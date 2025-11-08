ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
佐賀新開幕海濱飯店！遼闊視野對望唐津灣沿岸　近賞粉橘夕陽海

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

佐賀唐津海濱住宿飯店，推薦這家2025年中才新開幕的「ONCRI-KARATSU／おんくり唐津」，坐落於濱崎海岸正前方，在海景房的房間內就能欣賞到絕美海景，夕陽時分尤其浪漫，美到完全不想退房，早餐、晚餐都極為優秀，是一間很值得推薦的佐賀住宿飯店！

交通
位在佐賀縣唐津市的濱崎海岸旁，開車自駕前往的人，可以直接把車子停在飯店附設的停車場，或是濱崎海岸沿岸也有很多停車位，距離JR濱崎站約650公尺，步行時間約9分鐘可抵達，附近有一家便利商店「7-Eleven 唐津濱玉町店」，想要採購物品的人可以順路購買。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

介紹
這是2025年7月才重新開幕的唐津海濱飯店，坐落於濱崎海岸正前方，可以眺望整個唐津灣，擁有絕佳的海景視野，在大廳、餐廳、房間內都能愜意看海。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲入住時會提供迎賓小點心，這天的生巧克力口感細緻、香濃好吃。

房型
擁有很多種房型，我這次入住的是「海濱浴池日式客房」，房價共分成三種，看你是要純訂房，還是要包含早餐、早餐＋晚餐，價格會有所不同。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲室內空間約32平方米，可以入住1－4人。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲因為我是一人入住，所以榻榻米上只有鋪一張床，可使用的空間1－2人應該都是足夠的。

邊泡澡邊享絕美海景
這個房型最大的特色，在於浴室可以欣賞到海濱美景。住飯店喜歡泡浴缸的人，肯定會很喜歡這個房型，邊看海邊泡澡實在是非常浪漫。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

窗簾記得拉起來
只是玻璃的選擇是外面看得到裡面那種，所以沒穿衣服的時候，還是要記得把窗簾拉起來啦！晚上基本上海邊沒什麼人，但一早就有附近居民、住客在海濱散步、慢跑，睡前也要記得先拉窗簾。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲夕陽時刻是這裡景色最浪漫的時候。

房內備品
房間內擺有小茶几、熱水壺、小冰箱、拖鞋、毛巾等基本備品，為了響應環保愛地球，牙膏牙刷還是會建議大家自己帶，減少一次性備品的消耗。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

游泳池

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲戶外區的游泳池非常漂亮，喜歡游泳或是想拍美照的人，住宿時記得要帶泳衣，才能享受如此浪漫的夕陽泳池。

晚餐
餐廳為壽司料理「暦（こよみ）」，餐點會使用玄界灘新鮮海味製作，無論晚餐、早餐都很美味，很推薦大家來這用餐，大片窗戶的環景也很漂亮。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

日料融合西餐
餐點以日本料理為精髓，加入些許西餐元素，讓飯店的會席料理變化出不同樣貌，我個人非常喜歡，而且整餐中充滿驚喜。

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

早餐

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲隔日早餐一樣在「暦（こよみ）」享用，白天看起來的窗景又是不同的美。

鮮魚茶泡飯
早餐一樣非常好吃，最特別的是可以自己DIY鮮魚茶泡飯，加入佐賀特色胡麻醬後，美味度瞬間突破天際，拜託大家早餐一定要試試茶泡飯啊！

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼ONCRI-KARATSU／おんくり唐津。（圖／部落客周花花授權提供）

入住心得
唐津海濱住宿飯店一定要推薦這家重新開幕的「ONCRI-KARATSU／おんくり唐津」，坐落於濱崎海岸的景色實在太美，大廳、餐廳、戶外游泳池，甚至是在房間內就能悠閒看海，房間設計簡約舒適，早餐、晚餐皆非常夠水準，對應房價算是相對平價啦！

ONCRI-KARATSU／おんくり唐津

地址：唐津市浜玉町浜崎1669－55
入住時間／退房的時間：15：00／11：00

`周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

關鍵字： ONCRI-KARATSU／おんくり唐津 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 旅遊雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

