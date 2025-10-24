美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

不藏私推薦這家師大、永康街商圈附近，潮州街上的不限時咖啡廳「貓圖咖啡」，菜單飲料價格只要75元起，最貴也不過150元，就能讓你看書用電腦待上一整天，環境安靜不會太吵，有無線網路Wi-Fi、免費插座，最棒的是還有一隻可愛橘貓店貓坐檯，很親人可以摸摸喔！

交通位置

距離師大、永康街商圈都不遠，從捷運東門站、古亭站、台電大樓站出口出來皆可，均是步行10分鐘左右的路程時間。

內用環境

內用空間相當寬敞，座位間的距離不會太擁擠，是一家台北師大不限時咖啡店，店內有無線網路Wi-Fi、免費插座，所以很多人都會帶電腦來待上一整天。

座位區

長型吧台、四人桌、雙人桌等，各種類型的座位區都有，加上價格真的很便宜，即使是像我們一樣，覺得外面太熱了想找個地方躲太陽，也能輕鬆進來喝杯咖啡。

菜單

內用每人低消一杯飲料，飲料類有咖啡、茶飲、奶昔、巧克力飲品、鮮奶，搭配潛艇堡、三明治、吐司、軟法堡等輕食小點。價格從75元起，最貴也不過150元，以台北市大安區的物價來說超級便宜，尤其是越靠近永康街商圈的店，通常都會比較貴啊！

伯爵茶－75元

飲料送上桌又讓我讚嘆了一次，居然還是大杯裝，CP值真的很高！無糖伯爵茶清新爽口，有再搖過，所以上頭帶有一層綿密泡沫，夏天喝實在無比消暑。

芒果綠茶－95元

同行朋友點了夏季限定的芒果綠茶，我有偷喝一口覺得還不錯，香香甜甜的。但朋友覺得甜度有一點高，不知道是不是可以再做調整，在意的人點餐前可以多做詢問。

貓咪店長

自助區的書籍可以自由借閱，但大家有看到這區的亮點嗎？就是有隻正在睡覺的可愛橘貓，貓店長「貝貝」剛好在午休啦！「貝貝」是一隻11歲的橘貓，蠻親人的、不會怕生可以順著毛摸摸牠，但菜單上有寫不要抱，大家跟貓咪玩之餘，還是要有禮貌喔！

喝咖啡還能擼貓

貝貝是很標準的橘貓身形，骨架大、但以橘貓來說並不胖，身材維持得很好，我這個人很簡單，只要有貓就給讚，咖啡賣得這麼便宜，居然還是一家師大不限時咖啡店，讓我完全找不到理由不推薦，大家肯定是要先收藏進台北咖啡地圖的吧，之後經過就來進來擼貓啦！

貓圖咖啡 CAT. jpg cafe

地址：台北市大安區潮州街154號

電話：02－33652865

營業時間：08：30－17：00

