜歡的，石斑魚塊相當大塊，煮熟後肉質Q嫩好吃，湯汁也不鹹膩。

韓式辣味雞軟骨

▲雞軟骨大塊還有帶肉，是真的會辣的那種，不是甜辣。

松阪豬

切得特別大片，燒烤過程整個油汁沸騰，烤到外表金黃微微蜷縮就可以吃了，松阪豬的脆彈多汁加上厚切大片的口感就是讚！

剝皮辣椒香腸

▲吃起來是傳統香腸的口味，確實加進不少剝皮辣椒，但口味有點偏鹹些，建議加點生菜或白飯一起吃比較好。

港式菠蘿油

▲顧名思義是菠蘿油麵包，烤到香酥後，再抹上花生醬或起司，淋上煉乳，雖然熱量爆表卻是吃了還想再續的甜點！

心得

在差不多價位的台中燒烤吃到飽中，愛烤愛對囉燒烤吃到飽在2025年新推出的食材相當用心，品項也相當豐盛，還有2小時可以放心用餐，更是深得我心，很推薦可以來試試！

愛烤愛對囉 台中店

地址：台中市東區雙十路一段6－12號

電話：04－22130088

營業時間：12：00－00：00

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