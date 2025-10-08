ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台大隱藏版花園咖啡廳！一整面翠綠窗景超放鬆　公館站步行8分鐘

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

好多台大校友與長輩都來這聚會，「臺大農場訪客中心（台大綠房子）」位於台北市大安區基隆路四段42巷5號，近台北捷運公館站附近咖啡廳，打造城市田園風光，提供農場飲品及輕食，展售農場自產的農畜產品，推薦奶凍貓100元＋5元有藍莓醬、冰原味拿鐵100元，長得像貓又像兔子的造型奶凍！

交通怎麼去
可以Google搜尋「臺大農場訪客中心（綠房子）」，即可抵達。搭乘台北捷運「公館站2號出口」下車，步行8分鐘。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

位置
位於台北市大安區基隆路四段42巷，車水馬龍大馬路邊，有個門可入內，生物資源暨農學院附設農業試驗場農場訪客中心位於校總區之東南隅。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲在台大校園一角落，獨棟這棟建築，隱藏著一間咖啡廳，讓人想一探究竟。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲門口前方有錦鯉池，木棧道，擺放陽傘與木椅，天氣不熱，坐這區很愜意。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲從外觀建築看起來很普通，木造建築，大片窗景，直到入內，別有洞天。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲整片田園，一片土地還有種植菜，台大農場，這裡也可買到新鮮蔬菜。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

景觀座位區
映入眼簾，這裡最大賣點就是這片景觀座位，我因為這邊的氛圍，特別朝聖，滿滿綠意，要不是親自抵達，好難想像台大校園美食有這樣的景色。這裡也是台大農場餐廳，很多人朝聖，讓人聯想到台北莫內秘密花園「天使生活館」，門票150元有壺花茶或咖啡。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲自助式找位置，低消每人80元，可享受這空間，好多台大校友，老人長輩來聚會，好誇張。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲下午時光，人潮越來越多，生意很好。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲靠內部座位，擺放四人座位區，有冷氣，好多長輩喜歡乘坐這裡。

菜單
低消每人80元，無負擔，從輕食、甜點、飲品都有，櫃台旁木櫃，上頭寫著菜單，琳瑯滿目介紹，連青菜與牛奶都有販售，很多小農商品。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲得先在櫃台點餐結帳，自助式拿取餐點，吃完得自助式回收。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

冰原味拿鐵 100元

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲玻璃杯裝，漸層色，拿鐵走中焙，堅果香氣，不奶膩，順口香濃。

奶凍貓 100元＋5元藍莓醬
這款橫掃IG打卡奶酪布丁，一款長得像貓又像兔子的造型奶凍，超Q的抖動畫面，十分療癒，從韓國咖啡廳紅遍社群的甜點，這裡也有販售，來店內必點，好療癒，台灣也跟風好一陣子。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

▲抖動貓咪，兔子奶凍的咖啡廳，奶凍貓呈現奶酪口感，Q彈好吃。

▲▼臺大農場訪客中心（綠房子）。

評價
「臺大農場訪客中心（綠房子）」評價高，很秘境，親自朝聖後，好喜歡，台大生挺幸福，這間平價實惠咖啡廳，可帶著筆電來這裡工作或讀書，很愜意。

臺大農場訪客中心（綠房子）

地址：106台北市大安區基隆路四段42巷5號
電話：02－23622607
營業時間：平日 10：00－18：00、假日 09：00－18：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

