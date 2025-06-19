ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大橋頭站斑駁老宅藏深夜咖啡！夜色化身秘境酒吧　麻糬鬆餅是招牌

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者蘇相云

捷運大橋頭站附近新開幕老宅深夜咖啡廳！「Le Qun Cafebar 樂裙」位於台北市大同區重慶北路三段154號，以木質風格裝潢，略帶昏暗空間，夜晚搖身一變成微醺氛圍小酒吧，橫掃IG網美打卡台北景點，點了麻糬鬆餅180元、原味拿鐵130元，鬆餅外酥內綿密口感，好好吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲台北捷運「大橋頭站」下車，步行5分鐘。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

位於車水馬龍的台北重慶北路上
地處一整排台北老宅邊間位置，斑駁的有年代感老宅，有騎樓，門面以木質裝潢，大片落地窗玻璃，可窺探店內一景。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲側邊可見很日式戶外座位區，木質調裝潢，很有種懷舊感，天氣若不熱後方窗戶會打開，別有一番風景。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲木質裝潢，大片窗景，很日式氛圍；2025年新開幕台北咖啡廳，讓人想收藏。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

環境
映入眼簾的長條空間，分成前中後座位，中間設計開放式咖啡吧台與結帳區；木質裝潢，水泥灰粉刷地板，日式氛圍混搭一點工業風，深色木質裝潢，少了冰冷感，多了風格咖啡廳特色。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲這裡下午才營業，白天是咖啡廳，晚上是台北餐酒館，可以小酌。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲這區座位區，很日式氛圍，略帶昏暗，適合網美拍照。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲窗邊兩人座位區，大片窗景，採光明亮，適合三五好友聚餐，好好聊聊。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

菜單
每人低消一杯飲品，限時2小時，提供餐點、鹹食、甜點、咖啡、茶等，不收服務費。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

原味拿鐵　130元

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲玻璃杯裝，漸層色，咖啡走堅果奶油香氣，中焙咖啡豆，厚實焙香。

麻糬鬆餅　180元

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲店家調配過鬆餅配方，造就這好吃的麻糬鬆餅，走扎實鬆餅口感，好脆口！咬下可吃到麻糬Q彈緊實，搭配帶點水的鮮奶油，淋上蜂蜜，蜂蜜甜香。

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

▲▼白天是咖啡廳，夜晚小酌餐酒館，捷運大橋頭站深夜咖啡廳「Le Qun Cafebar樂裙」。（圖／部落客萍子提供）

Le Qun Cafebar 樂裙

電話：0911－709875
地址：台北市大同區重慶北路三段154號
營業時間：14：00～00：00（周二公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

【你可能也想看】

被列為台灣最棒25間咖啡廳之一！台中老宅藏職人級手沖咖啡
傳承四代炸肉圓！低溫油炸配上獨門醬汁　台中第二市場排隊美食
小巨蛋「百元有找」咖啡廳！平日不限時　隱身巷弄療癒小天地

關鍵字： Le Qun Cafebar 樂裙 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【陽春版雨衣】狗狗沒雨衣改用衛生紙袋　臉露無辜超可愛XD

推薦閱讀

梁朝偉、邰哥都來過！最愛招牌涼麵　松山開業15年摩登餐酒館

梁朝偉、邰哥都來過！最愛招牌涼麵　松山開業15年摩登餐酒館

金山爆紅海景咖啡！純白老宅布滿大片落地窗、壯闊藍海美如濟州島

金山爆紅海景咖啡！純白老宅布滿大片落地窗、壯闊藍海美如濟州島

貓奴激推！台北「4.9顆星」嚕貓咖啡廳　千層蛋糕獲網友一致好評

貓奴激推！台北「4.9顆星」嚕貓咖啡廳　千層蛋糕獲網友一致好評

林口預約制飯糰店！腐乳起士融合彈牙米粒超香　也是寵物友善餐廳

林口預約制飯糰店！腐乳起士融合彈牙米粒超香　也是寵物友善餐廳

沖繩唯一動物園門票超佛！只要台幣百元

沖繩唯一動物園門票超佛！只要台幣百元

借大阪世博邀世界旅行台灣　陳世凱為我首位考察TECH WORLD部長

借大阪世博邀世界旅行台灣　陳世凱為我首位考察TECH WORLD部長

肯德基全新明太子無骨脆雞只賣6周

肯德基全新明太子無骨脆雞只賣6周

台灣10大獵奇披薩排行揭曉　

台灣10大獵奇披薩排行揭曉　

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元

大橋頭站斑駁老宅藏深夜咖啡！

大橋頭站斑駁老宅藏深夜咖啡！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

故宮晶華粵菜港點吃到飽喊停

手搖飲消暑優惠

三重限定25元佛心肉圓！

六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸

黃仁勳最愛可頌麵包快閃復興SOGO

台北W飯店也有吃到飽「周末限定」

誠品行旅+2025元多住1晚「賣到月底」

出生年分有「6」點豬肋排送炸蝦

搭車玩基隆、瑞芳　有最美跨海鐵馬道

桃園、八里中餐廳吃到飽6/16回歸

熱門行程

最新新聞更多

沖繩唯一動物園門票超佛！只要台幣百元

借大阪世博邀世界旅行台灣　陳世凱為我首位考察TECH WORLD部長

肯德基全新明太子無骨脆雞只賣6周

台灣10大獵奇披薩排行揭曉　

全聯「台式麵包4大天王」銅板價13元

大橋頭站斑駁老宅藏深夜咖啡！

速食店暑假優惠一次看

故宮晶華粵菜港點吃到飽喊停

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366