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內湖紅磚咖啡夜晚變身雪茄館！低調隱身住辦大樓　西湖站步行就到

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

隱身內湖住辦大樓一樓的「CA.1 Coffee」白天是咖啡廳、晚上是雪茄館，有挑高美式紅磚牆、工業風沙發。從早上7點半營業到下午4點，一早就可以來杯咖啡提神。內用低消一杯飲品，客滿限2小時，使用St.1 Cafe' 一街咖啡的咖啡豆、鮮乳坊許慶良莊園級鮮乳。

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交通

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲可搭乘台北捷運文湖線在西湖站下車，步行6分鐘。

外觀
從杜拜金融大樓一樓入內，外觀可見一大片落地窗玻璃，小小鐵片招牌低調不搶眼。這棟是內湖住辦大樓，是許多上班族的聚集所在。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

銜接夜晚雪茄館與白日咖啡館
CA.1 Coffee以活潑、年輕、簡約的視覺語言呈現，使品牌定位更貼近年輕族群與現代精品咖啡，優雅銜接夜晚雪茄館與白日咖啡館之間的風格轉換。​鐵片工業風招牌低調內斂，結合龍、雪茄、龍息等品牌指定元素，運用復古的語彙演繹現代風格。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

環境
映入眼簾的是挑高空間，彷彿進入另一個國度。與外頭建築風格不同，鋪上木頭地板，紅磚牆混搭美式鄉村工業風，水晶吊燈垂掛，擺放寬敞皮革與布沙發，宛如回到家一般放鬆。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲沙發座位區下方有地上插座可以充電。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲美式鄉村混搭工業風，裝潢好美。可惜因為晚上是雪茄館，煙味挺重的，有些人可能無法接受。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲大理石檯面上擺放外帶紙杯，設計很有質感，喜歡濾掛包的話可以購買。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

菜單
內用低消為一杯飲品，客滿限2小時，提供簡單輕食、可頌、貝果、甜點、咖啡、抹茶、焙茶等，鹹食選擇不多，未來會再增加。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

品項

冰拿鐵150元

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲用玻璃杯裝，使用St.1 Cafe' 一街咖啡的咖啡豆，是中焙咖啡，拿鐵使用鮮乳坊許慶良莊園級鮮乳。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲招待的餅乾，搭配咖啡很不錯。

可麗露90元

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲烤到金黃酥脆，帶點炭焙黑焦香色澤，咬下可以聽到脆口聲響，裡頭濕潤與帶有蜂巢網狀層次，很好吃。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

心得
內湖咖啡廳推薦CA.1 Coffee，裝潢與空間設計很有氛圍，打開筆電在這裡工作很悠閒，而且一早7點半就開門，上班前可以來喝一杯咖啡。

▲▼CA.1 Coffee。（圖／部落客UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

CA.1 Coffee

電話：02－27998853
地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號1樓（杜拜金融大樓一樓）
營業時間：07：30－16：00（周六、日公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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