upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

擄獲外國觀光客朝聖的「皁咖啡」位於台北市北投區，在長生塩人拉麵店樓上，走上二樓別有洞天，是一間復古風日式老宅咖啡廳， 還有樓中樓小閣樓、挑高三角木屋頂、日式榻榻米。平日不限時，假日限時2小時，提供手沖單品咖啡、義式咖啡、茶、手作甜點等。

交通

▲可搭乘台北捷運到北投站1號出口下車，過馬路2分鐘即可抵達，在長生塩人拉麵店樓上，入口處在面對拉麵店的左手邊。

環境

▲從拉麵店旁小門入內，直接沿著樓梯上二樓，充滿神秘感。

兩層樓日式老宅空間

映入眼簾的是樓中樓格局，日式木質裝潢和木地板，還有一個陽台。二樓這層空間不用脫鞋，上三樓的日式空間就需要脫鞋。

▲平日下午高朋滿座，很多人帶著筆電來工作或是看書，很愜意。

▲老闆很親切有禮，服務很好。

▲走上三樓，有傳統老屋的三角屋頂、日式榻榻米空間，保留了本身的建築韻味，格外有氛圍。

▲可以聞到淡淡的木質香氣，點杯咖啡來喝，氛圍很不錯。

菜單

▲內用低消為每人一杯飲品，平日不限時，假日限時2小時，提供手沖單品咖啡、義式咖啡、茶、手作甜點等。

▲櫃檯前方擺放每日限量甜點，有布丁、焦糖烤布蕾、檸檬塔、巴斯克和司康等。

品項

冰拿鐵140元

這天讓店老闆搭配SOE單品豆，有耶加雪菲衣索比亞與西達摩產區咖啡豆，咖啡豆中淺烘焙，帶酸風味，有優雅果香，尾韻帶有蜂蜜的微甜。整體口感清新甘甜，搭配開元鮮奶，是款花果香拿鐵，好好喝。

心得

捷運北投站這間日式咖啡廳一開幕就爆紅，可以感受到老闆用心經營，打造日式秘境老宅咖啡廳。現在天氣熱，很適合下午來北投喝杯咖啡，真的很享受！

皁咖啡

地址：台北市北投區育仁路8巷3號2樓

營業時間：平日11：00－21：00、周六13：00－21：00、周日08：30－16：30（周四公休）