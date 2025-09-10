台中首家正宗川味罐罐米線！醃製泡椒融入熬煮雞湯香氣撲鼻

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

北屯新開幕台中第一家罐罐米線！「川麵道北平店罐罐米線」是最近相當受歡迎的小紅書美食，來自四川的老闆把重慶網紅罐罐米線引進台中，香料還全由四川進口，再自家炒製，連泡椒都是自己醃製，口味正宗。剛開幕到現在依舊大客滿，之前吃過其他分店的重慶小麵跟酸辣粉就很喜歡，這次新的罐罐米線讓我更加期待！

位置

▲開在台中昌平路夜市和東光市場旁邊，大大的招牌很好找。

環境

▲比較建議內用用餐，外帶的話米線會吸乾湯汁就沒那麼好吃了。人多加上現點現做，每到用餐時間，晚來幾乎就沒位置了。

▲有個玻璃櫥窗裡面放滿各種川味香料，都是這家老闆自家炒製備用的。

料理過程

店頭爐台總是火力全開製作罐罐米線，罐罐砂鍋排排站，其實製作上小小花時間，各種配料要依序放入才能在上桌時吃到最佳口感。配料給得還挺多，像是海帶絲、大白菜、杏鮑菇等等，起鍋還有少不了的香菜跟蔥花，如果不吃的話，點餐時記得講。

▲從雞湯熬製到香料炒製都是自家完成，不用半成品或調理包。

菜單

這裡只賣罐罐米線，沒有其他主食，總共7種口味，每種口味都是以雞湯為底再加上自家炒製的香料，價格在160到180元之間。另外還有四川小菜，口味也很有特色。

餐點

泡椒罐罐米線

泡椒是老闆進口辣椒後再親自醃製的，口味確實相當好吃，以雞湯為底加進自家醃製泡椒，整個甕罐的料也塞得滿滿的。泡椒味有豬肉片、火腿腸切片、玉米筍、海帶絲、杏鮑菇、豆腐、高麗菜等等，湯頭甜中帶著微辣香氣。米線是煮好要上桌前才加進去燙，保留了米線Q彈口感不會軟爛，而且米線量還不少。

藤椒罐罐米線

這是在泡椒之外我最愛的口味，藤椒口味吃起來清爽又帶著隱隱椒麻味，搭配牛五花肉片相當適合，軟嫩油香肉片搭配椒麻湯頭相當解膩好吃。裡面還加了些許香菜增添風味，可以說每種食材從藤椒湯頭撈起來都變更好吃了。

三鮮味罐罐米線

裡面有小黃瓜、金針花、番茄的三鮮蔬食。湯頭不辣，清甜好喝。還放進4顆特製手工豬肉丸，吸飽湯汁的豬肉丸好好吃，整個鮮甜扎實像是迷你獅子頭口感。

雞湯味罐罐米線

湯底就是店家自己熬製的雞湯，喝起來清甜又有雞湯香氣，就算是不吃辣或麻，來罐罐米線也有好喝的湯頭選擇。裡面的肉品是新鮮雞肉，口感軟嫩又吸飽雞湯鮮美滋味，裡面還有多種菇類跟玉米筍。

番茄罐罐米線

裡面的番茄是店家自己用新鮮番茄製作的味道，搭配的是豬肉片，不同於台灣火鍋店明顯酸香的番茄湯頭，這甕番茄味米線湯頭是比較溫和的番茄果酸香，加上豬五花肉、火腿腸等等配料吃起來相當開胃。

狼牙土豆

四川特色小吃，將馬鈴薯用波浪刀切成波浪狀的粗長條，油炸後再跟蒜末、蔥花及孜然、花椒粉、辣椒粉等調味料攪拌均勻，這份應該沒加折耳根，看起來有些許辣椒粉，但其實不怎麼辣，不過蠻好吃的。

涼拌川耳

川耳是選用九寨溝汶川大雪山裡面藏族人種植的，看起來有點像木耳，吃起來較薄更脆嫩，拌炒過花椒加上微辣，很適合夏天開胃來一盤。

涼拌腐竹

▲有厚度吃得到黃豆香味，有幾條清脆小黃瓜，辣味很輕微，蠻喜歡的。

泡椒鳳爪

▲看起來好像很白皙、沒味道，本身是選用野山椒製作，鳳爪肉厚飽滿吃起來口感Q彈，香味極度入骨好吃。

心得

一人一罐米線我覺得蠻有飽足感的，也很喜歡各種湯頭的特色，喝得出來老闆炒製香料的用心，份量也夠。整個用料也豐富，以米線為主食，吃不吃辣的選擇都很不錯。小菜口味也十足有川味特色，喜歡川味的話蠻推薦可以來試試，只是假日要早點來，以免客滿要等待太久。

川麵道北平店罐罐米線

地址：台中市北屯區北平路四段102號

電話：04－22341122

營業時間：11：30－14：30、17：00－20：30（周一休息）

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團

