大橋頭站斑駁老宅藏深夜咖啡！夜色化身秘境酒吧　麻糬鬆餅是招牌

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

捷運大橋頭站附近新開幕老宅深夜咖啡廳！「Le Qun Cafebar 樂裙」位於台北市大同區重慶北路三段154號，以木質風格裝潢，略帶昏暗空間，夜晚搖身一變成微醺氛圍小酒吧，橫掃IG網美打卡台北景點，點了麻糬鬆餅180元、原味拿鐵130元，鬆餅外酥內綿密口感，好好吃。

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▲台北捷運「大橋頭站」下車，步行5分鐘。

位於車水馬龍的台北重慶北路上

地處一整排台北老宅邊間位置，斑駁的有年代感老宅，有騎樓，門面以木質裝潢，大片落地窗玻璃，可窺探店內一景。

▲側邊可見很日式戶外座位區，木質調裝潢，很有種懷舊感，天氣若不熱後方窗戶會打開，別有一番風景。

▲木質裝潢，大片窗景，很日式氛圍；2025年新開幕台北咖啡廳，讓人想收藏。

環境

映入眼簾的長條空間，分成前中後座位，中間設計開放式咖啡吧台與結帳區；木質裝潢，水泥灰粉刷地板，日式氛圍混搭一點工業風，深色木質裝潢，少了冰冷感，多了風格咖啡廳特色。

▲這裡下午才營業，白天是咖啡廳，晚上是台北餐酒館，可以小酌。

▲這區座位區，很日式氛圍，略帶昏暗，適合網美拍照。

▲窗邊兩人座位區，大片窗景，採光明亮，適合三五好友聚餐，好好聊聊。

菜單

每人低消一杯飲品，限時2小時，提供餐點、鹹食、甜點、咖啡、茶等，不收服務費。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



原味拿鐵 130元

▲玻璃杯裝，漸層色，咖啡走堅果奶油香氣，中焙咖啡豆，厚實焙香。

麻糬鬆餅 180元

▲店家調配過鬆餅配方，造就這好吃的麻糬鬆餅，走扎實鬆餅口感，好脆口！咬下可吃到麻糬Q彈緊實，搭配帶點水的鮮奶油，淋上蜂蜜，蜂蜜甜香。

Le Qun Cafebar 樂裙

電話：0911－709875

地址：台北市大同區重慶北路三段154號

營業時間：14：00～00：00（周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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