美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「東京天助天すけ」是在東京高円寺，連外國人都慕名前來排隊的天婦羅美食店，Google評價高達1218則有4.5超高分，讓我意外的是這家連日本食べログ（Tabelog）都有3.57分推薦，中午12點開始營業只能現場排隊，我們提早11點15分就抵達也只能排到第二輪進場。日本可以說遍地都是賣這種天婦羅天丼店家，而且天助天すけ 店面還相當陳舊又擁擠，還只賣午餐，卻能讓觀光客與日本人都相當喜愛，剛排隊跟吃完都有種「來對了！」的感覺。

店面位置

這家店就開在東京高円寺站前的純情商店街裡，大約從車站走路2分鐘就能抵達的位置，高円寺站對我來說有點陌生，但實際走訪卻發現，是個好有年代感卻又十分有親切感的生活商圈；街道狹小店鋪密集，但平日人潮不算多街道氛圍很寧靜，放眼望去盡是各種平價美食店家跟商店，相較於新宿與澀谷來說這裡的觀光客很少到幾乎可以說沒有。

店內只有12個座位

跟著Google導航很快就找到店面，中午12點開始營業，店裡只有12個座位，但11點15分沒到現場應該第一輪座位就進不去了，那就要有等待至少40分鐘的心理準備。來到現場排隊隊伍裡有歐美觀光客也有日本人，還有慕名而來的韓國遊客，上班族也好幾個，但這麼多人前來，我想還有一個原因是現在只有中午午餐營業，所以才這麼多人擠在中午前來。

只提供現場排隊

實際上這個店面相當不起眼，如果不是看到排隊人龍我還真的找不到店面在哪。開在純情商店街裡的這個「プラザ高円寺」小小商店街裡，店面相當陳舊有昭和年代感，只能現場排隊無法事先訂位。幾個人用餐完畢就會安排幾個人入座，店裡相當狹小擁擠。

許多人因老闆的炸彈表演而前來

這裡感覺是相當有年代感的老店，之所以這麼受歡迎除了上過日本黃金傳說介紹過以外，這幾年更有不少IG跟TikTok短影音介紹推播各種這家老闆炸彈趣味的表演動作畫面，所以吸引好多人特地前來。

老闆熱情親切

來這種日本老店最擔心是老闆只會講日文、用餐規矩又多，但這家卻完全沒有這個問題，老闆親切店員也親切，服務熱情，完全跳脫了語言不通的問題，偶爾會說一丁點英文，還有極少數中文，想拍照想錄影也都沒問題，是完全能放鬆享受美食的好地方。

丟蛋舞蹈相當有趣

招牌的炸蛋天婦羅料理時老闆會表演丟蛋舞蹈，這時會特別提醒你要看他，手上有手機或相機也要對著他拍，整個互動相當歡樂！

菜單價格

只賣午餐時段，但有AB午間特餐價格相當便宜，只要1500至1700日圓（約新台幣300至340元）就吃得到。另外也有天丼、玉子天丼、海老天丼價格在1700至2000日圓（約新台幣340至400元）。另外如果有想單點的天婦羅食材也有品項跟單價可以參考。

▲另外如果店家都會詢問要不要點炸蛋天婦羅，因為炸蛋料理是這邊老闆表演項目之一，多半現場的人都會點。

海老天丼 2000日圓（約新台幣400元）

這碗是午間餐點最貴的海老天丼，上面食材相當豐富，炸蝦就多達4隻，還有青椒、茄子、南瓜，再加上一顆炸蛋天婦羅。食材都是現炸所以需要耐心等待，再淋上醬汁，另外附上一碗味噌湯、醃漬小菜跟熱茶。

▲首先我還蠻喜歡這道簡單漬物小菜，酸、鹹但搭配炸物相當解膩剛剛好。

鋪上滿滿炸蝦

上面的炸蝦好好吃，蝦肉新鮮Q彈，一次吃到四隻炸蝦天婦羅相當滿足。浸潤醬汁麵衣微微酥香，其他像是青椒、茄子、南瓜也都很好吃。吃起來還有一種感覺是芝麻油的香氣蠻特別的。

蛋液流出超誘人

裡面的「炸蛋天婦羅」是靈魂加分的食材，擠破蛋黃跟白飯混著一起吃超美味！米飯煮得好吃更是加分，整體搭配起來的美味度沒話說！

盛合定食 1900日圓（約新台幣380元）

吃法跟天丼不同，會有一碗灑滿炸物麵衣碎的米飯、天婦羅盛合拼盤、醃漬小菜、味噌湯、沾汁的定食組合。吃法是盛合拼盤，上面的炸物是一項項炸好依序擺上來的，有點像Omakase那樣上菜，所以不會看到像我這樣全部擺一起上桌。但每樣吃到都是新鮮燙口的，邊吃邊炸邊配飯，總共會有7、8種天婦羅「炸蝦、白身魚、香菇、青椒、茄子、南瓜、銀魚、花椰菜」。

酥脆程度恰到好處

蔬菜天婦羅幾種的處理都相當好，吃起來完全沒有油膩感，其中最喜歡茄子，花椰菜天婦羅也挺特別的。白身魚跟銀魚都蠻好吃的，炸蝦當然不用說。

▲味噌湯裡面的紫菜挺多的，鹹度我覺得剛剛好，吃完炸物剛好舒服暖胃。

用餐心得

Google了這家的評論，對於價位的感受蠻兩極的，有人覺得貴有人覺得便宜，我自己是覺得算是相當符合高円寺商圈的價格，不貴好吃又相當用心精緻，「天助天すけ」不只是賣弄懷舊情懷或短影音噱頭的店家，不說觀光客，能讓日本人也甘願來排隊就能知道，當然美食好吃與否是見仁見智，建議有耐心排隊的話再來試試。

天助/天すけ

地址：東京都杉並区高円寺北3－22－7

營業時間：周二至周五 12：00－14：00、周六日 12：00－15：00（周一公休）

