水源市場最會排隊炒燴攤！廣東菜大廚靠「鑊氣炒功」征服老饕

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

台大公館水源市場必吃美食，絕對要推薦這家生意超好的「龍記炒燴」，用餐時間等上一小時很正常，大家甘願排隊也要吃上一份鑊氣十足的三鮮炒飯、干炒牛河，老闆以前是美麗華大飯店的廣東菜大廚，連名導演吳念真等眾多名人都是這家美食的常客。

位置＆交通

地址位在台北市中正區羅斯福路四段92號，也就是水源市場一樓32攤，從捷運公館站1號出口出來，約步行150公尺、2分鐘左右即可抵達，曾到公館走跳的人肯定對水源市場不陌生。

介紹

建議大家可以早點過來排隊，用餐時間內用座位一位難求，連外帶的客人也非常多，店家會直接告知大概要等多久，等一小時以上也很正常，因為餐點都是現點現炒，老闆的出餐習慣是比較多人點的會一口氣炒，所以有可能是比較晚來的人先拿到餐，如果真的趕時間的話，可以詢問下一鍋炒什麼，然後點一樣的會比較先吃到。

菜單

價格屬於台北市的正常價位，餐點有各式燴飯、炒飯、炒河粉，搭配湯品、肉燥飯、雞肉絲飯、燙青菜等，賣的品項非常多元，店內就只有兩個炒爐、兩人作業，即使老闆動作俐落快速，還是會需要等待時間，趕時間的人就請再自行斟酌。

▲開店前的外帶訂單就滿成這樣，我們11：30左右就到了，大約12：30才開始吃，好在早點來的好處是，一定有位子可以坐著等餐，但畢竟是市場環境，就別太要求舒適度了。

▲我們就坐在可以看到廚房的位置，不得不說老闆炒菜的姿態實在賞心悅目，尤其是大火爆炒的香氣，隔著櫃台、走道都能聞到，真的會香到讓人口水直流。

干炒牛肉河粉135元

有大火爆炒過的餐點，呈現出來的香氣就是不一樣，干炒牛河就是要帶點焦香才最好吃，但這個焦味又不濃重到蓋過食材原味，這點就做得非常好。河粉的醬汁調味鹹香到恰到好處，連蔬菜的表現都很棒，牛肉份量給得不僅多，分量也很霸氣，鮮嫩口感非常好吃，讓人吃一口就發出驚嘆聲。

▲敢吃辣的人推薦加點辣椒，會再把香氣提升到另一個層次，但這個辣椒還蠻辣的，不太能吃辣的人建議一開始不要加太多，可以先吃一口再慢慢調整。

三鮮蛋炒飯120元

三鮮蛋炒飯、三鮮燴飯都是點餐率很高的餐點，幾經猶豫後選擇了前者，相較於鹹香過癮的干炒牛河，三鮮蛋炒飯走的是相對清淡路線，吃的是師傅炒功的直球對決，以蛋炒飯來說我覺得非常好吃，夠香絕對是美味關鍵，蝦仁、花枝、魚塊這三鮮的量並不多，如果沒有很想吃海鮮的話，點牛肉可以吃得更過癮。

心得

吃過一次以後，完全可以明白為什麼這麼多人，甘願排隊一小時也要吃「龍記炒燴」，干炒牛河應該能夠封頂我心中台北最強，以所提供的食材份量來說，135元的價格算是平價，這裡絕對是一家值得推薦的台大公館水源市場美食，有時間的人請務必排隊品嚐看看！

龍記炒燴

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號

電話：02－23691219

營業時間：12：00～15：00、17：00～20：00（周一公休）

