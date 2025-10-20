日本三大佛「高岡大佛」免門票參觀　首座佛像起源於800年前

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

富山高岡一日遊除了來找哆啦A夢外，推薦還要參觀日本三大佛之一的「高岡大佛」，這裡為免費的高岡景點，距離JR車站走路可到，轉乘路面電車前往也很方便，還能至一旁的咖啡店「amida coffee」買支大佛雞蛋糕，吃完後的棍子可以占卜每日運勢，好吃又好玩！

交通

自由行前往的交通相當簡單，距離JR高岡站約700公尺、步行10分鐘可到。如果不想走路的話，可以轉乘路面電車萬葉線至「坂下町」下車，走過來僅300公尺、5分鐘的路程距離。

介紹

「高岡大佛」和奈良大佛、鎌倉大佛，合稱日本三大佛；與小杉大佛、莊川大佛，並稱越中三大佛。詩人「與謝野晶子」遊覽高岡市時，以「美男」來形容這尊大佛，所以又有「日本第一美男子」的稱號。

歷史

最初建立的歷史可追溯到西元1221年，原先為木造大佛，後來因為大火多次重建，現存的青銅大佛則是1907年才重新建立的。身長約16公尺高，主材料為青銅，呈現的是坐姿、雙手結禪定印的無量光佛，有著非常莊嚴肅穆的外觀，讓人不由自主肅靜下來。

▲內部底座的部分有開放免費參觀，不需要額外購買門票。

大佛深處的寧靜

最初抵達時，剛好碰到一群觀光團客，吵雜聲讓我的心情有點浮動，沒想到走進大佛內部，心情瞬間平靜下來，誦經聲、薰香味彷彿真的有安定人心的作用，看著莊嚴的佛像甚至感動到想哭。其實我也不知道為什麼會這樣，之前似乎也沒有類似的經驗，只能說這就是宗教信仰的力量吧！

▲周圍走廊是佛教壁畫。

▲繞到後面為前代佛像的木造佛頭，也是我感動到想哭的地方。

御守御朱印

我有先詢問過獲得許可才拍照，大家要拍照的話，記得也要先禮貌詢問過再拍。御守、繪馬圍繞著大佛元素，造型還蠻可愛的、價格也不算太貴。厄運去除、交通安全、學業成就、結緣守、健康平安等，各類型御守都有賣，較為特別的還有棒球造型的御守，和印有心經的般若心經御守，很適合買幾個回去當紀念品。

▲如果要求籤的話，這裡的籤詩是做成扭蛋的樣子，這點倒是相當新潮。

▲參拜完「高岡大佛」，推薦可以到一旁的咖啡店「amida coffee」吃下午茶。

▲有舒適的內用座位，二樓還可以從不同視角欣賞大佛。

▲因為咖啡廳就開在大佛旁邊的關係，店內很多周邊產品都和大佛有關。

▲菜單提供給大家參考，除了咖啡、果汁等飲料外，也有不少蛋糕甜點、冰淇淋。

大佛雞蛋糕

推薦大家來這裡主要就是為了這個大佛雞蛋糕，做成大佛造型的雞蛋糕非常可愛，而且一支才賣100日圓（約新台幣20元），但這個是以外帶為主，我不太確定內用低消需不需要點杯飲料。

▲很酷的是雞蛋糕吃完後的棍子，上面會印上本日運勢，看你會拿到哪一種吉。

打卡拍照好物

雞蛋糕味道還不錯，因為是常溫所以口感偏扎實，但至少不會太甜太乾，以這個價格來說完全沒得挑剔，可以買來和大佛拍照，還能看看自己這天的運勢如何。

參訪心得

「高岡大佛」絕對是來到富山縣高岡市旅行，一定要到訪的高岡景點，雖然佔地不大、約半小時就能參觀完，但莊嚴肅穆的氣氛，真的只有親自走一趟才能感受。

高岡大佛

地址：富山県高岡市大手町11－29

開放時間：09：00－17：00

amida coffee

地址：富山県高岡市定塚町1238

營業時間：09：30－18：30

