天母新地標！咖啡圖書館藏百坪大空間　150元不限時附美式喝到飽

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

「CE' & LIB-RARY 天母店」是一間由國際各大獎項得獎空間設計師獨創的咖啡品牌，鄰近捷運芝山站，是獨棟兩層樓有落地窗的矮房，絕美玻璃屋空間充滿綠意，宛如城市中的綠洲。分兩種體驗價格，一種是咖啡廳，低消為餐點或飲品，限時2小時；另一種是共享空間的讀書工作區，一整天平日150元、假日250元，附一杯美式咖啡喝到飽，提供Wi-Fi、充電座。

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交通

▲可搭乘捷運到芝山站2號出口，步行6分鐘即達。

外觀

▲可愛白色招牌，光看門口很難想像這裡竟然隱藏一間近兩百坪圖書館咖啡廳，也是士林共享咖啡廳。

▲兩側植物延伸到紅磚路引導，戶外庭院造景，獨棟兩層樓落地窗矮房，讓人想一探究竟。



共享空間咖啡廳

推開門入內，會先看到前半部規劃為咖啡廳，低消一杯飲品或餐點就可以使用空間。限時2小時，可以輕鬆聊天，紅色沙發搭配金屬小圓桌質感很好。

▲開放式咖啡吧台是點餐區，可以排隊點餐或掃描桌上QR Code點餐，再去櫃檯結帳，先付款才送餐。

讀書與閱讀空間

用玻璃門區分，裡面的規劃為一人150元可享用整天，附贈一杯美式飲品無限暢飲。分成兩區空間，但因為是大片落地窗，所以裡面和外面可以互相看到，採光很明亮。

▲進出讀書與閱讀空間需要有一張卡，有了卡就可以自由進出。

▲木質桌子搭配有質感的單人沙發椅，光線從窗邊灑落，光影變化好美。挑選自己喜愛的座位，可以打開筆電好好工作一整天。

▲每個角落都可以看見雜誌與書籍陳列。

▲二樓戶外有隻巨大的粉紅色公仔，很搶眼。

冰櫃甜點陳列

菜單

▲天母這間的菜單沒有本店那麼多樣化，目前以輕食、咖啡、甜點為主，價格親民。

餐點

小資套餐399元（培根）

▲小資套餐附一杯美式，可以補差額換飲料，餐點有雞腿、牛肉、培根等選項可以選擇。

小資套餐399元（鹽烤雞腿）

▲有沙拉、烤吐司、水煮蛋、雞腿排切片、濃湯，烤吐司非常酥脆。

貴婦下午茶套餐250元（蛋糕＋飲品）

我選擇紅烏龍水蜜桃生乳酪蛋糕，蛋糕很輕盈，不只是傳統乳酪蛋糕，還加了戚風蛋糕體，配上一整層很厚的鮮奶油，整塊蛋糕中規中矩，是款好吃的蛋糕。厚拿鐵為中深焙，咖啡焙味很重但不苦澀，帶點酸風味，尾韻有堅果可可香氣。

心得

CE’ & LIBRARY目前有兩間分店，創始店在台北市遼寧街的遼寧店，我這天朝聖的是2025年6月新開幕的天母店。開門沒多久就整間店人潮滿滿，還有規劃共享空間，快加入台北讀書咖啡廳口袋名單！

CE' & LIB-RARY 天母店

地址：台北市士林區中山北路六段217號

電話： 02－27122055

營業時間：08：00－20:00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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