upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

萬華百年老宅空間「青雲Misty」位於台北市萬華區環河南路二段5巷6弄20號，青雲閣採巴洛克式設計風格，融合日式與台式美學之歷史建築，白天是萬華茶館與萬華咖啡廳，夜晚是萬華餐酒館，提供台灣茶、咖啡、乾拌麵麵食、甜點等。

低消每人200元平日不限時

假日限時2小時，點了金萱茶280元、熟茶生乳捲150元、椒麻氣拌麵佐溏心蛋130元，挑高老宅空間，享受台北老派約會。

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交通怎麼去

▲可搭乘台北捷運「龍山寺站1號出口」下車，步行10分鐘。

曾是日治時期的藝樓

這裡靠近台北市萬華環河南路與桂林路口，是獨棟一間萬華百年古蹟建築，除了是日治時期風化區的地標之外，亦是當時全台最大的藝樓。

採巴洛克式設計新舊風格

這裡位處區域昔日稱為凹斗仔，是日治時期「艋舺遊廓」所在，當時藝樓之一，又名「和泉樓」、「醉花園」，是見證都市庶民生活建物。經過重建，從不同角度觀看，巴洛克建築體融合日式與台式美學之歷史建築，水泥灰建築牆，立面裝飾有洗石子勳章飾、水平花飾線腳，有貝殼、洋蔥形式窗緣為其他地方少見之作法，外觀氣派優美，負責建物細節修復設計規劃的胡宗雄建築師團隊，以舊照片、遺留構件、細細考證重現於青雲閣，很搶眼。

▲小小一木門，從這入內，宛如走入時光長河，一探究竟。

萬華百年古蹟咖啡廳

進入店內別有洞天，結合傳統水磨石子、復古風傳統地磚、開放式結帳區、開放式廚房的老屋空間，原先看照片，以為二樓空間是在一樓，沒想到是在二樓，很特別建築結構

菜單

▲低消每人200元，平日不限時，假日限時2小時，不收服務費，提供茶、咖啡、甜點、麵食等。

▲一樓空間不大，擺放幾張立食區，讓人可晚上喝酒小酌，愜意享受。

▲這裡的茶都是用機器萃取茶。

白天是茶館咖啡廳，夜晚是萬華餐酒館

依循樓梯，走上二樓，主要用餐空間，令人驚喜，挑高復古風台式老宅百年古蹟空間，大片窗景，古色古香，掛上水晶吊燈，氛圍很美；打造白天是萬華茶館、萬華咖啡廳，夜晚萬華餐酒館，最霸氣是店老闆主理人把這裡買下來，近期好多都這樣茶咖啡酒型態，複合式經營，吸引兩種不同定位族群朝聖。

▲二樓主要用餐空間，大理石紋理桌子，搭配復古風木椅，八角窗花、木窗框等，古典浪漫。

▲自行找喜歡位置，坐下來，輕鬆度過午後時光，有些座位後方有插座，可插電，打開筆電工作。

▲從樓梯繼續往上走，三樓可遠眺二樓，居高臨下，挑高震撼感。

▲這角落超好拍，橫掃IG網美打卡景點。

金萱茶 280元

使用有東方山水水墨圖樣的茶器，挺美的，木盤擺盤，很茶道視覺感，主要以熱茶為主，店家因天氣熱，貼心給一杯玻璃杯裝冰塊食用，一次喝到冷熱同款茶的兩種茶風味。金萱茶，走奶香路線，金黃色澤茶湯，整體喝起來中規中矩，自助台有熱水可回沖，茶葉回沖可泡三次，茶葉越泡茶味越單薄。

椒麻氣拌麵佐溏心蛋 130元

一拿到手，光看麵條擺盤，以為麵條會不好吃，卻讓人意外。麵條彈牙，宛如皮帶捲麵造型外觀，帶點辣香，加入蔥花，上頭有溏心蛋，可以點個麵食吃起來。

熟茶生乳捲 150元

▲獨特茶香的生乳鮮奶油醬，甜而不膩，蛋糕體蓬鬆軟綿，不乾柴，整體來說好吃！

▲有甜有鹹，輕鬆吃起來，白天是萬華茶館，也是萬華咖啡廳，夜晚搖身一變萬華餐酒館，都有不同氛圍。

評價

▲2025年新開幕萬華百年古蹟咖啡廳，收入口袋，外國觀光客會很愛這台式老宅風格。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

青雲 Misty

地址：台北市萬華區環河南路二段5巷6弄20號

營業時間：周二至周四 11：30－19：00；周五至周日 11：30－19：00、20：30－00：30（周一公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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