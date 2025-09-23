貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！下纜車步行8分鐘就到

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

「貓空找茶屋 found.your.tea」位於116台北市文山區指南路三段38巷33－5號對面，地處台北文山區美食，從貓空纜車「貓空站」步行約8分鐘，分成室內與戶外露天座位，近距離遠眺貓空纜車與101。貓空喝茶很愜意，美景收入眼前，推出茶餐廳與熱炒，點了茶香醉雞300元、避風塘子排380元、蟹黃豆腐360元、過貓望月220元、白飯一碗20元，適合三五好友聚餐。

交通怎麼去

可搭乘台北捷運「動物園站」下車，步行8分鐘。開車來訪無停車場，開車請找白線停車，山區一定有蚊子請自備防蚊備品。貓空停車位不多，假日幾乎一位難求，建議可搭乘大眾運輸上來，搭乘貓纜體驗，規劃順遊台北市立動物園或指南宮。

▲雙橡園招牌入口下來左轉，輕鬆抵達，非常好找。

貓空秘境森林系咖啡廳

從上方步道往下遠眺，可見一整排玻璃屋景觀餐廳，滿滿綠色植栽，打造森林系建築環境，綠意包覆建築，前方可見101與貓空纜車。

訂位



▲從上頭遠眺可見店家招牌，建議先貓空找茶屋訂位，這裡別有洞天，餐廳近在咫尺。

周邊商家推薦

旁邊可見知名的老字號餐廳貓空四爺「四哥的店」、「貓空 山中茶－景觀餐廳」、「紅木屋－文山熱炒推薦」與貓空景觀咖啡廳「雪敲 Ice Climber」抹茶與咖啡專賣店，是非常熱鬧的商圈。

台式泡茶風情

映入眼簾，循著小徑走入內，會先看到戶外露天座位區好幾階，一邊是沙發座位區，最前方是石桌石椅區，打造台式泡茶風情。

戶外露天座位區

▲半開放式沙發，幾個抱枕，三五好友聚會，喝杯茶，很愜意。

▲隔壁可見「紅木屋－文山熱炒推薦」，同用一個廚房，老闆是不同人經營，兩間都是超人氣貓空快炒。

▲白色鐵皮屋搭建大片窗景，一片綠意景觀無敵。

▲戶外露天座位區，其實坐落這區用餐喝茶挺好的，享受貓空喝茶很愜意，好放鬆。

101與貓空纜車近在咫尺

▲視野能俯瞰整個台北市景，陽明山遙遙相望，吹風賞景喝茶，景觀無敵，好夢幻。

內用鐵皮屋搭建玻璃屋空間

▲純白造景，很文青風，乾淨明亮，綠色植栽擺放，充滿大地生氣，很舒適，這區內用空間有冷氣，比較不怕悶熱。

▲每張桌上都有個火爐與瓷壺器物。

台灣茶泡茶菜單價格

泡茶茶葉菜單，多款台灣茶，推廣茶文化。傳統式泡茶每人茶水費100元，加上茶葉價格（如包種茶400元加上2人茶水費200元共600元），會酌收10％服務費，若用餐後搭傳統式茗茶可免服務費。

菜單

提供中式快炒台菜，可來吃午餐或晚餐外，推出下午茶等茶點，傳統茗茶、冷泡茶、啤酒，搭配的茶點、蛋糕，人多可點茶油麵線等茶料理，價格走中高價位，不便宜，會酌收10％服務費。

▲點了茶香醉雞300元、避風塘子排380元、蟹黃豆腐360元、過貓望月220元、白飯一碗20元，兩人吃剛剛好。

茶香醉雞 300元

▲一整片醉雞切成圓片，醉雞散發淡淡酒香與枸杞的甘甜，醉雞嫩口不柴，好吃。

蟹黃豆腐 360元

用蟹黃與豆腐，撒上青蔥，整份黃澄澄色澤上桌；使用雞蛋豆腐搭配蟹黃湯汁，整款料理很普通，價格也昂貴，可搭配米飯吃，很下飯。

過貓望月 220元

▲山上野菜，龍鬚菜加入一個半熟蛋黃，要吃前得先攪拌，可吃到菜本身的爽脆口感，好吃不油膩的一款家常料理。

避風塘子排 380元

帶骨的排骨，使用避風塘料理作法，整塊排骨很酥香，排骨肉酥帶有嚼勁；撒上蒜酥和辣椒，帶點辣，很涮嘴，雖骨頭多，但排骨肉質口感很好，讓人喜歡。

評價

「貓空找茶屋 found.your.tea」評價高，當天朝聖，好多日本人、香港人與外國觀光客，喝茶吃飯聊天，很愜意，無比放鬆，讓人好喜歡，快來帶朋友玩樂台北吧！

貓空找茶屋 found.your.tea

地址：116台北市文山區指南路三段38巷33－5號對面（請找雙橡園招牌入口下來左轉）

電話：0911－561850

營業時間：周三至周五 12：00－20：50、周六至周日 10：30－20：50（周一二公休）

